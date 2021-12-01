Как голландские художники изобрели Photoshop еще в XVII веке

Сегодня все любят фоткаться на фоне природы или в фойе красивого ресторана, а потом непременно выкладывать свои портреты в соцсети. В наши дни хвастовство тем, что ты купил и куда съездил, просто захлестнуло интернет. Но не думайте, что эта тенденция приукрашивать свою жизнь и выставлять ее напоказ — новое явление. Ему как минимум 350 лет.

Откуда идет мода вешать на стены кабинетов портреты вождей и лидеров

В XVII веке в Нидерландах картины покупали так же активно, как сегодня заказывают фотосессии на рождение ребенка, свадьбу или свой юбилей. Тогда богатые люди заказывали художникам свои портреты и пейзажи для украшения стен домов. В некоторых домах полотен было так много, что они составляли целые галереи. Галереи состояли из портретов предков, домашних питомцев, родственников и иногда пейзажей и натюрмортов.