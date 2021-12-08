Фотографии классиков советской литературы

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В подборке снимков — знаменитые писатели и поэты, на произведениях которых выросло несколько поколений советских граждан.
2.
Василий Шукшин у себя дома. Николай Кочнев, октябрь 1973 года, г. Москва, Государственный Литературный музей.
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6.
Алексей Николаевич Толстой перед бюро. Георгий Петрусов, 1930-е, СССР, Ленинградская обл., пос. Детское Село, МАММ/МДФ.
7.
Илья Ильф и Евгений Петров на бульваре. Неизвестный автор, 1930-е, г. Москва, Государственный Литературный музей.
8.
Михаил Булгаков с женой Еленой. Неизвестный автор, январь 1935 года, Государственный Литературный музей.
9.
Аркадий Петрович Гайдар (Голиков) ‒ русский советский писатель, прозаик во время пребывания в Артеке. Неизвестный автор, 1936 год, Крымская АССР, МАММ/МДФ.
10.
Михаил Шолохов в станице Вешенская. Неизвестный автор, 1936 - 1938 год, Северо-Кавказский край, станица Вешенская, Государственный Литературный музей.
12.
Сергей Михалков. Анатолий Егоров, июнь 1941 года, Украинская ССР, г. Одесса, МАММ/МДФ.
21.
Молодые писатели Владимир Войнович, Илья Зверев, Фазиль Искандер, Георгий Владимов в сквере на Пушкинской площади. Виктор Ахломов, 1960-е, ОАО «Газета Известия».
23.
Евгений Евтушенко и Валентин Катаев. Сергей Васин, январь - февраль 1967 года, Московская обл., пос. Переделкино, МАММ/МДФ.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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