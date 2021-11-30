Ошибки эволюции: причудливые животные, о существовании которых вы могли не знать

Природа удивительна, и это факт. Порой в ней можно отыскать что-то, что совсем не вписывается в наше привычное понимание. Иногда – просто потому, что эволюция работает не так, чтобы мы наслаждались исключительно внешним видом животного. Собрали самые странные повороты эволюции, которые можно найти даже сейчас.
Индийская фиолетовая лягушка (пурпурная)
Очевидно, эти амфибии водятся в Индии, но чаще всего распространены в горном хребте Западные Гаты.
От своих более нормальных и более зеленых сородичей они отличаются тем, что имеют лиловатый цвет и телом, не совсем характерным для лягушки.
Почти всю свою жизнь они живут под землей, а на поверхность выходят только в период спаривания – и то всего на неделю в году. Питаются они термитами и роющими насекомыми.
Этот район они выбрали как раз из-за того, что для жизни им необходимы лесные почвы. Находят их очень редко из-за их скрытного образа жизни.
Велелла
Эти морские обитатели только кажутся опасными. С самого детства большинство из нас знают, что чем красивее медуза, тем она смертоноснее.
Но не в этом случае. Это животное, хоть и похоже на какой-то космический корабль или же на древнюю пирамиду Майя, совершенно безвредно. Оно питается икрой мелких рыб и планктоном. Человеку оно навредить не может.
Звездоносый крот
Вот это животное действительно может напугать. Его нос – в форме звезды, которая на самом деле является обычными придатками, с помощью которых он ориентируется в пространстве.
Сам крот не очень большой, и обитает он в Северной Америке.
Голый землекоп
Не любите крыс? А вот эта, как будто вывернутая наизнанку крыса, плевать хотела на ваши предпочтения.
Выглядит она страшно, но на самом деле, вы с ней можете даже никогда не встретиться. Голый землекоп обитает в Восточной Африке, и белый и лысый он потому, что лишен чувствительности кожи. Таким образом он противостоит суровым внешним условиям, в которых постоянно живет.
Мадагаскарская руконожка айе-айе
А вот этот зверек выглядит так, будто он только что увидел что-то, чего не должен был.
В основном найти его можно только после захода солнца. Относится он к приматам, но имеет очень острые зубы, чтобы раздирать кору деревьев и питаться насекомыми.
Так что можно сказать, что это животное скорее дятел, чем обезьяна. Но, в целом, очень милое.
Хохлач
Это странное создание обитает только в Центральной и Северной Атлантике, и на голове у него как будто заранее надетый спасательный жилет.
И этот капюшон действительно надувается – животное делает это через ноздри, а сдувает его под водой. И не для того, чтобы не всплывать – так он общается с другими своими сородичами.
Голубоногая олуша
Эта странная птица в свое время покорила интернет и стала героиней множества мемов.
Такие синие ноги у нее потому, что она ест пищу, богатую каротиноидными пигментами. Нет, она не модница, просто так получилось.
Обезьяна уакари
Эта странная обезьяна живет в тропических лесах Амазонки. У нее рыжая голова, которая скорее напоминает о марвеловском злодее Красном Черепе.
Шерсть у них рыжая, так что можно предположить, что души у них и вовсе нет. Но еще примечательно это животное тем, что у них короткий хвост.
Глубоководный осьминог Дамбо
Этот маленький, но гордый осьминог получил свое название из-за своих ушей. Правда, это скорее плавники, но они отсылают к персонажу Disney.
Обитает он на глубине свыше 3,5 километров, так что найти его – большая удача для дайвера.
Рыба паку
Милейшее создание, мечта стоматолога. Не верите? Посмотрите еще раз.
Это – родственница пираний, обитающая в Южной Америке. В длину это животное может достигать метра, а весить – до 40 кг. Обитают поодиночке, едят фрукты. Вас – вряд ли съедят. Но могут попытаться.
Шерстяная свинья Мангалица
Кто бы мог подумать, что этот свинтус появился лишь в XIX веке в Венгрии путем скрещивания домашних свиней и кабанов?
Она – единственная в своем роде. Шерсти кроме нее нет ни у одной свиньи из ныне существующих. Может заменить овцу, если очень постараться.
Источник:
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