2 х 2 = 7 Хотите сэкономить миллион?

"Встречаются два одноклассника. Новый русский и простой советский инженер.
- Вась, это ты? На 600-том мерсе, в красном пиджаке? Ведь в школе у тебя всегда были одни двойки. По математике у тебя дважды два всегда пяти равнялось. О квадратном корне ты вообще никогда не слыхал! Я - школу с медалью, институт с красным дипломом (смотрит на свое пальто) - полная задница... Как?!
- Ты понимаешь Санек. Все очень просто, в натуре. Еду в Германию и покупаю бочку пива за 1000 баксов. Приезжаю домой, толкаю её за 3000 баксов. Вот на эти два процента я и живу...
Хотите сэкономить миллион? Запросто! Голикова вам подскажет.
"На Первом канале недавно был сюжет, как молодой человек решил себя ограничить и бросить курить. Решил еще одновременно посчитать. В течение года или чуть больше, по-моему, он сэкономил миллион рублей просто в связи с тем, что перестал покупать сигареты. И это дало возможность ему сделать что-то иное, более полезное для себя, открыть свое дело, - говорит Голикова.- Я к этому отношусь именно так. (Отсюда.)
Посчитаем. Миллион разделить на 365 - это 2739 рублей в день. Стоимость пачки Marlboro Red (предположим, он курил нормальные сигареты) - 175 рублей. Значит, ежедневно молодой человек должен был выкуривать 15,6 пачек сигарет, то есть 323 сигареты в день. Если считать по пять минут на сигарету, то это получается 1615 минут в день, то есть примерно 27 часов ежедневно непрерывного курения.
Впрочем, с другой стороны, если молодой человек ежедневно выкуривал по одной сигаре Cohiba, которая примерно 2739 рублей и стоит, то тогда все получается, да.
Так, а мне-то на чем сэкономить? Курить я не курю. А если перестать пить вино? Сколько я на вино трачу? Ну, где-то €2190 в год. Это всего-то 182 тысячи рублей. И что мне делать с этими деньгами? ("Вина на них купить") Точно! Вина на них купить!
Ещё одно подтверждение, что эти паразиты оторваны от реалий жизни. Может ейный супруг (Христенко В.) как раз миллион и прокуривает?
А если по-серьезному, то это иллюстрация того, как верхушка оторвана от реальной жизни. Они просто не представляют масштаб трат и доходов обычных людей
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Из гостиницы выходит мужчина с длинной сигарой во рту.
Уличный проповедник поворачивается к нему и спрашивает:
— Простите, мсье, сколько стоит ваша сигара?
— Десять франков.
— А сколько сигар вы выкуриваете в день?
— Ну, сигар, наверное, десять.
— Вот видите, сын мой, это сто франков в день. А за год это будет... да что там говорить! За несколько лет вы могли бы, бросив эту пагубную привычку, скопить столько денег, что купили бы этот отель!
— А вы сами курите, святой отец?
— Никогда не курил.
— Тогда почему бы вам не купить эту гостиницу, которая, кстати, принадлежит мне?
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- Сруль Самуилыч, а как вам удалось заработать ваши миллиарды?
- Когда я был еще маленьким сопливым пионером, я залез в колхозный сад и спер мешок яблок. Потом помыл их и продал в подземном переходе. Так я заработал свой первый рубль.
- А потом?
- А потом я понял, что колхозный сторож рано или поздно подстрелит меня солью в задницу. Надо было менять бизнес-модель. И я пошел записался в секцию самбо на Невском, и там познакомился с одним невзрачным пареньком Вовой. Вова рос-рос, и в один прекрасный день вырос в президента России. И пошло-поехало - господряды, госдотации, госзаказы, Платон, Крымский мост и т.д. Так что прилежность, труд и экономия каждой копеечки ведут к успеху.
Ну а автор под нее целый пост выжал.
Ну гигант че…