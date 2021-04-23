Признаки, по которым в Средневековье вычисляли ведьм

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Огромное количество красивых женщин были уничтожены во темные времена Средних веков. Были написаны трактаты, выпускались брошюры по "вычислению" служительниц Сатаны.
Многие столетия изучалась природа человека. Изучали как внешние, так и внутренние качества, но на костер могли отправить ну практически любую. В основном людьми двигала зависть.
Изящная фигура
Да, в Средние века стройные девушки тоже подвергались общественному остракизму. Логично же - как может тяжеловесная дама, килограмм 80 весом смогла бы сесть на метлу и полететь. Подозрение вызывали все женщины, у которых был малый вес.
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Необычное поведение
Отклонения в психике были всегда, но в Средние века полностью отсутствовала база знаний на этот счет. Поэтому, как и все непонятное, общество притягивало к психическому отклонению происки Сатаны. Человеку было достаточно просто говорить на улице с самим собой и на него тут же доносили в инквизицию.
Родимые пятна или родинки
В описании множества дьявольских персонажей в литературе можно встретить этот приметный признак. Несмотря на то, что родинки были практически у всех, то за этот признак вполне могли зацепиться, чтобы отправить несчастную на суд.
Прокисшее молоко
Ага, да. Подозреваемых в колдовстве испытывали молоком. Если рядом с женщиной находилось молоко или масло и оно вскоре прокисало, то она непременно ведьма. Про то, как хранились продукты и какие у них были сроки годности никто, разумеется, не говорил.
Повитуха
Просвещенная инквизция презирала акушерок и повитух. Они были уверены, что они, конечно, помогают роженицам, но с другой обладают тайными знаниями, которые могут навредить всем неугодным. И вообще, в те времена женщина с какими-то определенными знаниями осуждалась мужчинами.
Красота
Во все времена красота была поводом для зависти. Ведь остальные женщины тоже хотели быть такими же привлекательными, а мужчины боялись, что красотка им откажет и тем самым унизит. Утверждали, что если девушка родилась с ангельской внешностью, то это все происки злых сил, чтобы ей было проще завлекать в свои сети окружающих.
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