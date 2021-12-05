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Метановые пузыри на Байкале: откуда они взялись и почему опасны?

Метановые пузыри на Байкале: откуда они взялись и почему опасны? (4 фото)

Автор:
05 декабря 2021 09:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: Метановые пузыри   Метановые пузыри на Байкале   байкал   озеро   факты   фото   
820
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Пузырьки газа в толще льда – одно из самых любопытных природных явлений Байкала, ежегодно приводящее туристов в эстетический восторг. Впрочем, радостей путешественников российские исследователи не разделяют.

Крупные пузыри метана представляют собой бомбы замедленного действия, готовые разорваться в любой момент.


Как они образуются, и почему учёные бьют тревогу?

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Взрывоопасный Байкал

Каждую зиму льды Байкала заполняют необычные белые пузыри разного диаметра. Это метан, образующийся глубоко на дне озера и промерзающий зимой на поверхности. Если просверлить в пузыре небольшое отверстие и поднести к нему спичку, место вспыхнет подобно газовой конфорке.

Как заявляет заместитель директора Лимнологического института Сибирского отделения РАН Вадим Анненков, пузырьки метана на Байкале формируются при разложении газогидратов.

Газовый гидрат – это кристаллическое соединение газа и воды, образованное в условиях высокого глубоководного давления и низкой температуры. Внешне кристаллы напоминают обычный лёд мутного белого цвета.


По химической структуре это клатраты. В них молекулы воды, соединяясь, образуют полость, в которую встраивается молекула газа. При повышении температуры или понижении давления структура разрушается, и газ выходит наружу.


Сам метан неизбежно выделяется в любом густонаселенном рыбами водоеме в виде продукта разложения органики. Озёра выделяют от 6 до 16% всего атмосферного метана. В глубоких озёрах, морях и океанах газ кристаллизируется под давлением и остается на дне в виде гидрата метана.

На Байкале, чья глубина в 1500 метров сравнима с океанической, гидраты почему-то разрушаются. Кристалл «тает» и высвобождает метан. Российские учёные предполагают, что виной тому могут быть тектонические движения, оползни или слишком быстрое накопление самих газогидратов.


Чем это опасно?

До последнего времени выброс метана происходил в виде маленьких пузырьков. Однако с 2020 года учёные стали всё чаще фиксировать выход крупных пузырей.

Одно из таких образований, вмёрзших в лед, было обнаружено со спутника. Такие пузыри высвобождаются в сопровождении сильного взрывоподобного раската и представляют серьезную угрозу для проходящих мимо судов.


«Выхлопы» вполне могут перевернуть корабль и пустить его на дно. Подобная история повторялась в Бермудском треугольнике: это одна из главных версий, которая объясняет пропажу кораблей в этом аномальном месте. Впрочем, наибольшую угрозу метан представляет для атмосферы. В качестве парникового газа он в 30 раз опаснее, чем CO₂.

Газовые пузыри на Байкале – это не только необычное явление. Рост выделения метана явно отразится на регионе не лучшим образом. Наблюдать и ждать либо бить тревогу – решать только нам, если мы хотим сохранить природу.


А что, по-Вашему, нужно делать с пузырями? Срочно добывать газовые гидраты со дна Байкала или оставить как есть и надеяться, что всё будет спокойно?


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Метки: Метановые пузыри   Метановые пузыри на Байкале   байкал   озеро   факты   фото   
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14k
Роберт Шекли Час назад
Байкалу 25-35 млн лет, хотя впрочем никто точно не знает
За все это время с Байкалом и природой ничего особого не случилось. Хотя нет, случились люди, которые случаются уже на протяжении почти 200 тыс. лет (но это не точно). И в какой-то момент они решили, что Байкалу нужно помочь: увидели пузырики во льду, которые напугали мореходцев.

Это все мне напоминает, как малышня, услышав, что дед пернул во сне, решают как ему помочь. Что звук может быть вызван движением тектонических плит, потому что оттуда звук шел. Что делать - не знают, но страшно интересно. А дед в это время спит себе и видит сны.

Предлагаю ничего не делать. Максимум на что способен человек - это не мусорить. Что уж говорить про контролирование тектонических плит
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62k
parallax 37 минут назад
Что делать? Оставить природу в покое.
Как раз вмешательство человека, приводит к драматическим перекосам. Без нас, природа прекрасно существовала сотни миллионов лет.
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3k
Taf Taffus Час назад
====
Одно из таких образований, вмёрзших в лед, было обнаружено со спутника. Такие пузыри высвобождаются в сопровождении сильного взрывоподобного раската и представляют серьезную угрозу для проходящих мимо судов.
====

Вы только представьте титаничность и хтоничность этого действа - по 3 метровому льду продвигается судно, натыкается на обнаруженный со спутника вмерзший газовый пузырь, происходит "взрывоподоный раскат", от которого где-то между Флоридой и Бермудами опрокидывается очередной корабль.
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518
Mixan Час назад
А что, по-Вашему, нужно делать с пузырями?
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Да пофиг пусть будет как есть ! Главное китайцев туда не запустить и прочего жулья с хим производством ! Вода Байкала скоро будет на вес золота !
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6k
hairov 2 часа назад
Сейчас диванные специалисты подскажут, что надо делать)
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166
Шурман hairov Час назад
В теории можно шашлык пожарить :)
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