Мои советы собирателям помощи детям СМС-ками

Итак! Обращаюсь к тем, кто такие ролики пилит!

Для начала вы должны четко уяснить, что у, как любит выражаться луноликий, подавляющего большинства граждан вызывают раздражение и неприязнь!

Почему?

Объясняю. Основная доля ваших роликов, приходится на эфиры федеральных каналов. Думаю, что и ежу понятно, что целевая аудитория этих каналов - это люди с достатком не то чтобы ниже среднего, а откровенно бедные люди. И приходя домой с работы или утром перед выходом на работу втыкают в ящик лишь с одной единственной целью - отрешиться от реальности и получить хоть какой-то позитивный контент.



Эти люди живут в реальном мире.

- Они въебывают на нескольких работах,

- живут в 5-м или более в 45м2 в человейниках времен СССР

- зарабатывают в большинстве 18-25 косарей в месяц,

- они экономят на одежде и качественных, полезных продуктах питания

- не получают качественного медицинского обслуживания,

- они задрочены QR-кодами и прочими ограничениями

- у многих дети и не 1 и даже не 2,

- старики выползают из квартир только до ближайшей Пятерочки или аптеки



Этот список можно дополнить еще парой десятков пунктов. И вот во время вечерних или утренних новостей, вы ВСТАВЛЯЕТЕ ваши слезные творения!



Ну а теперь, собственно о самих предложениях. Еще раз оговорюсь, помогать детям - дело святое и по этому, чтобы ваши ролики не мозолили людям глаза и не действовали, на и без того расшатанное психическое состояние - предлагаю:



1) Практически во всех роликах присутствует повелительный посыл! (ОТПРАВЬТЕ СМС НА НОМЕР, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВЫ ДОЛЖНЫ ОТПРАВИТЬ СМС, ОТПРАВЬ СМС СО СЛОВОМ..., ) Гораздо лучше, если такой призыв будет звучать (ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ОТПРАВИМ СМС? , ПРЕДЛАГАЕМ ВМЕСТЕ ОТПРАВИТЬ СМС)



2) Не должно быть ни одного ролика, в котором тупо показывают больного, несчастного ребенка и печальных родителей!!! В каждом ролике обязательно должны быть действующие лица - осуществляющие конкретную помощь! Артисты, депутаты, чиновники, руководители крупных предприятий, члены совета федерации, министры, спортсмены и пр. Те люди которые, так хорошо известны людям, которые втыкают федеральные каналы.



Если к примеру "всеми любимый" Голубой Огонек в Новогоднюю Ночь был в виде благотворительного марафона, где тот же Леонтьев или Лепс, после исполнения очередного шлягера, смотря в камеру с бенгальским огнем в руке обратился к детям нуждающимся в срочной операции и их родителям со словами

- Дорогие мои, вот мой конверт, в нем половина выручки с моего последнего корпоратива - 3 млн. рублей. Я очень надеюсь, что они обязательно помогут вам. А снизу экрана счетчик собранных средств!.

И так каждый из выступающих!!!

А в самом конце, хуй с ним пусть хоть Малышева торжественно озвучит перечень клиник, куда будут распределены средства.



Можно заседание в Государственной Думе начинать не с гимна а с адресной помощи, конкретным детям ОСТРО нуждающимся в неотложной помощи. ЗП у депутатов полляма! Ну не оскудеют от 70 рублей. Сделайте такое видео, где депутаты ГД все вместе, в едином порыве отправляют СМС в благотворительный фонд. Отправили стоя поаплодировали себе, а потом уж пусть поют гимн! Каждому отправившему прилепите на лацкан вместе с триколором красное сердечко! Заливайте видео в таком формате хоть каждое утро на 1-ом канале и люди не останутся в стороне.



Или еще вариант. Показали ребенка, которому нужна операция в Израиле, стоимостью 100500 млн. А затем хуяк!

"Этим утром мы в гостях у сборной России по футболу, ребята тренируются без устали, но сегодня у них особенный день, они решили помочь "условному Дане" и собрать средства на операцию, если и вы готовы помочь, то ниже номер СМС"

Все счастливы! Команде уважуха, ребенку операция, гражданам патриотизм и гордость по самое не хочу.



Далее идем. Вот перед нами больничная палата, в которой лежит "условная Анечка" у которой ужасный недуг, рядом в халате ее мама одиночка. И тут в палате появляется Рогозин в костюме Деда Мороза или ХЗ Звездочета или космонавта. с огромным плюшевыми медведем и мандаринами, искренне улыбается и обращается к маме : - "Надежда Ивановна, от всех наших коллег из Роскосмоса и от меня лично - вот вам билеты в Гамбург! Вас там уже ждут. Стоимость лечения и реабилитации - оплачены!



Или еще. Татьяна Навка выходит на ледовую арену по завершении очередного шоу и в окружении артистов-фигуристов обращается к зрителям.

"Друзья - сборы от этого выступления пойдут ГБОУ № 15, где лежит "условный Тоша" ему срочно нужна операция и мы с вашим участием собрали для него необходимую сумму. Но в этой больнице еще есть дети нуждающиеся в нашей поддержке... Тут скользя на лед вышагивает Дмитрий Песков, обнимает супругу, достает мобилу и отправляет СМС. Плющенко делает 4-ной тулуп! Аплодисменты стоя под музыку Чайковского!



Проявите фантазию и креатив. У нас очень много известных состоятельных и публичных личностей. Соловьев, Скабеева Попов, супруги армяне с RT, Серёжа Шнуров, ребята из Comedy, РПЦ в конце концов.



Я понимаю, что это будет не просто сделать, богатые люди - самые жадные, но вытягивать с населения, с населения, которое на себе ощущает пропасть классового неравенства - по меньшей мере омерзительно

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