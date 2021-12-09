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17 снимков, которые могут легко вас обмануть, если не взглянуть дважды

17 снимков, которые могут легко вас обмануть, если не взглянуть дважды (18 фото)

Автор:
09 декабря 2021 23:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Обмануть   взглянуть   дважды   снимки   сознание   сыграть   шутка   
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Отсутствующие стены, плавающие младенцы или даже гигантские собаки — ракурсы и освещение действительно могут сыграть злую шутку с нашим сознанием, особенно на фотографии. Из-за этого нам нужно внимательнее присмотреться, чтобы действительно понять, что именно происходит на картинке. В этом посте вы увидите хитрые кадры, которые приведут вас в недоумение...
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Метки: Обмануть   взглянуть   дважды   снимки   сознание   сыграть   шутка   
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