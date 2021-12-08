10 стран, которые испытывают проблемы с водой

Проект фотографа Мустафы Абдулаза, посвященный проблеме с водой в разных странах.
Все прекрасно знают, что без воды человек может прожить в среднем от 10 до 14 дней.
Но нехватка пресной воды не является единственной проблемой. Есть 10 стран, у которых есть трудности с водой. Фотограф Мустафа Абдулазиз представил проект "Water", который преследует цели привлечь внимание к водной проблеме.
Уж кого, а Исландию в этом списке уж точно никто не ожидал увидеть. Дело в том, что эта страна в списке потому, что у нее на самом деле нет проблем. Обладая огромными запасами пресной воды, Исландия считается малонаселенной. Самым большим военным формированием является береговая охрана.
Китай
Экономический рост страны не может остаться без следа для окружающей среды. В стране наблюдается кризис пресной воды.
Для того чтобы увеличить уровень грунтовых вод Пекина, китайские власти разработали национальный проект. Благодаря тому, что китайцы повернули южные реки на север страны, уровень грунтовых вод удалось поднять на 3,7 метра, а запасы столицы были увеличены на 65 миллиардов кубометров воды.
Помимо этого китайцы даже разрабатывают технологии опреснения морской воды.
Эфиопия
В стране наблюдаются серьезные проблемы с пресной водой, поэтому власти пытаются оспорить Нильский договор, который требует свободного доступа к водам Нила для ирригации и реализации энергетических проектов.
Нигерия
Самая густонаселенная страна в Африке, которая к 2050 году может попасть в тройку самых густонаселенных стран мира. Более 100 миллионов жителей Нигерии не имеют доступа к очищенной воде.
Бразилия
Страна занимает первое место по запасам пресной воды, но из-за неправильного управления этими ресурсами некоторые жители страдают от нехватки воды.
Пакистан
Страна на грани ядерной войны с Индией из-за дележки пресной воды.
Индия
Как вы уже поняли, у индийцев также серьезные проблемы с питьевой водой. 21% инфекционных заболеваний в Индии связано с плохим качеством воды.
Сьерра-Леоне
Несмотря на то, что западноафриканская страна имеет протяженную береговую линию со стороны Атлантического океана, качество и количество питьевой воды в этом государстве оставляет желать лучшего. По данным последних исследований только 32% сельских жителей обеспечены питьевой водой.
Сомали
Вдобавок к гражданской войне и господству бандформирований в стране. Сомалийцы испытывают нехватку питьевой воды.
США
В стране так же как и в других странах Северной Америки наблюдается дефицит питьевой воды.
США тратят миллиарды долларов на ликвидацию водного кризиса. Всему виной изменение климата.
Источник:
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Понравилось32
Так то оно так, только вот непонятно, это хорошо или плохо!
Ведь при увеличении содержания СО2 как следствие растет температура, а значит больше воды испаряется из океанов, и она большим количеством дождей выпадает над сушей, а большее количество СО2 очень способствует росту зеленой массы. И как следствие всего этого - пустыни зарастают!
Это не нравится США?