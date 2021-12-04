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Интересные, странные и необычные исторические факты

Интересные, странные и необычные исторические факты (26 фото)

Автор:
04 декабря 2021 19:53
Метки: архитектура   города   интересное   картинки   
1078
26
Некоторые из них предлагаем вашему вниманию в этом посте.
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Метки: архитектура   города   интересное   картинки   
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1k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
А такой вариант интересен…
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7k
Михаил Час назад
"Отклонённые проекты Эйфелевой башни."
Что? Эйфель был инженером. Его проект башни был принят и построен. Потому башню и назвали Эйфелевой. Все другие варианты - это проекты других инженеров с другими (естественно) именами. Так что правильней будет "Отклонённые проекты других башен, которые могли построить (если бы приняли) вместо башни Эйфеля.
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66k
Viktor 2 часа назад
Он уже тогда понимал, что не видать ему короны, как собственных ушей!

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25
Тарас Розеткин 2 часа назад
бедный принц Чарльз,до сих пор принц и до сих пор скучает.
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Дерзкий побег из СССР в 18 лет. Что стало с «девушкой в красном бикини» (10 фото) Дерзкий побег из СССР в 18 лет. Что стало с «девушкой в красном бикини» (10 фото) 15 фотографии, где наше зрение обманули без всякого фотошопа 15 фотографии, где наше зрение обманули без всякого фотошопа В Майами-Бич откроется парк подводных скульптур длиной 11 километров В Майами-Бич откроется парк подводных скульптур длиной 11 километров Список городов, которые могут уйти под воду в ближайшее десятилетие Список городов, которые могут уйти под воду в ближайшее десятилетие 40 необычных зданий и сооружений со всего мира 40 необычных зданий и сооружений со всего мира 5 вариантов, как мог бы выглядеть Белый дом 5 вариантов, как мог бы выглядеть Белый дом
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