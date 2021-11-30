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Око за око, блок за блок: мусорщики наказали, перекрывшего им дорогу автовладельца

Око за око, блок за блок: мусорщики наказали, перекрывшего им дорогу автовладельца (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2021 05:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   Россия   автохам   видео   дорога   мусорка   наказание   парковка   
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Водитель и рабочий мусороуборочного грузовика, "той же монетой отплатили" владельцу иномарки, перекрывшей им подъезд к месту сбора бытовых отходов.

Накануне, в одном из дворов Новосибирска мусоровоз не смог подъехать к площадке сбора мусора. Водитель иномарки, страдающий некоторым дефицитом совести, припарковался так, что загородил дорогу.

Коммунальщики с большим трудом, но мусор забрали, однако пустые баки разместили уже не в ряд на площадке, а вокруг мешавшей работе иномарки. Таким образом, рабочие заблокировали иномарку и заставили её нерадивого водителя двигать баки.


А, учитывая, что на Руси с настороженностью относились к пустоте и пустым сосудам, к примеру, примета гласила, женщина с пустым ведром, перешедшая дорогу, была недобрым предзнаменованием. То есть, окружив машину со всех сторон пустыми ёмкостями под мусор - работяги сами того не подозревая, символически лишили её владельца пути.


Видео происшествия было опубликовано на Telegram-канал "Ньюсач/Двач".

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Метки: Новосибирск   Россия   автохам   видео   дорога   мусорка   наказание   парковка   
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5  комментариев
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465
Vad 2 часа назад
Лопатой по лобовухе и все 4 колеса порезать бы по хорошему...но...камеры везде...сука
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2k
Moon24 21 минуту назад
Правильно сделали . Подонков нужно наказывать любыми доступными способами
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9k
Алексей Час назад
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