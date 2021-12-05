Почему во Франции до сих пор не отменен налог на окна?

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Для Франции Наполеон - культовая личность, которого боготворят и обожают. Вот только с его именем связаны не только известные сражения, но и интересный с точки зрения непосвященного человека налог на окна и двери. Кстати, он до сих пор не отменен.
В 1798, интересный правитель Франции ввел налог на окна и двери. Хотя, прямо скажем, Наполеон тогда сплагиатничал, ведь ранее это обременение вошло в обиход в Англии и в Германии.
В сущности, введение этого налога было закономерным. Производство стекла на тот момент стоило дорого, а значит, позволить себе его могли лишь богачи. Правительство европейских городов справедливо рассудило, что если кто-то из толстосумов сможет заплатить за окна из стекла, то от него не убудет. А налог поможет городам развиваться.
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Так-то оно так, но после подобных нововведений, коснувшихся не только строящихся, но уже построенных зданий, облик городов стал меняться. И не в лучшую сторону. Окна становились роскошью, потому лишние проемы закладывались камнем, кирпичами, лишь бы не платить в казну налоги.
Кто-то из владельцев домов, напротив, объединял окна в одно огромное, (сейчас такие называют "французскими") - лучшего показателя успешности в те годы было и не сыскать.
Как ни удивительно, но налог не отменен и сейчас, просто он видоизменился и обрел множество поправок. Его сумма зависит от разных факторов: общего количества отверстий в доме на внешней стороне здания (считаются даже вентиляционные и заколоченные отверстия); количества человек, проживающих в общине, на балансе которой находится данное здание. На налог влияют и цена сдачи и найма квартир в доме.
Как бы то ни было, а копеечку эта мзда в бюджет городов приносит.
Как бы то ни было, а копеечку эта мзда в бюджет городов приносит.
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Метки: интересно история налог на окна наполеон франция
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