Почему во Франции до сих пор не отменен налог на окна?

Как ни удивительно, но налог не отменен и сейчас, просто он видоизменился и обрел множество поправок. Его сумма зависит от разных факторов: общего количества отверстий в доме на внешней стороне здания (считаются даже вентиляционные и заколоченные отверстия); количества человек, проживающих в общине, на балансе которой находится данное здание. На налог влияют и цена сдачи и найма квартир в доме.



Как бы то ни было, а копеечку эта мзда в бюджет городов приносит.