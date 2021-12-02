Береги руку смолоду: как не допустить туннельный синдром

Способы и устройства для профилактики болезни рук
Рано или поздно у игроков в компьютерные игры или обычных офисных работников начинают болеть кисти рук.
Возможно опасаться и не стоит, ведь этом может быть обычной усталостью. Если же боль не уходит, то скорее всего - это туннельный синдром.
Паниковать не стоит, ведь это не смертельно, но лучше все равно обратиться к врачу. Данный материал поможет снизить усталость руки и избежать появление синдрома. Ну или отсрочить его, тут уж как «повезет».
Сам туннельный синдром - неврологическое заболевание. Симптомы – частичное онемение руки, пальцев, болезненные ощущения в кисти. Происходит это из-за сдавливания серединного нерва, который находится между поперечной кистевой связкой и сухожилиями мышц запястья.
Данная болезнь удел не только работников и игроков на пк, но и художников, ювелиров, кисти рук которых постоянно находятся в неудобном малоподвижном положении.
Профилактика
Естественно, одно из важнейших правил – движение. Чем больше вы двигаете кистью, занимаетесь какими-то упражнениями, тем меньше шансов заработать болячку.
Стоит ограничить время за компьютером, или любым другим занятием, которое может вызывать недуг.
Существуют специальные компьютерные мышки вертикального хвата.
Да, на вид они не внушают доверия, но на деле достаточно удобны.
Также держат руку в вертикальном положении, не пережимая средний нерв. Существуют разные вариации, ценовые категории, а также от различных фирм. Есть даже с подсветкой, в общем, на любой вкус.
Помимо специальных мышек, в сети можно найти специальные тренажеры, например, гироскопический.
Тренажер представляет собой корпус из твердого пластика, внутри которого находится ротор, запускающийся с помощью специальной веревки. На внешней стороне есть электронный счетчик.
Помимо профилактики туннельного синдрома, данный девайс используется при восстановлении после травм связок и вывихов.
В случае если дела с руками обстоят совсем плохо, не стоит заниматься профилактикой и самолечением. В таком случае рекомендуется лучезапястный ортез. Его использование стоит обсудить с врачом.
Обычно бандаж с шиной стабилизирует кисть и заставляет ее находиться в правильном положении, обычно он используется после операций или травм, но и при серьезных проявлениях туннельного синдрома его тоже рекомендуют.
Если запустить болячку, то вполне вероятно, что может потребоваться хирургическое вмешательство.
Источник:
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