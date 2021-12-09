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Мои советы собирателям помощи детям СМС-ками

Мои советы собирателям помощи детям СМС-ками (1 фото)

Автор:
09 декабря 2021 21:51
Метки: благотворительность   мнение   помощь   
647
1

Хотел бы сразу сказать, что я ни в кое мере не против помощи больным детям, сироткам и остро нуждающихся в лечении или операциях. НО!
Понимая, что Федеральные и даже платные телеканалы все равно не перестанут тянуть с граждан деньги, транслируя жалостливые ролики, хотел бы предложить их немного скорректировать. Сдвинуть благой замысел в правильную сторону.

Итак! Обращаюсь к тем, кто такие ролики пилит!
Для начала вы должны четко уяснить, что у, как любит выражаться луноликий, подавляющего большинства граждан вызывают раздражение и неприязнь!
Почему?
Объясняю. Основная доля ваших роликов, приходится на эфиры федеральных каналов. Думаю, что и ежу понятно, что целевая аудитория этих каналов - это люди с достатком не то чтобы ниже среднего, а откровенно бедные люди. И приходя домой с работы или утром перед выходом на работу втыкают в ящик лишь с одной единственной целью - отрешиться от реальности и получить хоть какой-то позитивный контент.

Эти люди живут в реальном мире.
- Они въебывают на нескольких работах,
- живут в 5-м или более в 45м2 в человейниках времен СССР
- зарабатывают в большинстве 18-25 косарей в месяц,
- они экономят на одежде и качественных, полезных продуктах питания
- не получают качественного медицинского обслуживания,
- они задрочены QR-кодами и прочими ограничениями
- у многих дети и не 1 и даже не 2,
- старики выползают из квартир только до ближайшей Пятерочки или аптеки

Этот список можно дополнить еще парой десятков пунктов. И вот во время вечерних или утренних новостей, вы ВСТАВЛЯЕТЕ ваши слезные творения!

Ну а теперь, собственно о самих предложениях. Еще раз оговорюсь, помогать детям - дело святое и по этому, чтобы ваши ролики не мозолили людям глаза и не действовали, на и без того расшатанное психическое состояние - предлагаю:

1) Практически во всех роликах присутствует повелительный посыл! (ОТПРАВЬТЕ СМС НА НОМЕР, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВЫ ДОЛЖНЫ ОТПРАВИТЬ СМС, ОТПРАВЬ СМС СО СЛОВОМ..., ) Гораздо лучше, если такой призыв будет звучать (ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ОТПРАВИМ СМС? , ПРЕДЛАГАЕМ ВМЕСТЕ ОТПРАВИТЬ СМС)

2) Не должно быть ни одного ролика, в котором тупо показывают больного, несчастного ребенка и печальных родителей!!! В каждом ролике обязательно должны быть действующие лица - осуществляющие конкретную помощь! Артисты, депутаты, чиновники, руководители крупных предприятий, члены совета федерации, министры, спортсмены и пр. Те люди которые, так хорошо известны людям, которые втыкают федеральные каналы.

Если к примеру "всеми любимый" Голубой Огонек в Новогоднюю Ночь был в виде благотворительного марафона, где тот же Леонтьев или Лепс, после исполнения очередного шлягера, смотря в камеру с бенгальским огнем в руке обратился к детям нуждающимся в срочной операции и их родителям со словами
- Дорогие мои, вот мой конверт, в нем половина выручки с моего последнего корпоратива - 3 млн. рублей. Я очень надеюсь, что они обязательно помогут вам. А снизу экрана счетчик собранных средств!.
И так каждый из выступающих!!!
А в самом конце, хуй с ним пусть хоть Малышева торжественно озвучит перечень клиник, куда будут распределены средства.

Можно заседание в Государственной Думе начинать не с гимна а с адресной помощи, конкретным детям ОСТРО нуждающимся в неотложной помощи. ЗП у депутатов полляма! Ну не оскудеют от 70 рублей. Сделайте такое видео, где депутаты ГД все вместе, в едином порыве отправляют СМС в благотворительный фонд. Отправили стоя поаплодировали себе, а потом уж пусть поют гимн! Каждому отправившему прилепите на лацкан вместе с триколором красное сердечко! Заливайте видео в таком формате хоть каждое утро на 1-ом канале и люди не останутся в стороне.

Или еще вариант. Показали ребенка, которому нужна операция в Израиле, стоимостью 100500 млн. А затем хуяк!
"Этим утром мы в гостях у сборной России по футболу, ребята тренируются без устали, но сегодня у них особенный день, они решили помочь "условному Дане" и собрать средства на операцию, если и вы готовы помочь, то ниже номер СМС"
Все счастливы! Команде уважуха, ребенку операция, гражданам патриотизм и гордость по самое не хочу.

Далее идем. Вот перед нами больничная палата, в которой лежит "условная Анечка" у которой ужасный недуг, рядом в халате ее мама одиночка. И тут в палате появляется Рогозин в костюме Деда Мороза или ХЗ Звездочета или космонавта. с огромным плюшевыми медведем и мандаринами, искренне улыбается и обращается к маме : - "Надежда Ивановна, от всех наших коллег из Роскосмоса и от меня лично - вот вам билеты в Гамбург! Вас там уже ждут. Стоимость лечения и реабилитации - оплачены!

Или еще. Татьяна Навка выходит на ледовую арену по завершении очередного шоу и в окружении артистов-фигуристов обращается к зрителям.
"Друзья - сборы от этого выступления пойдут ГБОУ № 15, где лежит "условный Тоша" ему срочно нужна операция и мы с вашим участием собрали для него необходимую сумму. Но в этой больнице еще есть дети нуждающиеся в нашей поддержке... Тут скользя на лед вышагивает Дмитрий Песков, обнимает супругу, достает мобилу и отправляет СМС. Плющенко делает 4-ной тулуп! Аплодисменты стоя под музыку Чайковского!

Проявите фантазию и креатив. У нас очень много известных состоятельных и публичных личностей. Соловьев, Скабеева Попов, супруги армяне с RT, Серёжа Шнуров, ребята из Comedy, РПЦ в конце концов.

Я понимаю, что это будет не просто сделать, богатые люди - самые жадные, но вытягивать с населения, с населения, которое на себе ощущает пропасть классового неравенства - по меньшей мере омерзительно

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Метки: благотворительность   мнение   помощь   
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6k
Ruk 2 часа назад
это конечно всё правильно - но бедным подают только бедные. богатые потому и богатые, что каждую копейку держат при себе.
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394
Чумной Доктор Полчаса назад
А какая гарантия что эти деньги пойдут на лечение ?? это как дать деньги попрошайке на улице чтоб курирующий его сын цыганского народа себе новый Maybach или Bentley купил .
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3k
Ivan 42 минуты назад
А как устроен фонд? Сколько из условно 100 рублей за смс дойдет условной Катеньке? ЗП бухгалтеру, маркетологу, директору. Стоимость рекламы на федеральном канале. Процент опсоса. Создание рекламного ролика. Или это все за счет доброты душевной людской?
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663
svarog19692007 Час назад
Отличная идея , но... Не в этой жизни...
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14k
Алексей Час назад
Ну а почему все забыли волну роликов в поддержку изменений в Конституцию?
Ведь всем кто указывал на то, что кроме "обнуления", она не содержит ничего нового, предлагали "чемодан-вокзал".
Роликов "ура-ура" было множество..
Ссылка youtu.be
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−10
spipiya Час назад
На самом деле,все эти сборы по СМС-очень небольшая часть реальных денег,которые получают больные дети.Рсновное-это как раз пожертвования богатых,просто в большинстве своём это люди действительно желающие остаться неизвестными.У меня хорошая знакомая в волонтерском движении,много общались на эту тему.Так что не все богатые люди бессердечные,как их тут хотят представить.Хотя,и идеализировать из тоже не надо,конечно.
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394
Чумной Доктор Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
только разница что эти деньги конкретно идут на лечение "хрен возьмешь с тарелки деньги " а СМС - будут распределять Роза Алмазова строго по своему цыганскому табору.
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5k
Mr.X 2 часа назад
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529
Влад 2 часа назад
Автор поста молодец, всё точно подметил. Жаль, что в России такого никогда не будет. Бедным и больным помогают такие же бедные и больные. Богатые и знаменитые слишком далеки от простого народа. У них проблема- пятый Бентли купить надо или золотой унитаз поставить...
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11k
Kucher 2 часа назад
P.S. ФСБ, следственный комитет, полиция и прокуратура перечислили херзнадцать лярдов рублей, изъятых у полковника полиции Всёукрадченко и ещё больше лярдов долларов, изъятых у генерала ФСБ Коррупционерова на лечение больных детей, закупку медицинского оборудования и препаратов и на подготовку отечественных специалистов, чтоб они были круче Израиля и Германии вместе взятых.
И далее видео с рыдающими в истерике следаками и прокурорами, которые уже виды имели на изъятое.
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82k
Taras Kozalupko 2 часа назад
все правильно написано!
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378
zodiak 2 часа назад
Первый раз прочитал так много текста на фишках - написано дельно и умно - полностью согласен.
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