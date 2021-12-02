Сочинского экстремала смыло в море огромной волной

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Парень искал приключений на свою… и в шторм отправился на пляж.
Если хотите экстрима, тогда откройте свой бизнес - волнений будет по самые ноздри. Или займите руководящую должность, там тоже весело. На крайний случай можно жениться)
Но не рискуйте вы жизнью просто так.
Как вот эти два персонажа: решили «поймать» волну и один из них чуть не распрощался с жизнью:
В этот раз все обошлось и он смог самостоятельно вылезти на берег. Но в другой раз может уже не повезти.
Ребят, берегите себя.
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А то вас и так дох"я.)))