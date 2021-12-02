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Мужская баня в Тифлисе XIX века

Мужская баня в Тифлисе XIX века (9 фото)

Автор:
02 декабря 2021 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Бани   Тифлис   история   массаж   отдых   фото   фотоархивы   фотографии   
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Фотоархивы сохранили необычные фотографии, рассказывающие о досуге состоятельных жителей Тифлиса - нынешнего Тбилиси - в городских банях конца XIX века. Оказывается, в то время массаж был удовольствием для сильных духом!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бани   Тифлис   история   массаж   отдых   фото   фотоархивы   фотографии   
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Виктор 50 минут назад
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