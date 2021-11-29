«Незалежное» телевидение: известные и ужасные шоу Украины

Еще одно шоу про семейную жизнь, но уже героями становятся зрелые люди. Жена уезжает на отдых, оставляя своего мужа пьяницу/тирана/тирана/абьюзера (нужное подчеркнуть) на хозяйстве.

Обычному хохлядскому мужику в семейниках даются задания, которые он должен выполнять за определенную плату. Обычно герой даже подогреть себе ужин не может и знаком со своими детьми «постольку поскольку». Однако в середине недели в нем начинает просыпаться совесть, и он осознает, что вел себя с женой как скотина последняя, выполняя «ее» обязанности.



