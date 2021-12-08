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В Якутии лыжники чуть не подорвались на растяжке в лесу

В Якутии лыжники чуть не подорвались на растяжке в лесу (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2021 11:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   граната   интересное   лес   лыжники   оружие   растяжка   якутия   
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В якутском лесу лыжники внезапно наткнулись на леску, привязанную к гранате. Неосторожный шаг мог привести к гибели. К счастью, лыжники не стали проверять, действует ли боеприпас.

В соцсетях появился ролик якутских лыжников, которые в лесу внезапно наткнулись на гранату. К боеприпасу была привязана леска, натянутая между деревьев.

«Ехали по лесу, нарвались на такую вот растяжечку. Не догадаетесь, что все-таки на ней висит. А вот что висит — граната!» — сказал лыжник.

Лыжники предположили, что таким образом кто-то из местных "защищает свои угодья". Мужчины сообщили о находке в полицию. Сейчас правоохранители проверяют гранату, уточняет Telegram-канал Lenta.

Источник:

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Метки: Россия   граната   интересное   лес   лыжники   оружие   растяжка   якутия   
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13  комментариев
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17k
Dr.CrAzY 48 минут назад
"Лыжники"? Где там лыжники?! Неутомимые гонщики на снегоходах, которые кого-то порядком заепали!!!

P.S. Качество видео не позволяет утверждать с уверенностью, но смахивает на пейнтбольную гранату...
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22k
Inter 6 минут назад
2001 год??
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8k
djinn 24 минуты назад
в век тиктокеров, пранкеров и пр херни скажу одно- не верю всему что показывают в инете
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622
Олег Шишкин 36 минут назад
Вангую, что местных жителей сильно достали ездуны. И не классические лыжники.
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6k
Roninsamuray 53 минуты назад
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36k
Александр 56 минут назад
Такие охотники обычно случайно потом пропадают на охоте...
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4k
RRK Час назад
Фейк.
Даже не удосужились посмотреть как правильно растяжки ставить))
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7k
Позитив Час назад
Найти бы того кто сделал это и задницу ему гранату запихать
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290
ЛикБез Позитив 48 минут назад
и дёрнуть за леску...
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89
Edvard Suchkov ЛикБез 15 минут назад
Или просто дёрнуть.
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