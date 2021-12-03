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Ветхое жилье: в каких самых старых домах все еще живут люди

Ветхое жилье: в каких самых старых домах все еще живут люди (12 фото)

Автор:
03 декабря 2021 15:44
Сообщество : Факты
Метки: выборг   дома   древность   жилье   здания   интересно   постройки   
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Вам кажется, что ваш дом слишком стар? Тогда вот эти старинные здания, в которых все еще живут люди, возможно, заставят вас немного пересмотреть свои взгляды на ветхое жилье.


Каменный дом

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Этот дом расположен во Франции. Первые упоминания о нем появились еще в XIII веке.

Интересна и его композиция. Вверху оно шире, чем снизу. И это не просто так. Таким образом хозяин мог обойти налоги на площадь дома у основания. Таким образом поступали многие домовладельцы, но именно хитрость этого строителя дошла до нас.

 

Самый старый деревянный дом

На острове Стреймой, который входит в состав Фарерских островов, есть дом «Королевская ферма». Это – самый старый деревянный дом на планете, в котором все еще живут люди.

Постройку возвели в XI веке, и поначалу она принадлежала Церкви, а затем перешла в ведение Датского королевства. Нынешним владельцам дом принадлежит только с XVI века – это представители старинного рода Паттурсонов.

На самом деле Паттурсоны, хоть и живут в доме уже 17 поколений, так и не стали официальными владельцами: они арендуют дом у королевской семьи.

 

Пещерные поселки

Не секрет, что многие жители горных районов особо не заморачивались с тем, чтобы строить новые здания. Зачем это делать, когда можно обустроить пещеры?

Так поступали и жители иранского поселка Кандована. Сейчас ему более 800 лет. Гроты, в которых живут люди, появились из-за извержения древнего вулкана. Там живут более 150-ти семей.

Многие из местных жителей, как и в старые времена, ведут сельское хозяйство, а на зиму уезжают в город.

Но в последнее время из-за того, что о поселке стало известно на весь мир, в Кандоване некоторые жильцы перешли и на другие способы заработка: некоторые из них открывают отели и рестораны.

Также в Иране есть поселок Мейманд, возраст которого, по мнению некоторых историков, насчитывает более 12 тысяч лет. Там сейчас насчитывается порядка 350 домов.

 

Самый старый дом в России

Говоря о домах по всему миру, мы не можем не упомянуть и самый старый дом в нашей стране. Им принято считать небольшой дом в Выборге в Ленинградской области. Дом расположен на возвышенности, поэтому снизу он немного скошен.

Считается, что дом построили еще в XVI веке как частное крепостное сооружение. А если учесть, что реконструкции проводили редко и особо не затрагивали камни в стенах, можно сказать, что этот дом остался таким же, каким был еще в период шведского правления.

Зайти в него без разрешения вряд ли получится: там находятся жилые квартиры. А вот посмотреть со стороны частенько приходят туристы, которых в Выборге – очень много.

 

Еще один претендент на звание самого старого жилого здания

В этом доме ныне никто не живет, но все же во Владимирской области стоят палаты князя Андрея Боголюбского. По преданиям, оно было построено в 1158 году.

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Метки: выборг   дома   древность   жилье   здания   интересно   постройки   
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Федор Медведев Час назад
На картинках еще ничего. А весь центр Астрахани вот в таких домах.
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Rubiroid_47 54 минуты назад
Самый старый Жилой дом в России.
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pynh Час назад
Эти старые дома еще лет триста простоят. В отличии от "новостроек"
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