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Сочинского экстремала смыло в море огромной волной

Сочинского экстремала смыло в море огромной волной (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2021 17:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Сочи   волна   море   пляж   шторм   экстрим   
2199
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Парень искал приключений на свою… и в шторм отправился на пляж.

Если хотите экстрима, тогда откройте свой бизнес - волнений будет по самые ноздри. Или займите руководящую должность, там тоже весело. На крайний случай можно жениться)

Но не рискуйте вы жизнью просто так.

Как вот эти два персонажа: решили «поймать» волну и один из них чуть не распрощался с жизнью:

В этот раз все обошлось и он смог самостоятельно вылезти на берег. Но в другой раз может уже не повезти.

Ребят, берегите себя.

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Метки: Сочи   волна   море   пляж   шторм   экстрим   
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18  комментариев
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413
да пох 2 часа назад
Автор ты перепутал, это не экстремал это далпаеп .А это разные направления .
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1k
Фрэнд 2 минуты назад
Говно не тонет.
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716
Mazter 23 минуты назад
Да, конечно чел недалекого ума, но злорадный голос за кадром немного выбесил.
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949
Лимонадный Джо Полчаса назад
Ученье Дарвина живёт и побеждает!
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8k
БарНалей 36 минут назад
Какая позитивная девушка ;)
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5k
Андрей Крылов 41 минуту назад
надо быьт полным идиотом, чтоб в семи бальный шторм вот так разгуливать по молу.
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1k
Никита Сергеевич 52 минуты назад
Биба и Боба.
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43k
Андрей Бертон 54 минуты назад
Волна это сила, а кто далёк от моря, тот не понимает, что во время волны не всегда выкидывает не на берег, а и уносит в море.
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19k
KOSTELLO Час назад
Это не экстремалы, а экскременты
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3k
Kozlodoev Час назад
На конкурсе мудаков он бы занял второе место.
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60k
Опиум для народа Час назад
Ребята, не слушайте автора, он просто завидует вашей непревзойденной мужественности и смелости! Рискуйте жизнью где сможете, молодцы! Плавайте в шторм, выходите на тонкий лёд, перебегайте улицу везде, цепляйтесь за вагоны электричек, лазайте по небоскребам без страховки (она для ссыкунов), пилите снаряды и так далее.
А то вас и так дох"я.)))
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3k
Феликс Дзержинский Час назад
На видео я увидел экскремалов.
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1k
SavageTi 2 часа назад
не надо звонить в мчс...
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311
Сергей 2 часа назад
Мерзкая комментаторша. Понятно долпоеп, но ехидно довольное комментирование тоже как то так себе.
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21k
ПаганецЪ 2 часа назад
Ну, что за мудельшнауцер? Даже премию Дарвина - и ту прохлопал.
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2k
Хрюн 2 часа назад
Это не экстремал. Это долбо@б.
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4k
Unics 2 часа назад
Автор,Телеграмм наше всё?)
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