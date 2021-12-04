Чудо природы: капля, которая может решать головоломки и имеет 720 полов

За счет чего же происходит передвижение физарума? Существует предположение, что движение связано с изменением вязкости специального белка — миксомиозина — при заимодействии с АТФ.



Токи цитоплазмы в плазмодии наблюдали под микроскопом. В направлении движения у плазмодия возникали тяжи - выросты, которые напоминали псевдоподии простейших животных. При этом общий объем цитоплазмы у физарума был большим на переднем по движению конце, т.е. капля как бы перетекала в одну сторону, сдвигаясь по чуть-чуть к своей цели. А целью могла быть, к примеру, еда или побег от раздражителя. Кстати, скорость движения плазмодия тоже измерили, и она не так уж и мала - в час этот организм мог продвинуться на 4 сантиметра. Конечно, в плане медлительности он переплюнул даже улиток, с другой стороны - куда ему торопиться?