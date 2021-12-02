Один из первых русских в Антарктиде

Слышали ли вы когда-нибудь о пике Дмитрия, пике Горева и острове Героева? Все три эти географических объекта были названы в честь каюра Дмитрия Гирева.
Полярник-исследователь стал одним из первых русских, покоривших Антарктиду.
Родился Дмитрий в 1889 году в семье каторжников. Мальчик считался незаконнорожденным, так как для ссыльных венчание в церкви было под запретом. В метрике он был записан под фамилией и отчеством матери, которая вскоре после рождения сына, скончалась от туберкулёза. В возрасте восьми лет Дмитрий с отцом переехали в Николаевск, где будущий полярник закончил двухклассное церковно-приходское училище.
Семья Гирева держала порядка двадцати собак. Это и предопределило род деятельности Дмитрия, он выучился на каюра и стал одним из лучших водителей собачьих упряжек. В то время это был ценный навык. Собачьи упряжки были основным и практически единственным способом передвижения в зимний период. Дмитрий доставлял как грузы, так и пассажиров до места назначения, подрабатывая извозом.
Неизвестно, как бы сложилась судьба Гирева, если бы в 1910 году в Николаевск ни прибыл член команды Роберта Скотта – Сесил Мирз. Мирз приехал с важной миссией, ему необходимо было закупить лошадей и собак для экспедиции в Антарктиду. Так он и познакомился с Гиревым.
Гирева ждали новые горизонты и он охотно согласился на авантюру в составе британской экспедиции.
В ноябре 1910 года барка Terra Novaс членами группы Скотта отплыла к Антарктиде из Новой Зеландии.
В начале января 1911 участники экспедиции высадились на острове Росса. Место их первой зимовки получило название – мыс Эванса. Его нарекли в честь командира судна, доставившего команду целыми и невредимыми.
Гирев занял отдельный пьедестал в этой истории. Его значимость неоднократно подчёркивал Скотт. Вот только русская фамилия британскому исследователю плохо запоминалась, отсюда и разница в названии географических объектов, посвящённых Гиреву (пик Горева, остров Героева).
У Дмитрия был огромный функционал задач: ему необходимо было следить за собаками, возить фотографа Герберта Понтинга, перевозить провизию, добывать мясо и контролировать состояние складов.
Но всё было не так гладко. Суровые погодные условия Антарктиды привели к тому, что из экспедиции вернулись не все. В вечных льдах остался и сам Скотт, с четырьмя другими участниками экспедиции. Именно Гирев спустя 8 месяцев нашёл палатку с телами участников трагического похода.
В декабре 1912 года в составе экспедиции Реймонда Пристли, Гирев поднялся на вулкан Эребус, один из пиков которого позже назовут в его честь.
Рано или поздно любая экспедиция заканчивается. В январе 1913 года члены похода высадились в Новой Зеландии. Нужно ли говорить, что исследователей из Антарктиды встречали как героев? Британская корона наградила всех участников экспедицией серебряной медалью и пожизненной пенсией, которую Гирев перестал получать в 1927 году. Причиной стал разрыв дипотношений между СССР и Великобританией.
Пожив некоторое время в Новой Зеландии и успев жениться на иностранке, в 1915 году Дмитрий вернулся в Николаевск один. А уже в 20-ых годах стал жить в селе Чля. В целом, жизнь легендарного полярника мало чем отличалась от жизни простого советского человека: он повторно женился, работал в «Орской золотопромышленной компании», занимался перевозками, работал мастером на Члянской тепловой электростанции. Казалось бы, приключения позади, наступила размеренная жизнь. Всё изменилось в 30-ых годах. Дмитрия арестовали по ложному доносу. Его обвиняли в шпионаже в пользу Великобритании. Страшное дело по тем временам. Итог: два года тюрьмы. Гирева отпустили из-за недостаточной убедительности доказательной базы. Но тюремное заключение не прошло для смелого полярника бесследно. В 1932 году Дмитрий Гирев скончался от сердечного приступа. Его захоронили в селе Чля, на местном кладбище. Могилы каюра давно уже нет, но свой яркий след в истории покорения Антарктиды, Дмитрий Гирев оставил.
Источник:
- В Индонезии 50 собак спасли по пути на мясную ферму
- Он - женщина! Как женщины выдавали себя за мужчин
- "Сначала заработать - потом починить": автослесарь о работе в СТО
- Первая экспедиция к Тунгусскому метеориту
- Поющий колокольчик (А. Азимов)
Понравилось27