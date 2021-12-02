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Сюрприз для папы-чиновника: эпичное задержание наркобарыги удивило даже полицейских

Сюрприз для папы-чиновника: эпичное задержание наркобарыги удивило даже полицейских (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2021 09:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   задержание   мажор   наркобарыга   пенза   полиция   упс   
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В Пензенской области задержали очередного барыгу, который хранил и распространял наркотики. По сообщению в СМИ, им оказался сынишка важного чиновника. Все бы ничего, однако полицейские, которые "принимали" парня, против своей воли оказались свидетелями весьма пикантной сцены. В общем, режим "обколются своей марихуаной" активирован.

Деточки-мажоры нередко становятся героями полицейских сводок. Они гоняют на авто с превышением скорости, а то и вовсе садятся за руль пьяными и без прав. А вот сын главы Шемышейского района Пензенской области оказался замечен в хранении и сбыте мефедрона. В соцсетях распространяется ролик с его задержанием. Правда, официальных данных о том, что на видео именно Кирилл Фадеев, пока нет. Если эта информация точна, то для папы подробности общения его деточки с полицейскими окажутся большим сюрпризом.

Внимание! Видео 18+ и не для слабонервных!


Ранее уже появлялась информация о том, что Кирилла Фадеева подозревали в распространении наркотиков. Также в СМИ публиковались предположения, что на фоне скандалов глава Шемышейского района уходит в отставку, однако официальных данных об этом пока нет.




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Метки: видео   задержание   мажор   наркобарыга   пенза   полиция   упс   
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3k
Том Сойер Час назад
Фу, пи.дарасы....

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709
The Graff 4 минуты назад
- Это не НАШИ!
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29k
Aleks 4 минуты назад
Порадовал вопрос в конце Вы пид.орасы что ли?
Нет, бл.ять просто веселые парни
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16k
SpoiltNail 9 минут назад
Парни просто воду экономят, а вы глупости на них думаете
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9k
Алексей 14 минут назад
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1k
Ratibor 17 минут назад
Ахахаха вы тридварасы????

А что сразу не видно? Все кто наркотой торгует пи6арасы!!! Когда этого петуха осудят, надо этот видос вирусным сделать в колонии куда он поедет, там ему разомнут седло как следует....
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2k
Mowgley Полчаса назад
Тьфу бл..

Всю голубизну и наркоту надо беспощадно выкорчевывать из общества огнем и каленым железом.
Ради будущего наших же детей.
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5k
samsr Полчаса назад
Гамасэки, тьфу блэт
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42k
Прораб Полчаса назад
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10k
Пастор Шланг Полчаса назад
Больше всего понравилась реакция оператора - "йоб твою мать, н.а.х.у.й!"
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−95
Mosgaz 37 минут назад
Очень странно и не москвич
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1k
dan 47 минут назад
Сюрприз для папы-чиновника: эпичное задержание наркобарыги удивило даже полицейскихПосмотреть
Сюрприз для папы-чиновника: эпичное задержание наркобарыги удивило даже полицейских
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60k
Опиум для народа 59 минут назад
Ага, сюрприз, как будто папаша не знал...
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11k
Голос Вселенной Час назад
Не пойму, зачем так вероломно...
Подождали бы у двери, дали бы им кончить..
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1k
Radugananebe Час назад
Да уж, подставил папашку знатно. Мало того, что наркоша, еще и голубой.
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1k
Acid Snake Час назад
Да они там все такие, у папочки научился петушара
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47k
Albert GER Час назад
в любой куйне пиши слово "чиновник, но это неточно."))))
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3k
Outcast Час назад
Ссылка youtu.be
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14k
Александр Час назад
Ох уж эти "пензюки"...
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