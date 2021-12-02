Пес, иди сюда: самые необычные свистки

От Илона Маска до собаки: какие бывают свистки на просторах интернета
1 декабря 2021 года Илон Маск и корпорация Tesla представили свисток (Cyberwhistle) из нержавеющей стали стоимостью примерно в 4 тысячи рублей.
Данная вещь коллекционная, весь ограниченный тираж раскупили буквально за несколько часов после старта продаж.
Маленький девайс напоминает внешне внедорожный пикап Cybertruck, от той же Tesla.
В связи с выходом Cyberwhistle мы решили узнать, какие еще необычные свистки существуют.
Как оказалось, на рынке свистулек царит широкое разнообразие, и помимо обычных пластиковых приборов есть вариации из золота или даже свистки с функцией синхронизации с телефоном.
Например, есть необычный «Мега-свисток» большого размера, в который можно поместить письменные принадлежности или телефон.
Причем, несмотря на свой гигантский размер, свою прямую функцию он тоже способен выполнять.
Также на просторах интернета можно найти индонезийские свистки, сделанные из бамбука.
Приборы разукрашены и напоминают обычный сувенир, но на деле ничем не уступают собратьям из пластика.
Можно встретить и эксклюзивные модели из палладия, золота, платины с добавлением драгоценных камней.
Работают ли данные ювелирные украшения по прямому назначению, не совсем понятно.
Однако самый дорогой в мире СОБАЧИЙ свисток точно работает, прибор украшен 470 бриллиантами и выполнен из чистого серебра.
Во всяком случае, как говорят создатели украшения, свою функцию он выполняет, и звук издает громкий.
Но одно из самых интересных современных устройств – это Bluetooth свисток, он не только издает звук, но и может работать в альтернативном режиме.
Если хозяин девайса подует в него, прибор через контакты в телефонной книжке разошлет сообщения с просьбой о помощи.
Перед этим, правда, надо заранее отметить людей в мобильном приложении.
Также при активации свисток создает каждые три минуты геометку.
Есть и более интересные вещи, например, "Хулиганский" свисток, который из себя представляет музыкальный инструмент с диапазоном звучания в одну октаву.
На нем вполне можно сыграть несколько мелодий и подтянуть чувство ритма.
Как можно заметить, на рынке, казалось бы, простого устройства тоже царит разнообразие и Cyberwhistle далеко не самый интересный и функциональный вариант из вышеперечисленных, но имеет право на существование.
Источник:
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