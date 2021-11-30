В Сети обнародовали видео падения американского британского истребителя F-35B Lightning II с палубы флагманского авианосца Queen Elizabeth, которое произошло полторы недели назад в Средиземном море.

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Расследование инцидента всё еще продолжается, но уже достоверно известно, что причиной крушение истребителя стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов произошло из-за бригады техников, которые при подготовке самолёта к взлёту забыли убрать пластиковую задвижку двигателя. Из-за чего F-35B не смог набрать нужную скорость и вместо взлёта с рампы совершил нырок в море.





Пилот в последнюю секунду смог катапультироваться, но его парашют зацепился за нос истребителя. Тем не менее он серьёзно не пострадал и отделался незначительными травмами.