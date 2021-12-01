FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1115 постов • 237 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Лилиан Ла Франс - королева мотоцикла

Лилиан Ла Франс - королева мотоцикла (17 фото)

Автор:
01 декабря 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Лилиан Ла Франс   интересно   история   каскадеры   первая каскадерша   трюкачи   факты   шоу на мотоцикле   
86
17
Лилиан Ла Франс - урожденная Лилиан Оссейдж; она сменила фамилию, когда увлеклась мотоспортом. В 1916 году она сбежала из дома в Канзасе, сменив семейный уют на сомнительную судьбу артистки бродячего цирка. Но не прогадала: в 1920-х годах она была объявлена лучшей в мире женщиной-каскадером.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Лилиан Ла Франс   интересно   история   каскадеры   первая каскадерша   трюкачи   факты   шоу на мотоцикле   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным методом (4 фото) Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным методом (4 фото) История одной забытой экспедиции, перевернувшей представления о древней Сибири История одной забытой экспедиции, перевернувшей представления о древней Сибири Может ли стрела выпущенная из классического лука пробить современный кевларовый бронежилет? Может ли стрела выпущенная из классического лука пробить современный кевларовый бронежилет? 10 известных фактов, которые оказались неправдой 10 известных фактов, которые оказались неправдой Принцесса-воровка Принцесса-воровка Королева, которую, кажется, не любил никто: Бона Сфорца Королева, которую, кажется, не любил никто: Бона Сфорца
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

22288



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Блогеры жалуются на угрозы и шантаж: стоит ли жалеть «производителей мусорного контента»?
0
222
Блогеры жалуются на угрозы и шантаж: стоит ли жалеть «производителей мусорного контента»?
Когда снег помешал получить работу мечты
5
190
Когда снег помешал получить работу мечты
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
4
Автовсячина
ФИФА закрывает путь Роналду и Левандовскому на поле
0
11
ФИФА закрывает путь Роналду и Левандовскому на поле
Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным методом (4 фото)
Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным методом (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот и спалился
0
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
3
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#история#факты#картинки#дтп#как приготовить#вкусно#Ynews#авто аварии
#фото#Россия#кино#люди#аварии#еда#подборка#автомир#спорт#фотомир
#интересно#ватермарк#животные#интересное#автомобили#СССР#Рецепт#фильмы#падение#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться