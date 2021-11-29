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«Незалежное» телевидение: известные и ужасные шоу Украины

«Незалежное» телевидение: известные и ужасные шоу Украины (1 фото + 15 видео)

Автор:
29 ноября 2021 23:39
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   СТБ   Украина   украинские шоу   шоу   
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Все вы, вероятно, слышали об украинских шоу. Главный поставщик «мемных» шоу на Украине, это телеканал СТБ. Некоторые из этих шоу перекочевали и на российское телевидение. Так, например, телеканал «Ю» на 20% состоит из украинских шоу.

Из названия передачи все становится понятно. Сюжет прост - несовершенная девушка, которой обычно 16 лет, гуляет с молодым человеком, познает на практике, что такое пестики и тычинки, а потом вдруг сильно удивляется округлившемуся животу.


Молодой человек же обычно – типичный «парень с района», удивляющийся, что его половой орган способен на зарождение новой жизни. Всю серию девушка бегает за парнем, вызывая в нем ответственность, парень бегает от девушки, девушка рожает и молодое семейство познает всю радость ранней семейной жизни. Шоу является лидером по обзорам на него. Многие известные ютуберы неплохо на нем поднялись.


Еще одно шоу про семейную жизнь, но уже героями становятся зрелые люди. Жена уезжает на отдых, оставляя своего мужа пьяницу/тирана/тирана/абьюзера (нужное подчеркнуть) на хозяйстве.

Обычному хохлядскому мужику в семейниках даются задания, которые он должен выполнять за определенную плату. Обычно герой даже подогреть себе ужин не может и знаком со своими детьми «постольку поскольку». Однако в середине недели в нем начинает просыпаться совесть, и он осознает, что вел себя с женой как скотина последняя, выполняя «ее» обязанности.


Очень похожее на предыдущее шоу, единственное – жена остается дома, и пара выполняет совместные задания. Она обычно безобидная хозяйка, он ужасный муж. В ходе шоу иногда оказывается, что женщина просто претворяется милой, являясь мегерой, и тираня бедного мужика.


Жутковатое шоу, в котором продюсеры по всей Украине ищут людей с какими-либо изъянами. Это и огромный нарост на голове, и женщина 30 лет, выглядящая на 80 из-за сифилиса. Женщина с бородой, мужчина, похудевший на сто килограммов, с мешком болтающейся кожи, мужчина с жутким грибком, меняющий носки раз в неделю.


Но это еще полбеды. В шоу принято, например, рассматривать в стакане женские месячные и рассуждать об их качестве, рассматривать мужскую сперму, учиться какать (привет Малышевой).

Еще одно семейное шоу, в центре которого отношения родителей и детей. Тут никогда нет четко правых и виноватых. Семьи обычно такие, в которых родители оставляют детей на аутсорс и не занимаются их воспитанием, а когда детки подрастают и начинают показывать характер, мамы и папы удивляются и восклицают «да как же так, я ему все, а он такой-сякой». Кстати, обзоры на это шоу тоже очень популярны.


«Детектор лжи»


Из названия становится понятна суть. Герои программы отвечают на каверзные вопросы, а полиграф определяет, правда этот или ложь. Естественно, что секреты герой выдают за несколько тысяч гривень.


Кстати, именно тут Панин рассказал о своих свингерских похождениях и поделился другими откровениями.

Казалось бы, шоу о том, как людей сватают друг другу и те находят свою любовь. Однако продюсеры шоу сделали все, чтобы смотреть это было и весело и противно одновременно. Шоу не СТБ, а другого канала, однако направленность похожая.


Герои максимально фриковатые, примерно одной степени шизанутости. 120-ти килограммовая молодая девушка, мнящая себя королевой, да и в целом подбирают героев с какими-либо комплексами. В общем, ни одной нормальной адекватной пары там и в помине не было.

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Метки: Россия   СТБ   Украина   украинские шоу   шоу   
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50k
SAndre 2 часа назад
увы, но наше ТВ практически не сильно-то и отличается
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Степан Злыгостев 19 минут назад
Говна и у нас на ТВ предостаточно.Верните сельский час
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11k
Kucher 39 минут назад
Полно подобного говна и у нас. И что самое интересное - кто-то ж это смотрит. И как правильно написано - ещё и обсуждают, на Ютюбе каналы делают.
Я как-то (давно ещё в середине нулевых) стоял помощником по части, а дежурный смотрел "Дом-2". Офицер, блин, лётчик, с высшим образованием и командировками в Чечню за спиной!!!
Или, помню инженер знакомый из первой эскадрильи нашего полка смотрел про выживальщиков на тропическом острове (даже название передачи не помню), обсуждал их, нам зачем-то рассказывал. Я просто фигею. У меня жена подобное говно не смотрит, хотя от идиотских турецких сериалов не оттащишь. Так что аргумент, что это для безмозглых тут не срабатывает. Вроде умные в остальном мужики.
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446
Pterocactus 52 минуты назад
ШУ.
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31k
Минчанин Час назад
Подозреваю, что это обычная копипаста с забугорных говнопередач.
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3k
3BE3DA4ET Час назад
"Я соромлюсь свого тіла" - " Я стесняюсь своего тела" - передача очень хорошая. Там очень много времени посвящается медицинскому просвещению. А то, что они, попутно, лечат людей так только в плюс им. Один из примеров: на передачу обратилась женщина с онкологией, после обследования оказалось, что ситуация гораздо серьезнее, чем казалось. Но еще интереснее то, что она оказалась беременной. Можете представить муки выбора этой женщины. И финал этой драмы.. И так, почти во всех случаях. Одному ребенку собрали несколько сот долларов на операцию за границей. Его не все зарубежные клиники брали даже на обследование, не то что гарантировали успешную операцию. Они нашли клинику, обследовали там, потом собрали деньги, ... .
"Хата на тата" - "Дом на отца". Это, скорее развлекательное шоу. Маму забирают на неделю из семьи. Обеспечивают ей отдых, шопинг, массажи, косметолога. А нерадивые отцы, которые не знают как открыть холодильник, пытаются быть всем для своих отпрысков и хозяйства. По большей части это просто смешно..
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34k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
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4k
Юрий Злой 2 часа назад
такого говна кругом навалом, у меня вон знакомые на битве экстрасенсов висят, и если я раньше думал что смотрят чисто как развлекательное шоу, так нет, влипнут в ящик как зомби
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300
Киса Кацман 2 часа назад
почему я должен знать про это хохлятское говно?
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