FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5775 постов • 1136 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Сколько-сколько? Самый дорогой кинореквизит в истории

Сколько-сколько? Самый дорогой кинореквизит в истории (13 фото)

Автор:
06 декабря 2021 18:04
Сообщество : Кино
Метки: bond   Бондиана   Назад в будущее   Харрисон Форд   аукцион   одри хепберн   реквизит   терминатор   
1723
13

 

Пистолет Рика Декарда

×
×

Фильм «Бегущий по лезвию», выпущенный в 1982 году, хоть и провалился в прокате, со временем стал культовым боевиком-антиутопией. За пистолет главного героя Рика Декарта богатые люди отдали 270 тысяч долларов.

К слову, оружие, побывавшее в руках Харрисона Форда, уже не в первый раз продается за большие деньги: например, брастер из «Звездных войн» богачи отдали 200 тысяч долларов.

 

Экзоскелет Т-800

Фильм «Терминатор» уже давно является культовой классикой. Понятное дело, у кинофраншизы множество поклонников. И вот один из них, пожелавший остаться анонимным, купил на аукционе в 2010 году металлическую фигурку настоящего терминатора со съемок за 488 тысяч долларов.

 

DeLorean

Кто не любит сагу «Назад в будущее» Роберта Земекиса? В свое время машина времени, собранная на основе DeLorean, пользовалась бешеной популярностью. Но именно автомобиль со съемок, оснащенный дополнительной платой с индикаторами времени, продался на аукционе за 541 тысячу долларов. Такой же стандартный автомобиль в то время стоил порядка 30 тысяч долларов.

 

Туфельки Дороти

Культовая классика Голливуда «Волшебник страны Оз», выпущенная в 1939 году, покорила сердца многих. В конечном счете туфельки главной героини, Дороти, которую тайфун унес в чудесную страну, были выброшены чуть ли не на помойку. Но один из сотрудников студии нашел их, и обогатился, продавая свои находки (всего пар туфелек было несколько). В свое время туфельками владела Леди Гага и даже Леонардо Ди Каприо. Но есть и один никому неизвестный человек по имени Дэвид Элкьюби, который «выложил» за обувь баснословные 660 тысяч долларов.

Но и это не единственный рекорд с киноплощадки. За тот самый костюм Трусливого льва, также обнаруженного на задворках, отдали 3 миллиона долларов.

 

Маленькое черное платье

После роли в «Завтраке у Тиффани» Одри Хепберн стала настоящей модной иконой. И неудивительно, что то самое маленькое черное платье захотела приобрести себе каждая девушка. И более того – некоторые коллекционеры. Произвел его модный дом Givenchy. Правда, само платье со съемок утрачено, но с молотка ушло платье для промо: за огромные деньги – в 2006 его приобрели за 792 тысячи долларов, притом, что аукционеры хотели продать его максимум за 100. Красота, как говорится, - страшная сила.

 

Lotus Esprit

То самое авто из бондианы, которое хотел каждый. Ну или почти каждый. В конце концов, кто не хочет обладать скоростным кабриолетом, который еще и подводная лодка?

Эта машина находится в коллекции у Илона Маска, который приобрел ее за 997 тысяч долларов. Кстати, эксцентричный плейбой, миллиардер и гений планировал установить вместо двигателя фирменный электромотор Tesla. Так что, может быть, и эта машина уже способна бороздить океаны.

 

Штаб-квартира террористов

В фильме «Живешь только дважды» из бондианы было целое жерло вулкана, где находилась штаб-квартира «Спектра». На ее создание потратили порядка миллиона долларов, да и продали – за столько же. Как говорится, вышли в ноль.

 

Aston Martin

Еще один автомобиль из бондианы. Правда, он засветился в культовом третьем фильме франшизы «Голдфингер». Его продали за 4,4 миллиона долларов в 2010 году.

Хотя и это не предел мечтаний аукционеров. За машину хотели получить целых 5 миллионов. И для этого ее даже укомплектовали сменными номерами, пуленепробиваемыми панелями и мини-пулеметами.

 

Платье Элизы

Вы думали, платье не может стоить дороже машины? Вы сильно ошибаетесь.

Белое платье Элизы из «Моей прекрасной леди», в котором героиня Одри Хепберн щеголяла на скачках, продали не так давно – в 2011 году. И все это благодаря распродаже актрисы Дебби Рейнолдс: звезда Голливуда продавала памятные вещи со съемок.

В итоге платье ушло за 4,55 миллиона долларов. А на старте просили всего 100 тысяч.

 

Белое платье

Представляя себе Мэрилин Монро, какое платье вы видите в голове? То самое белое платье, которое она придерживала рукой, стоя на решетке метрополитена, стало чуть ли не иллюстрацией к Голливуду середины прошлого века.

Принадлежало оно тоже Дебби Рейнольдс и продано в том же году. Правда, несколько дороже: за 4,6 миллиона долларов.

 

Робот Робби

Этот реквизит в свое время создали для не сильно известного у нас фильма «Запретная планета» за целых 125 тысяч долларов. Для 1956 года – это огромные деньги, порядка миллиона, если переводить на нынешний курс. Но продали его еще дороже – в 2017 году он ушел с аукциона за 5,375 миллионов долларов.


А как вы считаете: заслуженно ли эти предметы реквизита продаются за такие деньги?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: bond   Бондиана   Назад в будущее   Харрисон Форд   аукцион   одри хепберн   реквизит   терминатор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
homerchik Час назад
Этот реквизит вроде не продавали, просто разобрали. НО по слухам вроде как, на постройку потратили больше чем обошлось строительство настоящего Титаника.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
5k
пирожок 44 минуты назад
Балбес не продается?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Шампанского мне в рот: странные просьбы богатеньких авиапассажиров Шампанского мне в рот: странные просьбы богатеньких авиапассажиров "Терминатор" - каким первоначально должен был быть фильм? "Терминатор" - каким первоначально должен был быть фильм? Браслеты Марии-Антуанетты ушли с молотка за 8,3 миллиона долларов Браслеты Марии-Антуанетты ушли с молотка за 8,3 миллиона долларов "Не думал, что буду плакать над фильмом про Бонда": чего ждать от юбилейной серии бондианы "Не думал, что буду плакать над фильмом про Бонда": чего ждать от юбилейной серии бондианы Кристоферу Ллойду подарили на день рождения уменьшенную копию автомобиля DeLorean Кристоферу Ллойду подарили на день рождения уменьшенную копию автомобиля DeLorean Микроскоп Чарльза Дарвина уйдет с молотка Микроскоп Чарльза Дарвина уйдет с молотка
Краб Моссада

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7222



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Ты тупой?": парень не ответил на элементарные вопросы и обиделся на врача-психиатра
8
842
"Ты тупой?": парень не ответил на элементарные вопросы и обиделся на врача-психиатра
"Бункер Жукова": много лет он был затопленным, а теперь откачан
3
115
"Бункер Жукова": много лет он был затопленным, а теперь откачан
Набирающие популярность в сообществах
Терпение
0
27
Терпение
10 caмыx красивых наших актрис по мнению американцев
0
41
10 caмыx красивых наших актрис по мнению американцев
Кто эти люди?
Кто эти люди?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Произошёл сбой
1
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
4
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#ватермарк#дтп#Россия#кино#приколы#Рецепт#мемы
#Юмор#прикол#история#Ynews#СССР#аварии#комментарии#как приготовить#забавно#сарказм
#интересно#картинки#животные#интересное#фотографии#вкусно#позитив#подборка#зима#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться