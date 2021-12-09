17 снимков, которые могут легко вас обмануть, если не взглянуть дважды

Отсутствующие стены, плавающие младенцы или даже гигантские собаки — ракурсы и освещение действительно могут сыграть злую шутку с нашим сознанием, особенно на фотографии. Из-за этого нам нужно внимательнее присмотреться, чтобы действительно понять, что именно происходит на картинке. В этом посте вы увидите хитрые кадры, которые приведут вас в недоумение...

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Я сначала подумал, что это ноги 0 Источник:

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Этот бассейн выглядит так, как-будто он без стены 0 Источник:

Опоссум не нарисован на машине 0 Источник:

Человек плывёт в море? 0 Источник:

Эта стена ровная 0 Источник:

Я подумал, что это редкая мутация 0 Источник:

Малыш с огромными ногами 0 Источник:

Это не картина 0 Источник:

Малыш парит над креслом 0 Источник:

Он его сейчас проглотит 0 Источник:

Откуда здесь белый медведь? 0 Источник:

Лестница в никуда 0 Источник:

Слишком большой парень 0 Источник:

Потрескавшаяся краска выглядит как древние письмена 0 Источник:

Деревянные щепки похожи на город 0 Источник:

Здесь пропал кусок стены 0 Источник: