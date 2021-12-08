10 стран, которые испытывают проблемы с водой

Для того чтобы увеличить уровень грунтовых вод Пекина, китайские власти разработали национальный проект. Благодаря тому, что китайцы повернули южные реки на север страны, уровень грунтовых вод удалось поднять на 3,7 метра, а запасы столицы были увеличены на 65 миллиардов кубометров воды.

Помимо этого китайцы даже разрабатывают технологии опреснения морской воды.

Эфиопия

В стране наблюдаются серьезные проблемы с пресной водой, поэтому власти пытаются оспорить Нильский договор, который требует свободного доступа к водам Нила для ирригации и реализации энергетических проектов.