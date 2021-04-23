Признаки, по которым в Средневековье вычисляли ведьм

Во все времена красота была поводом для зависти. Ведь остальные женщины тоже хотели быть такими же привлекательными, а мужчины боялись, что красотка им откажет и тем самым унизит. Утверждали, что если девушка родилась с ангельской внешностью, то это все происки злых сил, чтобы ей было проще завлекать в свои сети окружающих.