Зачем снежные обезьяны отправляются зимой на рыбалку

Дело в том, что в их любимом месте обитания снежный покров создает трудности для пропитания. Обезьянам невероятно сложно найти пищу. Чтобы не умереть от голода, им пришлось заниматься рыбной ловлей. Это возможно благодаря тому, что реки, регулярно подпитываемые грунтовыми водами, не замерзают в снежное время года, а текут круглогодично.

Группа ученых из университета в Бирмингеме отправилась в экспедицию на японские острова, а именно в район Камикочи, и исследовала тяготы жизни снежных обезьян. Оказалось, что макаки поедают рыбу прямо из ручья, а их любимым лакомством является форель. Проведя исследования, бирмингемские специалисты выяснили, что ловля происходит вдоль побережья, где-то в мелководных лужах.