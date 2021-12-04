13.

Актёры сериала «Осторожно, модерн!» Дмитрий Нагиев и Сергей Рост, Россия, 1990-е годы.



История сериала началась с выпусков, выходивших на «Региональном телевидении» Санкт-Петербурга (позднее «РЕН ТВ Петербург» в 1995 году. Первые два эпизода проекта вышли в формате показа музыкальных клипов, которые предваряли диалоги ведущих, с третьего выпуска на смену конферансу пришли юмористические скетчи, первый из которых назывался «Семья Нагиева», в нём шоумен пародировал свою жену, радиоведущую Алису Шер, и бабушку с дедушкой. По словам Андрея Балашова, первоначально в программе снимались Дмитрий Нагиев и Алла Довлатова, но вскоре по инициативе Нагиева Довлатову заменили на Сергея Роста. Несколько иначе описывает ситуацию сам Рост:



Сначала мы попробовали вести программу втроём с Довлатовой, но с Аллой работать трудно: если она начинает говорить, то говорит всю программу. Мы с Нагиевым делали скетч-шоу, всё сочинялось на ходу, лишнее вырезалось…



По словам Алисы Шер, помимо скетчей и клипов в программе присутствовали интервью Нагиева со звёздами шоу-бизнеса под названием «На скамейке у Дмитрия Нагиева», в частности, гостями первого выпуска были Профессор Лебединский и солист группы «Русский размер» Виктор Бондарюк. Данные режиссёров о количестве выпусков разнятся: по информации Балашова, было отснято 28 серий, а по подсчётам Пармас — около 40.

Однажды Нагиев отказался брать в программу в качестве гостя дочку одного из «слуг народа», после чего «Региональное телевидение» начало требовать с создателей проекта деньги за размещение шоу в эфире, в результате они приняли решение перейти на «Шестой канал»



В 1996 году сериал был переименован в «Осторожно, модерн!», съёмки первой серии состоялись 11 апреля, а менее чем через две недели прошла премьера в телеэфире. Каждая серия длительностью 21-27 минут имела независимый сюжет. Первые серии 1996 года так же, как и «Полный модерн», выходили, прерываясь на клипы, но после перехода сериала на СТС по настоянию генерального директора канала Сергея Скворцова от клипов полностью отказались.

В отличие от «Полного модерна», в новом проекте изначально отсутствовали интервью со звёздами (для реализации данного сегмента осенью 1997 года на СТС создателями «Осторожно, модерн!» было выпущено шоу «Однажды вечером», которое вели Нагиев и Рост). После начала сотрудничества создателей сериала с СТС стоимость одного выпуска составляла около 500 долларов, из которых по 100 получали Нагиев и Рост в качестве гонораров.

Одним из спонсоров сериала являлась компания Cadbury, в обмен на финансовую поддержку проекта Рост снимался в рекламных роликах шоколадных батончиков Picnic.

К весне 1998 года бюджет одной серии вырос до двух с половиной тысяч долларов, но в связи с тем, что телеканал РТР предложил создателям шоу снимать новые серии с бюджетом как у программы «Городок» (18 тысяч долларов), канал СТС в ответ предложил вдвое бо́льшую сумму и заказал 28 новых серий, при этом создатели решили переформатировать шоу, превратив его в полноценный сериал с единым местом действия — коммунальной квартирой.



Однако новый формат шоу был закрыт после показа двух премьерных серий в октябре 1998 года, поскольку СТС не смог оправиться после дефолта и был не в состоянии продолжить финансирование проекта, по причине чего создатели были вынуждены искать новый канал для шоу. Всего было выпущено 96 серий, из которых 56 были изданы на DVD (38—93 серии). На съёмки одной серии уходили сутки, столько же времени было необходимо на её монтаж..