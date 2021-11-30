Если верить британским журналистам, ЧП произошло из-за разгильдяйства техников.
В Сети обнародовали видео падения
американского британского истребителя F-35B Lightning II с палубы флагманского авианосца Queen Elizabeth, которое произошло полторы недели назад в Средиземном море.
Расследование инцидента всё еще продолжается, но уже достоверно известно, что причиной крушение истребителя стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов произошло из-за бригады техников, которые при подготовке самолёта к взлёту забыли убрать пластиковую задвижку двигателя. Из-за чего F-35B не смог набрать нужную скорость и вместо взлёта с рампы совершил нырок в море.
Пилот в последнюю секунду смог катапультироваться, но его парашют зацепился за нос истребителя. Тем не менее он серьёзно не пострадал и отделался незначительными травмами.
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Самое смешное в этой истории не разгильдяйство наземной бригады, а "гонка против русских" за потерянный истребитель. ВМФ Великобритании принялся лихорадочно искать в море как сам самолёт, так и его обломки, чтобы секретные технологии не достались России.
«Королевский флот участвовал в гонке против русских за то, чтобы вернуть британский военный самолет стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов с совершенно секретными технологиями после того, как он потерпел крушение в Средиземном море», - говорится в статье британского издания Daily Mirror.
Самолёт нашли спустя сутки и устроили клоунаду - какое-то время его обломки находились под охраной англо-американской группы водолазов. Секретные технологии спасены, королева может спать спокойно.
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Просто вопрос: а ВМФ России в подобной ситуации бы ни за что не стал искать и охранять обломки? Дескать - ну упал и упал, пусть теперь кто хочет забирает!
Появилось видео, где запечатлено падение истребителя F-35 при взлете с британского авианосца "Куин Элизабет". Машина фактически даже не взлетела, а сразу после попытки оторваться от трамплина...