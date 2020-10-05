Отель "5 миллионов звезд": для тех, кто ценит единение с природой

В последнее время появилась мода на баббл-отели - прозрачные "пузыри", расположенные в каких-нибудь красивых местах. Исландский отель Buubble, например, дает возможность буквально спать под звездами и любоваться северным сиянием. Ну разве не круто?
В отеле 18 номеров. Это прозрачные теплые купола, расположенные в лесу на южном побережье Исландии и чуть дальше на север (у отеля две локации). Место каждого "пузыря" - информация закрытая, и постоялец отеля получает точные координаты только после бронирования номера.
В каждом номере есть двуспальная кровать и много-много одеял, в которые можно закутаться словно в уютном гнездышке. Кухня и ванные комнаты находятся неподалеку, но придется пару минут пройтись.
Если вдруг захочется городских развлечений - то в нескольких минутах езды от отеля все это можно найти в избытке.
Расположение Buubble выбрано в этом смысле очень удачно. Столица Исландии, Рейкьявик, тоже находится недалеко от обоих отелей Buubble - до нее можно добраться менее чем за два часа.
Также, чтобы постояльцы не заскучали, отель предлагает автомобильные туры по самым красивым природным достопримечательностям Исландии - поездки на водопады, гейзеры, в национальные парки.
Такой отдых точно подойдет тем, кто любит уединение, природу и потрясающие виды. Благодаря удаленному расположению отеля тут нет светового загрязнения неба, обычного для городских условий, так что можно любоваться звездами во всем их великолепии. Ну и, конечно, отдельное удовольствие - увидеть северное сияние!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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