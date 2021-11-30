Программа «Поле чудес» сменит название. Изменится также и формат передачи

После 30 лет в эфире Первый канал решил не продлевать контракт на производство программы «Поле чудес» с телекомпанией «ВИД». Руководство канала договорилось о приобретении прав на американскую...