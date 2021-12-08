В Якутии лыжники чуть не подорвались на растяжке в лесу

В якутском лесу лыжники внезапно наткнулись на леску, привязанную к гранате. Неосторожный шаг мог привести к гибели. К счастью, лыжники не стали проверять, действует ли боеприпас.
В соцсетях появился ролик якутских лыжников, которые в лесу внезапно наткнулись на гранату. К боеприпасу была привязана леска, натянутая между деревьев.
«Ехали по лесу, нарвались на такую вот растяжечку. Не догадаетесь, что все-таки на ней висит. А вот что висит — граната!» — сказал лыжник.
Лыжники предположили, что таким образом кто-то из местных "защищает свои угодья". Мужчины сообщили о находке в полицию. Сейчас правоохранители проверяют гранату, уточняет Telegram-канал Lenta.
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P.S. Качество видео не позволяет утверждать с уверенностью, но смахивает на пейнтбольную гранату...
Даже не удосужились посмотреть как правильно растяжки ставить))