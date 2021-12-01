FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5194 поста • 806 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Как устроена жизнь на Крайнем Севере

Как устроена жизнь на Крайнем Севере (1 фото + 2 видео)

Автор:
01 декабря 2021 09:55
Сообщество : Жить в России
Метки: ЯНАО   быт   видео   интересно   люди   салехард   север   чум   
567
1
2
Путешественник Раис Габитов в коротком ролике показал, как устроена жизнь на Севере. Мужчина съездил в город Салехард, расположенный в Ямало-ненецком автономном округе и рассказал о повседневной жизни и быте народов Крайнего Севера.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: ЯНАО   быт   видео   интересно   люди   салехард   север   чум   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Чётенький Час назад
Меня волнует вопрос.
А как происходит процесс мытья тела?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
30k
Седой Час назад
Чем топят печки, с дровами то проблема там?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным методом (4 фото) Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным методом (4 фото) Проживший в джунглях 40 лет мужчина умер от рака печени через 8 лет после возвращения в цивилизованный мир Проживший в джунглях 40 лет мужчина умер от рака печени через 8 лет после возвращения в... Каштаны: как и с чем их едят японцы Каштаны: как и с чем их едят японцы Как японки делают лица меньше, а улыбки шире Как японки делают лица меньше, а улыбки шире "Сладкий" корабль "Сладкий" корабль Меряченье: странная и необъяснимая болезнь жителей Севера Меряченье: странная и необъяснимая болезнь жителей Севера
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1022420



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда снег помешал получить работу мечты
5
191
Когда снег помешал получить работу мечты
Самая удивительная улица на Земле
6
26
Самая удивительная улица на Земле
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
В Великобритании испытали ракетный двигатель, работающий на пластиковых отходах
0
15
В Великобритании испытали ракетный двигатель, работающий на пластиковых отходах
Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным методом (4 фото)
Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным методом (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот и спалился
0
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
3
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#история#кино#картинки#дтп#подборка#вкусно#автомир#Москва
#Юмор#прикол#факты#интересное#аварии#СССР#в мире#еда#фильмы#падение
#интересно#ватермарк#животные#люди#автомобили#как приготовить#Рецепт#Ynews#спорт#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться