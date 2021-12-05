Справедливость есть свойство души

Выжил он чудом — до сентября фашисты держали пленных советских солдат в сортировочном лагере под открытым небом, а осенью перевели в лагерь в Ярцеве, но условия там были ещё хуже. Через три месяца Соболев понял, что из тех, кого взяли в плен вместе с ним, он единственный остался в живых.



Заправляли в лагере так называемые капо — нацистские холуи, сотрудничавшие с администрацией, среди которых командиром был уже знакомый Соболеву предатель Сергиенко, требовавший, чтобы его уважительно звали Серго, но военнопленные за глаза иначе как Мишка Лютарь его не называли.



Лютарь действительно лютовал: измывался над вчерашними товарищами по малейшему поводу, избивал за косой взгляд, за "недостаточно радостное" выражение лица, да и просто для развлечения. Даже фашисты удивлялись его жестокости. Часто устраивал "наказание для ленивых". Тех, кто уже так ослаб, что не мог работать, охрана валила на землю, и Лютарь прыгал у бедняги на голове, пока та не лопалась, словно переспевший арбуз, орошая кровью серую лагерную землю. Тогда изувер уходил довольный.



Поговаривали, что он лично ездил по местным деревням, отбирал для фашистов самых красивых девушек. После того как немцам они надоедали, их отдавали Лютарю и его помощникам, а те в живых их не оставляли. Любимым развлечением Лютаря было напиться и заставлять девушек голыми бегать по двору, в то время как он и его подручные стреляли по ним как по живым мишеням.



Хвастался Лютарь, что не раз его забрасывали в советские тылы, где он выводил отдельные отряды советских бойцов на засаду фашистов. Лагерь для военнопленных Соболев называл адом.



— Выжил я только потому, что очень хотел остаться в живых и отмстить за всё, что эти сволочи делали, — вспоминал он.



Весной 1943 года на разгрузке вагонов Соболев попал на глаза Лютарю. Сергиенко узнал его и пообещал расправиться, как только будет возможность. Но Климу повезло: вскоре в лагерь приехали рекрутеры из армии Власова — и Лютарь записался в РОА одним из первых.