Сколько-сколько? Самый дорогой кинореквизит в истории

Фильм «Бегущий по лезвию», выпущенный в 1982 году, хоть и провалился в прокате, со временем стал культовым боевиком-антиутопией. За пистолет главного героя Рика Декарта богатые люди отдали 270 тысяч долларов.

К слову, оружие, побывавшее в руках Харрисона Форда, уже не в первый раз продается за большие деньги: например, брастер из «Звездных войн» богачи отдали 200 тысяч долларов.

Экзоскелет Т-800