Сколько-сколько? Самый дорогой кинореквизит в истории

Пистолет Рика Декарда
Фильм «Бегущий по лезвию», выпущенный в 1982 году, хоть и провалился в прокате, со временем стал культовым боевиком-антиутопией. За пистолет главного героя Рика Декарта богатые люди отдали 270 тысяч долларов.
К слову, оружие, побывавшее в руках Харрисона Форда, уже не в первый раз продается за большие деньги: например, брастер из «Звездных войн» богачи отдали 200 тысяч долларов.
Экзоскелет Т-800
Фильм «Терминатор» уже давно является культовой классикой. Понятное дело, у кинофраншизы множество поклонников. И вот один из них, пожелавший остаться анонимным, купил на аукционе в 2010 году металлическую фигурку настоящего терминатора со съемок за 488 тысяч долларов.
DeLorean
Кто не любит сагу «Назад в будущее» Роберта Земекиса? В свое время машина времени, собранная на основе DeLorean, пользовалась бешеной популярностью. Но именно автомобиль со съемок, оснащенный дополнительной платой с индикаторами времени, продался на аукционе за 541 тысячу долларов. Такой же стандартный автомобиль в то время стоил порядка 30 тысяч долларов.
Туфельки Дороти
Культовая классика Голливуда «Волшебник страны Оз», выпущенная в 1939 году, покорила сердца многих. В конечном счете туфельки главной героини, Дороти, которую тайфун унес в чудесную страну, были выброшены чуть ли не на помойку. Но один из сотрудников студии нашел их, и обогатился, продавая свои находки (всего пар туфелек было несколько). В свое время туфельками владела Леди Гага и даже Леонардо Ди Каприо. Но есть и один никому неизвестный человек по имени Дэвид Элкьюби, который «выложил» за обувь баснословные 660 тысяч долларов.
Но и это не единственный рекорд с киноплощадки. За тот самый костюм Трусливого льва, также обнаруженного на задворках, отдали 3 миллиона долларов.
Маленькое черное платье
После роли в «Завтраке у Тиффани» Одри Хепберн стала настоящей модной иконой. И неудивительно, что то самое маленькое черное платье захотела приобрести себе каждая девушка. И более того – некоторые коллекционеры. Произвел его модный дом Givenchy. Правда, само платье со съемок утрачено, но с молотка ушло платье для промо: за огромные деньги – в 2006 его приобрели за 792 тысячи долларов, притом, что аукционеры хотели продать его максимум за 100. Красота, как говорится, - страшная сила.
Lotus Esprit
То самое авто из бондианы, которое хотел каждый. Ну или почти каждый. В конце концов, кто не хочет обладать скоростным кабриолетом, который еще и подводная лодка?
Эта машина находится в коллекции у Илона Маска, который приобрел ее за 997 тысяч долларов. Кстати, эксцентричный плейбой, миллиардер и гений планировал установить вместо двигателя фирменный электромотор Tesla. Так что, может быть, и эта машина уже способна бороздить океаны.
Штаб-квартира террористов
В фильме «Живешь только дважды» из бондианы было целое жерло вулкана, где находилась штаб-квартира «Спектра». На ее создание потратили порядка миллиона долларов, да и продали – за столько же. Как говорится, вышли в ноль.
Aston Martin
Еще один автомобиль из бондианы. Правда, он засветился в культовом третьем фильме франшизы «Голдфингер». Его продали за 4,4 миллиона долларов в 2010 году.
Хотя и это не предел мечтаний аукционеров. За машину хотели получить целых 5 миллионов. И для этого ее даже укомплектовали сменными номерами, пуленепробиваемыми панелями и мини-пулеметами.
Платье Элизы
Вы думали, платье не может стоить дороже машины? Вы сильно ошибаетесь.
Белое платье Элизы из «Моей прекрасной леди», в котором героиня Одри Хепберн щеголяла на скачках, продали не так давно – в 2011 году. И все это благодаря распродаже актрисы Дебби Рейнолдс: звезда Голливуда продавала памятные вещи со съемок.
В итоге платье ушло за 4,55 миллиона долларов. А на старте просили всего 100 тысяч.
Белое платье
Представляя себе Мэрилин Монро, какое платье вы видите в голове? То самое белое платье, которое она придерживала рукой, стоя на решетке метрополитена, стало чуть ли не иллюстрацией к Голливуду середины прошлого века.
Принадлежало оно тоже Дебби Рейнольдс и продано в том же году. Правда, несколько дороже: за 4,6 миллиона долларов.
Робот Робби
Этот реквизит в свое время создали для не сильно известного у нас фильма «Запретная планета» за целых 125 тысяч долларов. Для 1956 года – это огромные деньги, порядка миллиона, если переводить на нынешний курс. Но продали его еще дороже – в 2017 году он ушел с аукциона за 5,375 миллионов долларов.
А как вы считаете: заслуженно ли эти предметы реквизита продаются за такие деньги?
Источник:
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Более того, во время съемок был использован бассейн с соленой морской водой и с соответствующей температурой: просто представьте, каково было находиться в ледяной воде многочисленным статистам и массовке. А он требовал, чтобы все было идеально! Если будет интересно - напишу подробно. Там вообще был производственный ад.