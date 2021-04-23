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Признаки, по которым в Средневековье вычисляли ведьм

Признаки, по которым в Средневековье вычисляли ведьм (7 фото)

Автор:
23 апреля 2021 17:10
Сообщество : Факты
Метки: Инквизиция   ведьмы   интересное   предрассудки   приметы   средневековье   факты   
1845
7
Огромное количество красивых женщин были уничтожены во темные времена Средних веков. Были написаны трактаты, выпускались брошюры по "вычислению" служительниц Сатаны.
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Метки: Инквизиция   ведьмы   интересное   предрассудки   приметы   средневековье   факты   
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119k
arek14 Час назад
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1k
zenon 2 минуты назад
Возможно женщины в те времена делали то же самое, что и в теперешнее. Только благодаря некоторым, человечество продолжает плодится. Теперь правда, совсем другое. Если у мужчины есть орган и растёт борода, то это вызов женской братии и мужиков нужно уничтожать, начиная с обеднения, отюремливания до истребления.
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3k
umorist 41 минуту назад
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17k
Zergos 43 минуты назад
Интересный факт, что в самом начале, после выхода указа Папы Римского о преследовании ведьм, их ловили и сжигали довольно вяленько. Но после того, как в Испании (а позже и в других европейских странах) приняли закон о том, что имущество колдуна или ведьмы переходило тому, кто на них донес, начался какой то дикий шабаш и колдунов начали ловить сотнями. На удивление среди них было очень мало нищих.
Позже, когда законы начали упразднять, волна колдовства как-то резко сошла на нет. Но возможно это просто совпадения...
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5k
Александр Иванов 48 минут назад
Вот в Гейропе красивых и не осталось...
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8k
владимир 57 минут назад
Таким образом они и испортили весь генофонд! Поэтому нынешние европейки все как одна страшные.
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5k
Александр Иванов владимир 48 минут назад
Вот и процветает гомосятина...
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379
Бвлад Брюховецкий владимир 9 минут назад
Не все. В Дании не было католичества и инквизиции. Там не искали ведьм и не жгли. Они лютеране и другие церкви у них вплоть до почти конца 19 века вообще были запрещены.
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174
Sandmann Час назад
На прежней работе была натуральная ведьмища: психованная и завислевая (это мягко сказано), тощая и вредная типа бляндинка, с бескрайним климаксом (50 лет) рядом не то что молоко – водка могла скиснуть, зато перед начальником растилалась знатно (а параллейно собирала на него компромат). Любимое занятие – гнобить при возможности слабых в присутствии начальства. Надеюсь, что ТАМ уже костёр её ждёт.
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434
Andrey Час назад
Ага, вот почему в Европе столько страшненьких баб! Всех красивых на костер отправили, уничтожили прекрасный генофонд.
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15k
Maks Es Час назад
Ещё проще. Связывали руки и бросали в пруд. Выплывет - значит ведьма. На костер ее.
Утонет - значит благоверная христианка, откроем и похороним со всеми почестями.
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33k
Антон Час назад
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1k
fraxinus Антон Час назад
Примерно так и было.
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16k
Robin Hood Антон 42 минуты назад
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