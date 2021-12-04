Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры. Скорее о них очень мало упоминают и мало показывают их фото. Хотя это были люди и лица своей эпохи.

1. 0

2. Бели́нда Ли - британская киноактриса 0

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3. Иветт Мимио 0

4. Советская актриса кино и театра Инна Гулая (1940 -- 1990) 0

5. Клодин Оже 0

6. Фиона Льюис 0

7. Ингрид Шоллер 0

8. Джейми Ли Кертис 0

9. Мода 60-х 0

10. Брайан Мэй 0

11. Бонни Логан 0

12. Таня Робертс в Шина (1984) 0

13. Франко Неро и Ванесса Редгрейв - середина 1960-х 0

14. Жаклин Смит 0

15. Леа Томпсон 0

16. Рита Хейворт - звезда Голливуда 40-х годов 0

17. Тамара Шакирова 0

18. Красивый муж - чужой муж. Михаил Козаков с первой женой Гретой Таар, 1955 год 0

19. Рита Хейворт в 40-х годах тестирует мини юбку 0

20. Автопортрет. 1947 Фото: Анна-Мария Хейнрих 0

21. Шон Янг 0

22. Людмила Целиковская,1955 г. 0

23. Барбра Стрейзанд и Эллиотт Гулд 0

24. Микки Рурк и Дебра Фойер 0

25. Свадьба Рода Стюарта и Аланы Гамильтон 1979 г. 0

26. Харуо Накадзима и Момоко Кочи на съемках фильма "Годзилла" (Годзира). 1954 год. 0

27. Хелен Миррен. 0

28. Официантки в баре в Филадельфии. Пенсильвания, 1974 г. 0

29. Людмила Касаткина 0

30. Париж и Тина. 0

31. Сергей Сарычев, первый и самый известный солист музыкальной группы Альфа.Эта группа на рубеже 80-90 годов, была известной 0

32. София Вергара 0

33. Дэрил Ханна («Убить Билла») 0

34. Министр обороны Великобритании Пенелопа Мордонт 0

35. Ева Грин 0

36. Екатерина Савинова 0

37. За два года до приезда моделей Christian Dior... Наша модель ничуть не хуже! 0

38. Катарина Витт - фигуристка из ГДР, многократная чемпионка всех крупнейших турниров. 0

39. Рафаэлла Карра 0