4.

Поднимал до 11 тонн грузов. Особо стоит отметить шасси, которое могло выдерживать невероятные нагрузки при приземлении, что стало настоящим технологическим ноу-хау того времени. Всего было построено около 200 машин. В основном, они применялись для снабжения групп немецких войск в Африке, но также "Гиганты" взлетали с аэродрома Зверево (Ростовская обл.), чтобы помочь припасами окруженной под Сталинградом 6-ой армии Паулюса.