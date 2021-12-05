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Почему во Франции до сих пор не отменен налог на окна?

Почему во Франции до сих пор не отменен налог на окна? (7 фото)

Автор:
05 декабря 2021 10:56
Сообщество : Факты
Метки: интересно   история   налог на окна   наполеон   франция   
659
7
Для Франции Наполеон - культовая личность, которого боготворят и обожают. Вот только с его именем связаны не только известные сражения, но и интересный с точки зрения непосвященного человека налог на окна и двери. Кстати, он до сих пор не отменен.
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Метки: интересно   история   налог на окна   наполеон   франция   
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5  комментариев
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8k
Злокрыс 2 часа назад
наверное, там немаленькое ведомство, окна пересчитывающее, с этого налога живёт. Гос.структуры легко создавать, но сложно распускать.
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10k
3.6o6pa Полчаса назад
"...если кто-то из толстосумов сможет заплатить за окна из стекла, то от него не убудет."
Ага... Среди богачей скупердяев гораздо больше чем среди бедняков.
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26k
Мангуст Час назад
Ссылка youtu.be
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958
poбт Час назад
дичь е*баная
и эти люди учат нас жить...
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