Мужская баня в Тифлисе XIX века

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Фотоархивы сохранили необычные фотографии, рассказывающие о досуге состоятельных жителей Тифлиса - нынешнего Тбилиси - в городских банях конца XIX века. Оказывается, в то время массаж был удовольствием для сильных духом!
В России конца XIX века посещение бань было всеобщим ритуалом - и гигиеническим, и светским, и, разумеется, гедонистским. В каждой губернии страны были свои банные традиции. В Тифлисе, нынешнем Тбилиси, чтили банные ритуалы востока, и тифлисские восточные бани никогда не пустовали. Общепринятой оздоровительной процедурой считался массаж, который делали опытные банщики.
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Эти фотографии были сделаны в восточных банях Тифлиса в 1890-х годах. Тогда Грузия была частью Российской империи. Тифлисские бани на всю страну славились своими серными источниками с целебным действием.
Курортная терапия - это традиция, уходящая корнями в древнюю Грецию, где великие мыслители, такие как Гиппократ и Гомер, принимали «оздоровительные ванны», чтобы сохранять ясность ума. По их заветам действовала и российская аристократия
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Бани Тифлис история массаж отдых фото фотоархивы фотографии
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