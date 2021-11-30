Падение F-35 при взлете с авианосца "Куин Элизабет"

Появилось видео, где запечатлено падение истребителя F-35 при взлете с британского авианосца "Куин Элизабет". Машина фактически даже не взлетела, а сразу после попытки оторваться от трамплина...