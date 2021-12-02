Один из первых русских в Антарктиде

Рано или поздно любая экспедиция заканчивается. В январе 1913 года члены похода высадились в Новой Зеландии. Нужно ли говорить, что исследователей из Антарктиды встречали как героев? Британская корона наградила всех участников экспедицией серебряной медалью и пожизненной пенсией, которую Гирев перестал получать в 1927 году. Причиной стал разрыв дипотношений между СССР и Великобританией.



Пожив некоторое время в Новой Зеландии и успев жениться на иностранке, в 1915 году Дмитрий вернулся в Николаевск один. А уже в 20-ых годах стал жить в селе Чля. В целом, жизнь легендарного полярника мало чем отличалась от жизни простого советского человека: он повторно женился, работал в «Орской золотопромышленной компании», занимался перевозками, работал мастером на Члянской тепловой электростанции. Казалось бы, приключения позади, наступила размеренная жизнь. Всё изменилось в 30-ых годах. Дмитрия арестовали по ложному доносу. Его обвиняли в шпионаже в пользу Великобритании. Страшное дело по тем временам. Итог: два года тюрьмы. Гирева отпустили из-за недостаточной убедительности доказательной базы. Но тюремное заключение не прошло для смелого полярника бесследно. В 1932 году Дмитрий Гирев скончался от сердечного приступа. Его захоронили в селе Чля, на местном кладбище. Могилы каюра давно уже нет, но свой яркий след в истории покорения Антарктиды, Дмитрий Гирев оставил.



