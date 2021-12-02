Сочинского экстремала смыло в море огромной волной

Если хотите экстрима, тогда откройте свой бизнес - волнений будет по самые ноздри. Или займите руководящую должность, там тоже весело. На крайний случай можно жениться)

Но не рискуйте вы жизнью просто так.

Как вот эти два персонажа: решили «поймать» волну и один из них чуть не распрощался с жизнью: