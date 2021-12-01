Как устроена жизнь на Крайнем Севере

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Путешественник Раис Габитов в коротком ролике показал, как устроена жизнь на Севере. Мужчина съездил в город Салехард, расположенный в Ямало-ненецком автономном округе и рассказал о повседневной жизни и быте народов Крайнего Севера.
Немного о жизни на Крайнем Севере
Что едят народы Севера
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