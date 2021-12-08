«Это разборка питерская!» Дружинник заснял драку «гостей» северной столицы

Он не испугался толпы и зафиксировал все на камеру. Попутно еще и объяснил им как надо себя вести.
Все-таки есть бесстрашные люди) Вот один из таких. Как он сам себя называет: «Михаил, местный житель». Он гулял по Владимирскому проспекту, увидел несколько остановившихся машин и скачущих «горячих» парней.
И не прошел мимо - шустро достал телефон и влез в самый эпицентр разборки. От такой наглости даже драка прекратилась. Хотя один безбашенный и пытался вырвать смартфон, но мужик его быстро успокоил.
Особенно доставляет, как он ходит вокруг машин и деловито всех отчитывает: «Ты меня не трогай, я местный житель. Сейчас будем сотрудников вызывать - все сядите на 10 лет».
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Я местный житель.
Я свидетель.
Всех закроем.
На джипе тоже.
И не русских.
10 лет.
Вот раздавали бы так реально, - небыло бы детей гор, салютующих из огнестрела, драки остались бы в горах...
Такое возможно только в Питере. ... Я - местный .... .- пипец