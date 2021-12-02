Сюрприз для папы-чиновника: эпичное задержание наркобарыги удивило даже полицейских

Деточки-мажоры нередко становятся героями полицейских сводок. Они гоняют на авто с превышением скорости, а то и вовсе садятся за руль пьяными и без прав. А вот сын главы Шемышейского района Пензенской области оказался замечен в хранении и сбыте мефедрона. В соцсетях распространяется ролик с его задержанием. Правда, официальных данных о том, что на видео именно Кирилл Фадеев, пока нет. Если эта информация точна, то для папы подробности общения его деточки с полицейскими окажутся большим сюрпризом.

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