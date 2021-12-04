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Люди и лица

Люди и лица (40 фото)

Автор:
04 декабря 2021 23:39
Метки: лица   ретро   фото   
754
40
Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры. Скорее о них очень мало упоминают и мало показывают их фото. Хотя это были люди и лица своей эпохи.
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Метки: лица   ретро   фото   
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Антон 9 часов назад
Катрин Денёв всё-таки надо было указать.
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safon1 19 минут назад
Дэрил Ханна в фильме "Всплеск" очень хороша.
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Tuskub 10 часов назад
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