Лилиан Ла Франс - королева мотоцикла

В 1924 году, когда ей было 30 лет, Ла Франс начала показывать на шоу и ярмарках трюки на "Стене Смерти" - внутренней поверхности сферы. Именно тогда Лилиан обзавелась собственным логотипом в виде черепа и скрещенных костей. Помимо мотоциклов, она ездила по "Стене Смерти" на четырехколесных транспортных средствах. Она была первой, кто сумел проехать вверх по стене на миниатюрной четырехколесной машине. В 1920-х и 1930-х годах Лилиан Ла Франс была одной из самых популярных в мире женщин-каскадеров.