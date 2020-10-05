Отель "5 миллионов звезд": для тех, кто ценит единение с природой

Такой отдых точно подойдет тем, кто любит уединение, природу и потрясающие виды. Благодаря удаленному расположению отеля тут нет светового загрязнения неба, обычного для городских условий, так что можно любоваться звездами во всем их великолепии. Ну и, конечно, отдельное удовольствие - увидеть северное сияние!