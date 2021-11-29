Мобильные голубятни Первой мировой: исторические снимки автобусов, на которых перевозили птиц-почтальонов

В 1914 году во время немецкого наступления у реки Марна голуби доставили в командные центры важное сообщение о критической ситуации, что позволило союзным войскам перегруппироваться и предотвратить катастрофическое развитие событий в регионе. Пока полевой телеграф продолжал совершенствоваться в последующие годы Первой мировой войны, голубиная связь по-прежнему играла ключевую роль. В октябре 1918 года, когда война почти закончилась, американский отряд, окруженный немцами, выпустил несколько птиц с просьбой о немедленной помощи. Одна из птиц, Шер Ами, доставила это срочное сообщение в штаб в течение получаса, и вскоре отряд был освобожден из окружения противника. В знак признания птицу наградили одним из высших знаков отличия Франции — Военным крестом (Croix de guerre).