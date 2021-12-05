Метановые пузыри на Байкале: откуда они взялись и почему опасны?

Взрывоопасный Байкал

Каждую зиму льды Байкала заполняют необычные белые пузыри разного диаметра. Это метан, образующийся глубоко на дне озера и промерзающий зимой на поверхности. Если просверлить в пузыре небольшое отверстие и поднести к нему спичку, место вспыхнет подобно газовой конфорке.

Как заявляет заместитель директора Лимнологического института Сибирского отделения РАН Вадим Анненков, пузырьки метана на Байкале формируются при разложении газогидратов.

Газовый гидрат – это кристаллическое соединение газа и воды, образованное в условиях высокого глубоководного давления и низкой температуры. Внешне кристаллы напоминают обычный лёд мутного белого цвета.