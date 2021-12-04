Интересные, странные и необычные исторические факты

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Некоторые из них предлагаем вашему вниманию в этом посте.
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4.
Класть еду между ломтиками хлеба придумал лорд Сэндвич, командующий британским флотом во время революции.
6.
Вторым по величине потребителем взрывчатых веществ в мире после армии США является компания Disney.
9.
В городах-курганах Миссисипи жили десятки тысяч жителей — больше, чем в любом городе США до 1800 г.
11.
Нёрдлинген — немецкий город, построенный внутри метеоритного кратера возрастом 14 миллионов лет.
12.
Как люди 1900-х годов представляли жизнь в 2000-х годах: прогулки по озеру с помощью воздушных шаров.
14.
На каждом томе собрания сочинений "Взлёт и падение Римской империи" изображается постепенно разрушающаяся колонна.
15.
Самураи позируют на фоне Сфинкса во время официального японского тура с целью познания мира, 1864 г.
21.
Самый древний из известных знаков "Осторожно! Злая собака!", Помпеи (возрастом около 2000 лет): "CAVE CANEM".
22.
Бенджамину Франклину не доверили написать Декларацию независимости США, потому что опасались, что он вставит в неё шутки.
25.
Британская пара в 2012 году в шутку пригласила королеву Елизавету на свою свадьбу, а та взяла и приехала.
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Метки: архитектура города интересное картинки
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Что? Эйфель был инженером. Его проект башни был принят и построен. Потому башню и назвали Эйфелевой. Все другие варианты - это проекты других инженеров с другими (естественно) именами. Так что правильней будет "Отклонённые проекты других башен, которые могли построить (если бы приняли) вместо башни Эйфеля.