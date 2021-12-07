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Зачем снежные обезьяны отправляются зимой на рыбалку

Зачем снежные обезьяны отправляются зимой на рыбалку (6 фото)

Автор:
07 декабря 2021 08:58
Сообщество : Животные
Метки: Снежные обезьяны   животные   зима   обезьяны   природа   рыбалка   фото   
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Что движет снежными обезьянами, когда они собираются на рыбалку? Давайте разберемся, развлечение это для них или способ выживания.

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На острове Якусима можно встретить необычных обитателей — снежных обезьян. Необычны они тем, что, живя в одном из холоднейших мест на Земле, занимаются рыбной ловлей. Но для японских макак это не вариант проведения досуга или развлечение, а способ выживания.

Дело в том, что в их любимом месте обитания снежный покров создает трудности для пропитания. Обезьянам невероятно сложно найти пищу. Чтобы не умереть от голода, им пришлось заниматься рыбной ловлей. Это возможно благодаря тому, что реки, регулярно подпитываемые грунтовыми водами, не замерзают в снежное время года, а текут круглогодично.

Группа ученых из университета в Бирмингеме отправилась в экспедицию на японские острова, а именно в район Камикочи, и исследовала тяготы жизни снежных обезьян. Оказалось, что макаки поедают рыбу прямо из ручья, а их любимым лакомством является форель. Проведя исследования, бирмингемские специалисты выяснили, что ловля происходит вдоль побережья, где-то в мелководных лужах.



Нехватка пищевых ресурсов

Но форель — это не единственное, чем питаются снежные обезьяны. Чтобы не умереть и получить достаточно энергии для выживания, животные употребляют речной планктон и насекомых. Не все снежные обезьяны, живущие на японских островах, имеют одинаковые условия для существования. Вообще обезьяны имеют широкую зону обитания зимой, и, соответственно, им доступен куда больший пищевой рацион.

Но в Камикочи, где зима необычайно сурова, макаки сталкиваются с большими трудностями, ведь местечко располагается в глубоком ущелье. К тому же плотность обезьяньего «населения» чрезвычайно высока, что создает дополнительный стресс для животных, вынужденных бороться за добычу пищи. Как ни странно, плюсом является расположение рядом вулканов, чьи горячие источники греют воду, создавая возможность для снежной рыбалки.

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Метки: Снежные обезьяны   животные   зима   обезьяны   природа   рыбалка   фото   
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Вжик 19 минут назад
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17k
Александр 4 минуты назад
Интересно, а как бы выглядели кадры со съёмок фильма: "Приключения кавказцев в Сибири."?

Кстати, всегда угораю со слов "японская макака" , всегда вспоминаю это.
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1k
Лёха Час назад
3,14зд ёж. Тем более,что ни одной фотки,где обезьяны рыбу едят.
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