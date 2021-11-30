Сменят ли вслед за названием и ведущего? Нет, обаятельный, ироничный и долготерпеливый Якубович остается. Он назвал перезагрузку новым этапом в истории шоу, которому уже 31 год. И продолжил, что команда входит в него «с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю».



Некоторые перемены в капитал-шоу уже произошли, связаны они с карантинными мерами. Вместо зрителей в зале восседают воздушные шарики-смайлики, с нарисованными широкими улыбками.