Как голландские художники изобрели Photoshop еще в XVII веке

Предлагаю узнать о том, как голландские и фламандские художники следовали моде и ставили на поток производство своих картин.
Сегодня все любят фоткаться на фоне природы или в фойе красивого ресторана, а потом непременно выкладывать свои портреты в соцсети. В наши дни хвастовство тем, что ты купил и куда съездил, просто захлестнуло интернет. Но не думайте, что эта тенденция приукрашивать свою жизнь и выставлять ее напоказ — новое явление. Ему как минимум 350 лет.
Откуда идет мода вешать на стены кабинетов портреты вождей и лидеров
В XVII веке в Нидерландах картины покупали так же активно, как сегодня заказывают фотосессии на рождение ребенка, свадьбу или свой юбилей. Тогда богатые люди заказывали художникам свои портреты и пейзажи для украшения стен домов. В некоторых домах полотен было так много, что они составляли целые галереи. Галереи состояли из портретов предков, домашних питомцев, родственников и иногда пейзажей и натюрмортов.
Именно с тех времен на стены начали вешать портреты власть имущих. Постепенно эта тенденция начала набирать обороты, и к XX веку стала весьма популярной.
Photoshop XVII века
Идеалы красоты меняются очень быстро, но желание выглядеть на фото или картине привлекательно остается неизменным. В XXI фотографы прибегают к различным редакторам, но придумали Photoshop в Нидерландах XVII века. Художники подстраивались под интересы заказчика и избегали рисовать морщины, двойные подбородки, веснушки, проплешины или все то, что могло показаться непривлекательным. Идеальный образ на картине в большинстве не был похож на реального человека, но спрос рождает предложение, согласны?
Если же заказчик по каким-то причинам отказывался оплачивать и забирать заказ, то художник в накладе не оставался. Он мог поверх одного лица потом нарисовать другое. Цена за такие полотна варьировалась в зависимости от именитости художника. Собственно, со временем ничего не поменялось: сегодня опытные фотохудожники зарабатывают больше, чем начинающие и неизвестные.
Предприимчивые портретисты
Представители высших сословий, конечно, люди состоятельные, но основной контингент и тогда, и сейчас составляет средний класс. Живописцы того времени смекнули это и стали выпускать картины для более бедных сословий. Некоторые так преуспели в этом, что создавали целые живописные фабрики, на которых картины именно выпускались, а не писались. Самые дорогие заказы хозяин мастерской исполнял сам. Полотна подешевле доверял малоизвестным или начинающим художникам. Самые бюджетные картины рисовались подмастерьями. Художественные мастерские имели портретные шаблоны с подходящим фоном, в который только надо было «вписать» лицо. Часто писались портреты даже не с натуры, а с гравюры.
Для украшения интерьера своего дома заказывали также копии известных полотен и вариации на популярные сюжеты или картины.
Источник:
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