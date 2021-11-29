«Незалежное» телевидение: известные и ужасные шоу Украины

Все вы, вероятно, слышали об украинских шоу. Главный поставщик «мемных» шоу на Украине, это телеканал СТБ. Некоторые из этих шоу перекочевали и на российское телевидение. Так, например, телеканал «Ю» на 20% состоит из украинских шоу.
«Беременна в 16»
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Из названия передачи все становится понятно. Сюжет прост - несовершенная девушка, которой обычно 16 лет, гуляет с молодым человеком, познает на практике, что такое пестики и тычинки, а потом вдруг сильно удивляется округлившемуся животу.
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Молодой человек же обычно – типичный «парень с района», удивляющийся, что его половой орган способен на зарождение новой жизни. Всю серию девушка бегает за парнем, вызывая в нем ответственность, парень бегает от девушки, девушка рожает и молодое семейство познает всю радость ранней семейной жизни. Шоу является лидером по обзорам на него. Многие известные ютуберы неплохо на нем поднялись.
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«Тата на хата»
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Еще одно шоу про семейную жизнь, но уже героями становятся зрелые люди. Жена уезжает на отдых, оставляя своего мужа пьяницу/тирана/тирана/абьюзера (нужное подчеркнуть) на хозяйстве.
Обычному хохлядскому мужику в семейниках даются задания, которые он должен выполнять за определенную плату. Обычно герой даже подогреть себе ужин не может и знаком со своими детьми «постольку поскольку». Однако в середине недели в нем начинает просыпаться совесть, и он осознает, что вел себя с женой как скотина последняя, выполняя «ее» обязанности.
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«Спасите нашу семью»
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Очень похожее на предыдущее шоу, единственное – жена остается дома, и пара выполняет совместные задания. Она обычно безобидная хозяйка, он ужасный муж. В ходе шоу иногда оказывается, что женщина просто претворяется милой, являясь мегерой, и тираня бедного мужика.
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«Я стесняюсь своего тела»
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Жутковатое шоу, в котором продюсеры по всей Украине ищут людей с какими-либо изъянами. Это и огромный нарост на голове, и женщина 30 лет, выглядящая на 80 из-за сифилиса. Женщина с бородой, мужчина, похудевший на сто килограммов, с мешком болтающейся кожи, мужчина с жутким грибком, меняющий носки раз в неделю.
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Но это еще полбеды. В шоу принято, например, рассматривать в стакане женские месячные и рассуждать об их качестве, рассматривать мужскую сперму, учиться какать (привет Малышевой).
«Дорогая, мы убиваем наших детей»
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Еще одно семейное шоу, в центре которого отношения родителей и детей. Тут никогда нет четко правых и виноватых. Семьи обычно такие, в которых родители оставляют детей на аутсорс и не занимаются их воспитанием, а когда детки подрастают и начинают показывать характер, мамы и папы удивляются и восклицают «да как же так, я ему все, а он такой-сякой». Кстати, обзоры на это шоу тоже очень популярны.
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«Детектор лжи»
«Детектор лжи»
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Из названия становится понятна суть. Герои программы отвечают на каверзные вопросы, а полиграф определяет, правда этот или ложь. Естественно, что секреты герой выдают за несколько тысяч гривень.
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Кстати, именно тут Панин рассказал о своих свингерских похождениях и поделился другими откровениями.
«Половинки»
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Казалось бы, шоу о том, как людей сватают друг другу и те находят свою любовь. Однако продюсеры шоу сделали все, чтобы смотреть это было и весело и противно одновременно. Шоу не СТБ, а другого канала, однако направленность похожая.
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Герои максимально фриковатые, примерно одной степени шизанутости. 120-ти килограммовая молодая девушка, мнящая себя королевой, да и в целом подбирают героев с какими-либо комплексами. В общем, ни одной нормальной адекватной пары там и в помине не было.
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Я как-то (давно ещё в середине нулевых) стоял помощником по части, а дежурный смотрел "Дом-2". Офицер, блин, лётчик, с высшим образованием и командировками в Чечню за спиной!!!
Или, помню инженер знакомый из первой эскадрильи нашего полка смотрел про выживальщиков на тропическом острове (даже название передачи не помню), обсуждал их, нам зачем-то рассказывал. Я просто фигею. У меня жена подобное говно не смотрит, хотя от идиотских турецких сериалов не оттащишь. Так что аргумент, что это для безмозглых тут не срабатывает. Вроде умные в остальном мужики.
"Хата на тата" - "Дом на отца". Это, скорее развлекательное шоу. Маму забирают на неделю из семьи. Обеспечивают ей отдых, шопинг, массажи, косметолога. А нерадивые отцы, которые не знают как открыть холодильник, пытаются быть всем для своих отпрысков и хозяйства. По большей части это просто смешно..
Говно интернационально!