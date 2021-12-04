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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного, или не очень приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного, или не очень приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
2.
Исполнительница хита «Девочка-ночь» Лада Дэнс после концерта в одном из городов России, 1995 год.
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7.
Девушки на Большом Московским фестивале пива.
Россия, Москва, 17-25 июля 1999 года. Стадион "Лужники".
Россия, Москва, 17-25 июля 1999 года. Стадион "Лужники".
10.
Жанна Фриске и Ольга Орлова во время концерта «Блестящих» в Московском Дворце Молодёжи. Москва, 18 мая 2000 г.
13.
Актёры сериала «Осторожно, модерн!» Дмитрий Нагиев и Сергей Рост, Россия, 1990-е годы.
История сериала началась с выпусков, выходивших на «Региональном телевидении» Санкт-Петербурга (позднее «РЕН ТВ Петербург» в 1995 году. Первые два эпизода проекта вышли в формате показа музыкальных клипов, которые предваряли диалоги ведущих, с третьего выпуска на смену конферансу пришли юмористические скетчи, первый из которых назывался «Семья Нагиева», в нём шоумен пародировал свою жену, радиоведущую Алису Шер, и бабушку с дедушкой. По словам Андрея Балашова, первоначально в программе снимались Дмитрий Нагиев и Алла Довлатова, но вскоре по инициативе Нагиева Довлатову заменили на Сергея Роста. Несколько иначе описывает ситуацию сам Рост:
Сначала мы попробовали вести программу втроём с Довлатовой, но с Аллой работать трудно: если она начинает говорить, то говорит всю программу. Мы с Нагиевым делали скетч-шоу, всё сочинялось на ходу, лишнее вырезалось…
По словам Алисы Шер, помимо скетчей и клипов в программе присутствовали интервью Нагиева со звёздами шоу-бизнеса под названием «На скамейке у Дмитрия Нагиева», в частности, гостями первого выпуска были Профессор Лебединский и солист группы «Русский размер» Виктор Бондарюк. Данные режиссёров о количестве выпусков разнятся: по информации Балашова, было отснято 28 серий, а по подсчётам Пармас — около 40.
Однажды Нагиев отказался брать в программу в качестве гостя дочку одного из «слуг народа», после чего «Региональное телевидение» начало требовать с создателей проекта деньги за размещение шоу в эфире, в результате они приняли решение перейти на «Шестой канал»
В 1996 году сериал был переименован в «Осторожно, модерн!», съёмки первой серии состоялись 11 апреля, а менее чем через две недели прошла премьера в телеэфире. Каждая серия длительностью 21-27 минут имела независимый сюжет. Первые серии 1996 года так же, как и «Полный модерн», выходили, прерываясь на клипы, но после перехода сериала на СТС по настоянию генерального директора канала Сергея Скворцова от клипов полностью отказались.
В отличие от «Полного модерна», в новом проекте изначально отсутствовали интервью со звёздами (для реализации данного сегмента осенью 1997 года на СТС создателями «Осторожно, модерн!» было выпущено шоу «Однажды вечером», которое вели Нагиев и Рост). После начала сотрудничества создателей сериала с СТС стоимость одного выпуска составляла около 500 долларов, из которых по 100 получали Нагиев и Рост в качестве гонораров.
Одним из спонсоров сериала являлась компания Cadbury, в обмен на финансовую поддержку проекта Рост снимался в рекламных роликах шоколадных батончиков Picnic.
К весне 1998 года бюджет одной серии вырос до двух с половиной тысяч долларов, но в связи с тем, что телеканал РТР предложил создателям шоу снимать новые серии с бюджетом как у программы «Городок» (18 тысяч долларов), канал СТС в ответ предложил вдвое бо́льшую сумму и заказал 28 новых серий, при этом создатели решили переформатировать шоу, превратив его в полноценный сериал с единым местом действия — коммунальной квартирой.
Однако новый формат шоу был закрыт после показа двух премьерных серий в октябре 1998 года, поскольку СТС не смог оправиться после дефолта и был не в состоянии продолжить финансирование проекта, по причине чего создатели были вынуждены искать новый канал для шоу. Всего было выпущено 96 серий, из которых 56 были изданы на DVD (38—93 серии). На съёмки одной серии уходили сутки, столько же времени было необходимо на её монтаж..
История сериала началась с выпусков, выходивших на «Региональном телевидении» Санкт-Петербурга (позднее «РЕН ТВ Петербург» в 1995 году. Первые два эпизода проекта вышли в формате показа музыкальных клипов, которые предваряли диалоги ведущих, с третьего выпуска на смену конферансу пришли юмористические скетчи, первый из которых назывался «Семья Нагиева», в нём шоумен пародировал свою жену, радиоведущую Алису Шер, и бабушку с дедушкой. По словам Андрея Балашова, первоначально в программе снимались Дмитрий Нагиев и Алла Довлатова, но вскоре по инициативе Нагиева Довлатову заменили на Сергея Роста. Несколько иначе описывает ситуацию сам Рост:
Сначала мы попробовали вести программу втроём с Довлатовой, но с Аллой работать трудно: если она начинает говорить, то говорит всю программу. Мы с Нагиевым делали скетч-шоу, всё сочинялось на ходу, лишнее вырезалось…
По словам Алисы Шер, помимо скетчей и клипов в программе присутствовали интервью Нагиева со звёздами шоу-бизнеса под названием «На скамейке у Дмитрия Нагиева», в частности, гостями первого выпуска были Профессор Лебединский и солист группы «Русский размер» Виктор Бондарюк. Данные режиссёров о количестве выпусков разнятся: по информации Балашова, было отснято 28 серий, а по подсчётам Пармас — около 40.
Однажды Нагиев отказался брать в программу в качестве гостя дочку одного из «слуг народа», после чего «Региональное телевидение» начало требовать с создателей проекта деньги за размещение шоу в эфире, в результате они приняли решение перейти на «Шестой канал»
В 1996 году сериал был переименован в «Осторожно, модерн!», съёмки первой серии состоялись 11 апреля, а менее чем через две недели прошла премьера в телеэфире. Каждая серия длительностью 21-27 минут имела независимый сюжет. Первые серии 1996 года так же, как и «Полный модерн», выходили, прерываясь на клипы, но после перехода сериала на СТС по настоянию генерального директора канала Сергея Скворцова от клипов полностью отказались.
В отличие от «Полного модерна», в новом проекте изначально отсутствовали интервью со звёздами (для реализации данного сегмента осенью 1997 года на СТС создателями «Осторожно, модерн!» было выпущено шоу «Однажды вечером», которое вели Нагиев и Рост). После начала сотрудничества создателей сериала с СТС стоимость одного выпуска составляла около 500 долларов, из которых по 100 получали Нагиев и Рост в качестве гонораров.
Одним из спонсоров сериала являлась компания Cadbury, в обмен на финансовую поддержку проекта Рост снимался в рекламных роликах шоколадных батончиков Picnic.
К весне 1998 года бюджет одной серии вырос до двух с половиной тысяч долларов, но в связи с тем, что телеканал РТР предложил создателям шоу снимать новые серии с бюджетом как у программы «Городок» (18 тысяч долларов), канал СТС в ответ предложил вдвое бо́льшую сумму и заказал 28 новых серий, при этом создатели решили переформатировать шоу, превратив его в полноценный сериал с единым местом действия — коммунальной квартирой.
Однако новый формат шоу был закрыт после показа двух премьерных серий в октябре 1998 года, поскольку СТС не смог оправиться после дефолта и был не в состоянии продолжить финансирование проекта, по причине чего создатели были вынуждены искать новый канал для шоу. Всего было выпущено 96 серий, из которых 56 были изданы на DVD (38—93 серии). На съёмки одной серии уходили сутки, столько же времени было необходимо на её монтаж..
14.
Юная певица Пелагея в окружении президентов Франции и России, 1998 год.
Карьеру певицы Пелагея начала еще в 4-летнем возрасте: именно тогда она в первый раз вышла на сцену
В 1998 году на саммите лидеров трех держав – Франции, Германии и России – 11-летняя девочка из Сибири своим сольным концертом обеспечила политикам культурную программу. Обескураженный Жак Ширак, постоянно приговаривающий «Браво, браво», назвал тогда Пелагею «Русской Эдит Пиаф»
Карьеру певицы Пелагея начала еще в 4-летнем возрасте: именно тогда она в первый раз вышла на сцену
В 1998 году на саммите лидеров трех держав – Франции, Германии и России – 11-летняя девочка из Сибири своим сольным концертом обеспечила политикам культурную программу. Обескураженный Жак Ширак, постоянно приговаривающий «Браво, браво», назвал тогда Пелагею «Русской Эдит Пиаф»
16.
Валерий Меладзе возле клуба «Метелица» на съёмках клипа «Девушки из высшего общества».
Россия, Москва, 1996 год.
Россия, Москва, 1996 год.
19.
Солисты группы «Нэнси» с юной фанаткой, 1990-е годы.
«Дым сигарет с ментолом» — первый альбом группы, записанный в 1992 году в студии звукозаписи «Лира» (г. Донецк), с этого альбома приобрела особую популярность и была также издана на множестве сборников крупными тиражами. В 1994 году песни «Нэнси» звучат на всех радиостанциях России. В 1995 году вышел первый компакт-диск. В 1995—1996 годах группа много появлялась в эфирах центральных каналов России и Украины. В 1996 году на Первом канале (ОРТ) в программе «МузОбоз» рулевой Обоза Иван Демидов назвал группу «Нэнси» лучшей в России и № 1 в СНГ.
«Дым сигарет с ментолом» — первый альбом группы, записанный в 1992 году в студии звукозаписи «Лира» (г. Донецк), с этого альбома приобрела особую популярность и была также издана на множестве сборников крупными тиражами. В 1994 году песни «Нэнси» звучат на всех радиостанциях России. В 1995 году вышел первый компакт-диск. В 1995—1996 годах группа много появлялась в эфирах центральных каналов России и Украины. В 1996 году на Первом канале (ОРТ) в программе «МузОбоз» рулевой Обоза Иван Демидов назвал группу «Нэнси» лучшей в России и № 1 в СНГ.
20.
13 августа 1990 года. Юрмала. Запись черновой версии последнего альбома, записанного в «Плиенциемсе», едет с Юрием Каспаряном в Ленинград. Виктор Цой прогуливаясь по улице Йомас, был сфотографирован узнавшими его поклонниками. Спустя два дня Цой погиб.
25.
Выставочный комплекс на Красной Пресне. Второй Российский международный автосалон. На корейском стенде автомобиль фирмы "Hyundai". Москва, август 1995 год.
26.
Мэр Москвы Юрий Лужков на 6-ой Неделе Высокой Моды в Москве. Финальный выход на подиум всех участников, 1999 год.
29.
Объединенная команда республик бывшего СССР (кроме Эстонии, Латвии и Литвы) на зимних олимпийских играх 1992 года в Альбервиле на церемонии открытия ОИ
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