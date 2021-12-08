«Это разборка питерская!» Дружинник заснял драку «гостей» северной столицы

Все-таки есть бесстрашные люди) Вот один из таких. Как он сам себя называет: «Михаил, местный житель». Он гулял по Владимирскому проспекту, увидел несколько остановившихся машин и скачущих «горячих» парней.

И не прошел мимо - шустро достал телефон и влез в самый эпицентр разборки. От такой наглости даже драка прекратилась. Хотя один безбашенный и пытался вырвать смартфон, но мужик его быстро успокоил.

Особенно доставляет, как он ходит вокруг машин и деловито всех отчитывает: «Ты меня не трогай, я местный житель. Сейчас будем сотрудников вызывать - все сядите на 10 лет».