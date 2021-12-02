Сюрприз для папы-чиновника: эпичное задержание наркобарыги удивило даже полицейских

В Пензенской области задержали очередного барыгу, который хранил и распространял наркотики. По сообщению в СМИ, им оказался сынишка важного чиновника. Все бы ничего, однако полицейские, которые "принимали" парня, против своей воли оказались свидетелями весьма пикантной сцены. В общем, режим "обколются своей марихуаной" активирован.
Деточки-мажоры нередко становятся героями полицейских сводок. Они гоняют на авто с превышением скорости, а то и вовсе садятся за руль пьяными и без прав. А вот сын главы Шемышейского района Пензенской области оказался замечен в хранении и сбыте мефедрона. В соцсетях распространяется ролик с его задержанием. Правда, официальных данных о том, что на видео именно Кирилл Фадеев, пока нет. Если эта информация точна, то для папы подробности общения его деточки с полицейскими окажутся большим сюрпризом.
Внимание! Видео 18+ и не для слабонервных!
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Ранее уже появлялась информация о том, что Кирилла Фадеева подозревали в распространении наркотиков. Также в СМИ публиковались предположения, что на фоне скандалов глава Шемышейского района уходит в отставку, однако официальных данных об этом пока нет.
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Нет, бл.ять просто веселые парни
А что сразу не видно? Все кто наркотой торгует пи6арасы!!! Когда этого петуха осудят, надо этот видос вирусным сделать в колонии куда он поедет, там ему разомнут седло как следует....
Всю голубизну и наркоту надо беспощадно выкорчевывать из общества огнем и каленым железом.
Ради будущего наших же детей.
Подождали бы у двери, дали бы им кончить..