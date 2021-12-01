Лилиан Ла Франс - королева мотоцикла

86
17
Лилиан Ла Франс - урожденная Лилиан Оссейдж; она сменила фамилию, когда увлеклась мотоспортом. В 1916 году она сбежала из дома в Канзасе, сменив семейный уют на сомнительную судьбу артистки бродячего цирка. Но не прогадала: в 1920-х годах она была объявлена лучшей в мире женщиной-каскадером.
В 1924 году, когда ей было 30 лет, Ла Франс начала показывать на шоу и ярмарках трюки на "Стене Смерти" - внутренней поверхности сферы. Именно тогда Лилиан обзавелась собственным логотипом в виде черепа и скрещенных костей. Помимо мотоциклов, она ездила по "Стене Смерти" на четырехколесных транспортных средствах. Она была первой, кто сумел проехать вверх по стене на миниатюрной четырехколесной машине. В 1920-х и 1930-х годах Лилиан Ла Франс была одной из самых популярных в мире женщин-каскадеров.
×
×
"Азарт и риск для жизни - вот что привлекало меня к мотоциклетным трюкам, - вспоминала позднее Лилиан. - Я была девушкой, которая заигрывает со смертью. С детства меня вдохновляла страсть к путешествиям. Я всегда была одиночкой, мечтала о приключениях, о славе. Это был мой секрет. Я ни с кем не делилась им".
Несмотря на постоянный риск, судьба была благосклонна к Лилиан Ла Франс. Она никогда не попадала в тяжелые аварии и умерла в 1979 году в возрасте 83 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- Первая экспедиция к Тунгусскому метеориту
- Охота на ветеранов: резонансное дело Калининых
- Поющий колокольчик (А. Азимов)
- "Сначала заработать - потом починить": автослесарь о работе в СТО
- В Индонезии 50 собак спасли по пути на мясную ферму
11
Понравилось11
Новости партнёров