Ветхое жилье: в каких самых старых домах все еще живут люди

Этот дом расположен во Франции. Первые упоминания о нем появились еще в XIII веке.

Интересна и его композиция. Вверху оно шире, чем снизу. И это не просто так. Таким образом хозяин мог обойти налоги на площадь дома у основания. Таким образом поступали многие домовладельцы, но именно хитрость этого строителя дошла до нас.