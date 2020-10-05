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Отель "5 миллионов звезд": для тех, кто ценит единение с природой

Отель "5 миллионов звезд": для тех, кто ценит единение с природой (7 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2020 13:33
Сообщество : Путешествия
Метки: trend   исландия   капсула   необычные отели   пузырь   путешественнику на заметку   туристическое   туристу на заметку   
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В последнее время появилась мода на баббл-отели - прозрачные "пузыри", расположенные в каких-нибудь красивых местах. Исландский отель Buubble, например, дает возможность буквально спать под звездами и любоваться северным сиянием. Ну разве не круто?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: trend   исландия   капсула   необычные отели   пузырь   путешественнику на заметку   туристическое   туристу на заметку   
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