2 х 2 = 7 Хотите сэкономить миллион?

Посчитаем. Миллион разделить на 365 - это 2739 рублей в день. Стоимость пачки Marlboro Red (предположим, он курил нормальные сигареты) - 175 рублей. Значит, ежедневно молодой человек должен был выкуривать 15,6 пачек сигарет, то есть 323 сигареты в день. Если считать по пять минут на сигарету, то это получается 1615 минут в день, то есть примерно 27 часов ежедневно непрерывного курения.

Впрочем, с другой стороны, если молодой человек ежедневно выкуривал по одной сигаре Cohiba, которая примерно 2739 рублей и стоит, то тогда все получается, да.

Так, а мне-то на чем сэкономить? Курить я не курю. А если перестать пить вино? Сколько я на вино трачу? Ну, где-то €2190 в год. Это всего-то 182 тысячи рублей. И что мне делать с этими деньгами? ("Вина на них купить") Точно! Вина на них купить!

Ещё одно подтверждение, что эти паразиты оторваны от реалий жизни. Может ейный супруг (Христенко В.) как раз миллион и прокуривает?

А если по-серьезному, то это иллюстрация того, как верхушка оторвана от реальной жизни. Они просто не представляют масштаб трат и доходов обычных людей