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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х (31 фото)

Автор:
04 декабря 2021 21:17
Метки: Россия   СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
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31
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного, или не очень приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Метки: Россия   СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
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Ntvl Час назад
В дрожь бросает от того времени! Как вспомню, так вздрогну...
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