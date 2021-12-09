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Декоративный поросёнок не оправдывал ожидания владельца

Декоративный поросёнок не оправдывал ожидания владельца (7 фото)

Автор:
09 декабря 2021 09:09
Метки: Декоративный поросёнок   животные   минипиг   обман   размер   свинья   фото   
625
7

Женщина из Бразилии купила крошку-минипига. Но свинка оказалась вовсе не тем, за кого себя выдавала.

Наверняка вы не раз натыкались на фото минипигов — милейших карликовых свинок, которые стали уже довольно обыденными домашними питомцами наряду с котами и собачками. И, может, вам даже пришла в голову шальная мысль: «А не завести ли тоже такую симпатичную хрюшечку?». А вот Розангела Мартинс дос Сантос из бразильского городка Перуибе не стала сомневаться и радостно купила минипига, как она думала, особой породы. Продавец заверил, что свинка вырастет в длину не больше, чем на 90 см. Но что-то пошло не так: за следующие три года крошка-минипиг превратился в полутораметровую свинью весом в 250 кило. Вот это называется — большой сюрприз!


Вот так выглядела свинка Лилика, как только появилась в доме

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Вообще-то, по плану своей хозяйки, она должна была остаться примерно такой же. Но свинка продолжила расти!

О неудержимом росте рассказала дочка Розангелы:

Мы были в шоке, когда поняли, что Лилика растёт и не думает останавливаться. Каждый день мы думали, что вот сейчас уже точно перестанет, а она всё росла и росла! Но, несмотря на размеры, мы всё равно её любим и заботимся.

Лилика — домашний любимец и живёт в комнате вместе со всеми

Большую часть дня Лилика спит. Она встаёт вместе с мамой, завтракает, принимает душ на заднем дворе. И всегда ужинает в одно и то же время.

Нетрудно догадаться, что несостоявшийся минипиг очень любит покушать!

Когда Лилика голодная, она очень шумит и даже может открыть холодильник!

В день она съедает около 5 кг еды. А потом уютно укладывается на собственный диванчик

Хотя Розангела изначально мечтала о маленьком поросёночке, она нисколько не расстраивается, что так вышло!

Вот такая удивительная история про свинку, которая превзошла все ожидания — и не меньше, чем на 200 кило. Надеемся, количество поклонников Лилики скоро будет пропорционально её размерам, тем более, что хозяйка уже завела для неё отдельный инстаграм!


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Метки: Декоративный поросёнок   животные   минипиг   обман   размер   свинья   фото   
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1k
Анна Анна Час назад
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19k
SolomonA 23 минуты назад
Не оправдал? Ну это смотря какие ожидания...
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Совранский Полчаса назад
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1k
Евгения Ефимова 44 минуты назад
Хоспадя! Кому пришло в голову выкрасить ее копыта в мерзкий лиловый цвет?
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8k
Позитив 48 минут назад
на шашлычок самое то
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Кыся Час назад
Шашлык вырос. Ну так за чем дело стало?
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ЛикБез Час назад
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