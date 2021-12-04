Автор:
04 декабря 2021 23:39
Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры. Скорее о них очень мало упоминают и мало показывают их фото. Хотя это были люди и лица своей эпохи.
2.
Бели́нда Ли - британская киноактриса
4.
Советская актриса кино и театра Инна Гулая (1940 -- 1990)
12.
Таня Робертс в Шина (1984)
13.
Франко Неро и Ванесса Редгрейв - середина 1960-х
16.
Рита Хейворт - звезда Голливуда 40-х годов
18.
Красивый муж - чужой муж. Михаил Козаков с первой женой Гретой Таар, 1955 год
19.
Рита Хейворт в 40-х годах тестирует мини юбку
20.
Автопортрет. 1947 Фото: Анна-Мария Хейнрих
22.
Людмила Целиковская,1955 г.
23.
Барбра Стрейзанд и Эллиотт Гулд
24.
Микки Рурк и Дебра Фойер
25.
Свадьба Рода Стюарта и Аланы Гамильтон 1979 г.
26.
Харуо Накадзима и Момоко Кочи на съемках фильма "Годзилла" (Годзира). 1954 год.
28.
Официантки в баре в Филадельфии. Пенсильвания, 1974 г.
31.
Сергей Сарычев, первый и самый известный солист музыкальной группы Альфа.Эта группа на рубеже 80-90 годов, была известной
33.
Дэрил Ханна («Убить Билла»)
34.
Министр обороны Великобритании Пенелопа Мордонт
37.
За два года до приезда моделей Christian Dior... Наша модель ничуть не хуже!
38.
Катарина Витт - фигуристка из ГДР, многократная чемпионка всех крупнейших турниров.
40.
Британская актриса Глинис Барбер на рекламном снимке, сделанном в 1985 году
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