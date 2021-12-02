Мужская баня в Тифлисе XIX века

В России конца XIX века посещение бань было всеобщим ритуалом - и гигиеническим, и светским, и, разумеется, гедонистским. В каждой губернии страны были свои банные традиции. В Тифлисе, нынешнем Тбилиси, чтили банные ритуалы востока, и тифлисские восточные бани никогда не пустовали. Общепринятой оздоровительной процедурой считался массаж, который делали опытные банщики.