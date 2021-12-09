Декоративный поросёнок не оправдывал ожидания владельца

Женщина из Бразилии купила крошку-минипига. Но свинка оказалась вовсе не тем, за кого себя выдавала.
Наверняка вы не раз натыкались на фото минипигов — милейших карликовых свинок, которые стали уже довольно обыденными домашними питомцами наряду с котами и собачками. И, может, вам даже пришла в голову шальная мысль: «А не завести ли тоже такую симпатичную хрюшечку?». А вот Розангела Мартинс дос Сантос из бразильского городка Перуибе не стала сомневаться и радостно купила минипига, как она думала, особой породы. Продавец заверил, что свинка вырастет в длину не больше, чем на 90 см. Но что-то пошло не так: за следующие три года крошка-минипиг превратился в полутораметровую свинью весом в 250 кило. Вот это называется — большой сюрприз!
Вот так выглядела свинка Лилика, как только появилась в доме
Вообще-то, по плану своей хозяйки, она должна была остаться примерно такой же. Но свинка продолжила расти!
О неудержимом росте рассказала дочка Розангелы:
Мы были в шоке, когда поняли, что Лилика растёт и не думает останавливаться. Каждый день мы думали, что вот сейчас уже точно перестанет, а она всё росла и росла! Но, несмотря на размеры, мы всё равно её любим и заботимся.
Лилика — домашний любимец и живёт в комнате вместе со всеми
Большую часть дня Лилика спит. Она встаёт вместе с мамой, завтракает, принимает душ на заднем дворе. И всегда ужинает в одно и то же время.
Нетрудно догадаться, что несостоявшийся минипиг очень любит покушать!
Когда Лилика голодная, она очень шумит и даже может открыть холодильник!
В день она съедает около 5 кг еды. А потом уютно укладывается на собственный диванчик
Хотя Розангела изначально мечтала о маленьком поросёночке, она нисколько не расстраивается, что так вышло!
Вот такая удивительная история про свинку, которая превзошла все ожидания — и не меньше, чем на 200 кило. Надеемся, количество поклонников Лилики скоро будет пропорционально её размерам, тем более, что хозяйка уже завела для неё отдельный инстаграм!
Источник:
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