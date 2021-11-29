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Мобильные голубятни Первой мировой: исторические снимки автобусов, на которых перевозили птиц-почтальонов

Мобильные голубятни Первой мировой: исторические снимки автобусов, на которых перевозили птиц-почтальонов (18 фото)

Автор:
29 ноября 2021 22:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: военные фото   голубиная почта   история   первая мировая война   старые фотографии   фотография   
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Первая мировая война дала толчок новейшим разработкам и технологиям: в те годы появились новые боевые самолеты, танки и подводные лодки. Но средства передачи информации, включая телеграфию, еще требовали доработки, и потому военные решили воспользоваться старомодным, но надежным методом: голубиной почтой. В итоге способность голубей возвращаться домой, преодолевая огромные расстояния, спасла жизни многих солдат.

Послание помещали в специальный миниатюрный контейнер, который привязывали к лапке птицы. Поскольку голуби могут летать со скоростью почти 100 километров в час, сообщение доходило довольно быстро, несмотря на старомодность метода. Поскольку птицу легко могли уничтожить во время полета, например, вражеским огнем, послания одинакового содержания отправляли сразу с несколькими голубями.

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В 1914 году во время немецкого наступления у реки Марна голуби доставили в командные центры важное сообщение о критической ситуации, что позволило союзным войскам перегруппироваться и предотвратить катастрофическое развитие событий в регионе. Пока полевой телеграф продолжал совершенствоваться в последующие годы Первой мировой войны, голубиная связь по-прежнему играла ключевую роль. В октябре 1918 года, когда война почти закончилась, американский отряд, окруженный немцами, выпустил несколько птиц с просьбой о немедленной помощи. Одна из птиц, Шер Ами, доставила это срочное сообщение в штаб в течение получаса, и вскоре отряд был освобожден из окружения противника. В знак признания птицу наградили одним из высших знаков отличия Франции — Военным крестом (Croix de guerre).

Для перевозки большого количества птиц использовались специальные мобильные экипажи, так называемые подвижные голубятни. Изначально это были конные прицепы, а затем двухэтажные лондонские автобусы типа «В». Двухэтажные автобусы переоборудовали для новой задачи; пассажирские сиденья убрали на обоих этажах, передние окна закрыли ставнями, а ограждение второго этажа заменили окнами, которые можно было накрыть сеткой, чтобы птицы могли вылетать одновременно в нужное время.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: военные фото   голубиная почта   история   первая мировая война   старые фотографии   фотография   
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Viktor 2 часа назад
Вот это обильная голубятня!

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