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В Нью-Йорке женщина неожиданно напала на полицейского возле участка

В Нью-Йорке женщина неожиданно напала на полицейского возле участка (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2021 09:11
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Нью-Йорк   в мире   видео   нападение   полицейский   полиция   сша   
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В результате какого-то спора или просто из-за дурости в голове 29-летняя женщина решила напасть на стража правопорядка возле полицейского участка Нью-Йорка. Она подошла к сотруднику полиции и неожиданно ударила его по лицу.
Женщине предъявлены обвинения в нападении на сотрудника полиции и оказании сопротивления при аресте.

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Метки: Нью-Йорк   в мире   видео   нападение   полицейский   полиция   сша   
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6  комментариев
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11k
Karelian Час назад
Капец, что это за полицейский, какую то девку захомутать не может...
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762
Квантовый_Слесарь_82 Полчаса назад
Тиктокеры вышли из под контроля.
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41k
dima423 Час назад
а телочка то аппетитная, я б тож с ней поборолся)))
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30k
ACU900 Час назад
Может это ее бывший? Решил порвать с ней а потом ушел в несознанку - кто ты такая, я тебя не знаю...
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