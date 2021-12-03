Ветхое жилье: в каких самых старых домах все еще живут люди

Вам кажется, что ваш дом слишком стар? Тогда вот эти старинные здания, в которых все еще живут люди, возможно, заставят вас немного пересмотреть свои взгляды на ветхое жилье.
Каменный дом
Этот дом расположен во Франции. Первые упоминания о нем появились еще в XIII веке.
Интересна и его композиция. Вверху оно шире, чем снизу. И это не просто так. Таким образом хозяин мог обойти налоги на площадь дома у основания. Таким образом поступали многие домовладельцы, но именно хитрость этого строителя дошла до нас.
Самый старый деревянный дом
На острове Стреймой, который входит в состав Фарерских островов, есть дом «Королевская ферма». Это – самый старый деревянный дом на планете, в котором все еще живут люди.
Постройку возвели в XI веке, и поначалу она принадлежала Церкви, а затем перешла в ведение Датского королевства. Нынешним владельцам дом принадлежит только с XVI века – это представители старинного рода Паттурсонов.
На самом деле Паттурсоны, хоть и живут в доме уже 17 поколений, так и не стали официальными владельцами: они арендуют дом у королевской семьи.
Пещерные поселки
Не секрет, что многие жители горных районов особо не заморачивались с тем, чтобы строить новые здания. Зачем это делать, когда можно обустроить пещеры?
Так поступали и жители иранского поселка Кандована. Сейчас ему более 800 лет. Гроты, в которых живут люди, появились из-за извержения древнего вулкана. Там живут более 150-ти семей.
Многие из местных жителей, как и в старые времена, ведут сельское хозяйство, а на зиму уезжают в город.
Но в последнее время из-за того, что о поселке стало известно на весь мир, в Кандоване некоторые жильцы перешли и на другие способы заработка: некоторые из них открывают отели и рестораны.
Также в Иране есть поселок Мейманд, возраст которого, по мнению некоторых историков, насчитывает более 12 тысяч лет. Там сейчас насчитывается порядка 350 домов.
Самый старый дом в России
Говоря о домах по всему миру, мы не можем не упомянуть и самый старый дом в нашей стране. Им принято считать небольшой дом в Выборге в Ленинградской области. Дом расположен на возвышенности, поэтому снизу он немного скошен.
Считается, что дом построили еще в XVI веке как частное крепостное сооружение. А если учесть, что реконструкции проводили редко и особо не затрагивали камни в стенах, можно сказать, что этот дом остался таким же, каким был еще в период шведского правления.
Зайти в него без разрешения вряд ли получится: там находятся жилые квартиры. А вот посмотреть со стороны частенько приходят туристы, которых в Выборге – очень много.
Еще один претендент на звание самого старого жилого здания
В этом доме ныне никто не живет, но все же во Владимирской области стоят палаты князя Андрея Боголюбского. По преданиям, оно было построено в 1158 году.
Источник:
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