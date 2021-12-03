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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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4.
Самый большой военно-транспортный самолет Второй мировой войны Messerschmitt Me.323 Gigant.
Поднимал до 11 тонн грузов. Особо стоит отметить шасси, которое могло выдерживать невероятные нагрузки при приземлении, что стало настоящим технологическим ноу-хау того времени. Всего было построено около 200 машин. В основном, они применялись для снабжения групп немецких войск в Африке, но также "Гиганты" взлетали с аэродрома Зверево (Ростовская обл.), чтобы помочь припасами окруженной под Сталинградом 6-ой армии Паулюса.
5.
Гейши готовятся к выходу. Пока они без париков.
Из-за особенностей причёски у гейш часто выпадают волосы, и образуется лысина, поэтому им приходится носить парики.
14.
"Молодожены в ЗАГСе"
Какая прекрасная пара! Киселев Владимир Сергеевич − конструктор Государственного оптического завода и Киселева Людмила Александровна − конструктор Государственного Машиностроительного завода. 1952 год
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Центральная телефонная станция международной связи. У телефонного пульта. Фото М. Ганкин 1966-й год
23.
Бойцы рабочего батальона инженер В.П. Иванов и машинист метро Д.С. Дьячков. Время съемки: октябрь 1941. Автор: Александр Устинов
26.
Меткий стрелок...
В конце 1970-х годов в СССР продавался такой игровой набор. Квадратная магнитная мишень 25х25 см, пистолетик и "пули" с присосками. Можно было тренироваться в меткости хоть дома, хоть на улице. Развивало у ребёнка координацию и сосредоточенность. 1978 год, Москва; Фото В. Златомрежев
28.
Вратарь Владислав Третьяк, Геннадий Цыганков, канадец Бобби Халл во время матча между сборной СССР и сборной Канады. СССР победил Канаду. 19 декабря
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«Огонёк» 1957. Семья Ханыниных авиатор Геннадий Васильевич, жена Бэла Махмудовна, сын Сергей и дочь Галя. Тарасевич В.С.
37.
Рейсовый автобус из Москвы в Ялту через города Харьков и Симферополь, 1950 год
36 часов в дороге. Шестичасовая остановка на отдых. Всего 12 мест в креслах повышенной комфортности со шторками и опускным стеклом. ЗиС-155
Авторский пост
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