В Нью-Йорке женщина неожиданно напала на полицейского возле участка

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В результате какого-то спора или просто из-за дурости в голове 29-летняя женщина решила напасть на стража правопорядка возле полицейского участка Нью-Йорка. Она подошла к сотруднику полиции и неожиданно ударила его по лицу.
Женщине предъявлены обвинения в нападении на сотрудника полиции и оказании сопротивления при аресте.
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