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«Это разборка питерская!» Дружинник заснял драку «гостей» северной столицы

«Это разборка питерская!» Дружинник заснял драку «гостей» северной столицы (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2021 14:42
Сообщество : Жить в России
Метки: драка   дружинник   местный   питер   разборка   
1886
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Он не испугался толпы и зафиксировал все на камеру. Попутно еще и объяснил им как надо себя вести.

Все-таки есть бесстрашные люди) Вот один из таких. Как он сам себя называет: «Михаил, местный житель». Он гулял по Владимирскому проспекту, увидел несколько остановившихся машин и скачущих «горячих» парней.

И не прошел мимо - шустро достал телефон и влез в самый эпицентр разборки. От такой наглости даже драка прекратилась. Хотя один безбашенный и пытался вырвать смартфон, но мужик его быстро успокоил.

Особенно доставляет, как он ходит вокруг машин и деловито всех отчитывает: «Ты меня не трогай, я местный житель. Сейчас будем сотрудников вызывать - все сядите на 10 лет».

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Метки: драка   дружинник   местный   питер   разборка   
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991
Иностранный Агент Час назад
Угарный тип


Я местный житель.
Я свидетель.
Всех закроем.
На джипе тоже.
И не русских.
10 лет.
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13k
Вася 3 минуты назад
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5k
Tim_G 7 минут назад
Лихо по 10 лет раздал

Вот раздавали бы так реально, - небыло бы детей гор, салютующих из огнестрела, драки остались бы в горах...
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340
Гиви 17 минут назад
Михаил - знатный тролль. Давно я так не смеялся.
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15k
Toxictofa 18 минут назад
Цыгане что ли?
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5k
Mixalych 19 минут назад
Какие же мохнаторылые дети гор тупенькие. Как только ситуация на разрыв шаблона, так тут же растерялись, сдулись, успокоились и по машинам расходиться начали. На месте Михаила я бы сел за докторскую по психологии на тему манипуляции стадного сознания и когнитивного дисонанса у примитивно-общинного социума
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90k
сапер Водичка 19 минут назад
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7k
Игорь Полчаса назад
что это было?
Такое возможно только в Питере. ... Я - местный .... .- пипец
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3k
GelmuT_nec Полчаса назад
Вот это номер! Укротитель диких животных Михаил!
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−34
User_1843265 37 минут назад
Гражданин с большой буквы Хозяин земли питерской !
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1k
Паша 42 минуты назад
Круто! Это суперподкол заварушки, Михаил молодец! Я местный житель, меня не трогай, 10 лет получишь, всех закроем, этнические да!?!
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973
Monher 43 минуты назад
Красава! Наглость второе счастье!
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16k
Топпер Харли 54 минуты назад
вот что полный кадр чудодейственный творит))) Мужику респект! И награда!
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19k
иванов дмитрий Час назад
Миша ! Я почитатель твоего таланта !)))
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1k
Сергей Сергеев Час назад
Да пусть они друг друга метелят. А еще лучше перережут. Воздух будет чище.
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306
Макс Дорошенко Час назад
На цыган похоже. А чел молоток, так троллить тоже надо уметь. )
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1k
Р Х Час назад
Я местный. В одной руке телефон, в другой топор
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3k
Горожанин Час назад
Остап в деле)
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38k
Alex Час назад
Как же они мерзко визжат.
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41k
dima423 Час назад
смешно)) ... я местный...сумасшедший, забыл добавить))
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6k
Николай Час назад
[мат] ха лишь бы этот свидетель потом не начал говорить, что он Лунтик с Луны... а то что то у него какой то особый статус "местного" за которого сразу 10 лет дадут... не уж то Дмитрий Анатольевич...
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