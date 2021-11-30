3001
2
Первый канал перезапускает легендарное ТВ-шоу в 2022 году. Леонид Якубович по-прежнему на посту, у барабана.
Контракт с компанией «ВИД» продлен не будет, заявило руководство Первого канала. Производство «Поля чудес» до сей поры осуществляла именно она. Сейчас объявлено о закрытии программы. Но зрителям беспокоиться не о чем: проект будет уже в следующем году перезапущен под названием «Наше Поле чудес».
«Первому» поступило более интересное предложение, детали которого пока не раскрываются. Интрига лишь подогревает интерес. Почитателям шоу остается ждать появления в сетке обновленной программы. Официальные права на шоу будут приобретены каналом у компании CBS.
«Первому» поступило более интересное предложение, детали которого пока не раскрываются. Интрига лишь подогревает интерес. Почитателям шоу остается ждать появления в сетке обновленной программы. Официальные права на шоу будут приобретены каналом у компании CBS.
Сменят ли вслед за названием и ведущего? Нет, обаятельный, ироничный и долготерпеливый Якубович остается. Он назвал перезагрузку новым этапом в истории шоу, которому уже 31 год. И продолжил, что команда входит в него «с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю».
Некоторые перемены в капитал-шоу уже произошли, связаны они с карантинными мерами. Вместо зрителей в зале восседают воздушные шарики-смайлики, с нарисованными широкими улыбками.
Некоторые перемены в капитал-шоу уже произошли, связаны они с карантинными мерами. Вместо зрителей в зале восседают воздушные шарики-смайлики, с нарисованными широкими улыбками.
Источник:
Ссылки по теме:
- На "Поле чудес" загадали слово с ошибкой и выдали за него приз
- Как выглядел бы набор конструктора LEGO по мотивам передачи «Поле чудес»
- 15 фотографий, которые совсем непонятны на первый взгляд
- "Налетай!": Первый канал показал, что происходит с едой, которую дарят Якубовичу
- Леонид Якубович навестил свою белорусскую поклонницу, приехав с телевизором и дровами
Метки: вид первый перезапуск. шоу поле чудес формат якубович
8
Понравилось8
Новости партнёров
Я до болячки одной модной все пятницы в спортзале проводил, не до поля чудес и пива
Просветите плеас,а то вдруг я не в тренде...
Если не сняли с эфира, значит аудитория еще большая.
Но народу нравится.
Что мне нравится в Якубовиче, он всегда позитивен на этом шоу, какие бы чудики туда не приезжали
В чем смысл крутить десятилетиями одно и то же шоу?
После 30 лет в эфире Первый канал решил не продлевать контракт на производство программы «Поле чудес» с телекомпанией «ВИД». Руководство канала договорилось о приобретении прав на американскую...