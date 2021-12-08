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Фотографии классиков советской литературы

Фотографии классиков советской литературы (24 фото)

Автор:
08 декабря 2021 21:26
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
567
24
В подборке снимков — знаменитые писатели и поэты, на произведениях которых выросло несколько поколений советских граждан.
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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Александр 10 часов назад
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Савл 9 часов назад
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Опаньки 10 часов назад
а когда миллион кармы будет, есть планы что с ней делать?
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