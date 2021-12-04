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Чудо природы: капля, которая может решать головоломки и имеет 720 полов

Чудо природы: капля, которая может решать головоломки и имеет 720 полов (11 фото + 2 видео)

Автор:
04 декабря 2021 16:07
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: животные   зоология   интересно   наука   разнообразие живого мира   
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Не так давно в зоологическом парке Парижа представили существо, которое удивляет своими невероятными возможностями: не имея мозга, решает логические задачи, способно находить пищу и искать себе подобных.

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Метки: животные   зоология   интересно   наука   разнообразие живого мира   
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842
BHU1004 5 часов назад
А как на оно на вкус? )))
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115
Али Час назад
Текст поста на соответствует заголовку. Описанные способности не являются способностями к решению головоломок по сути. А слово пол к подобного рода существам вообще, как мне думается, неприменимо. Кстати, по канонам русского языка пола может быть всего 2 (мужской или женский, самка или самец) и точка.
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30k
Растрелли В.В. 2 часа назад
720 полов - всякие ЛГБТ-шники обкончаются
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960
poбт 5 часов назад
"имеет 720 полов"
походу это главная функция в 2021г
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