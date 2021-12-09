17 снимков, которые могут легко вас обмануть, если не взглянуть дважды

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Отсутствующие стены, плавающие младенцы или даже гигантские собаки — ракурсы и освещение действительно могут сыграть злую шутку с нашим сознанием, особенно на фотографии. Из-за этого нам нужно внимательнее присмотреться, чтобы действительно понять, что именно происходит на картинке. В этом посте вы увидите хитрые кадры, которые приведут вас в недоумение...
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