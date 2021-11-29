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Плюс "дечипизация" всей страны: мошенники начали избавлять россиян от чипов. И от денег

Плюс "дечипизация" всей страны: мошенники начали избавлять россиян от чипов. И от денег (1 фото)

Автор:
29 ноября 2021 22:16
Сообщество : Мошенничество
Метки: Кащенко   жулики   короновирус   мошенники   пандемия   чипы   
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Жулики "поймав тренд" начали "дечипизировать" вакцинированных россиян. Об этом заявил главврач Кащенко. Как говорится, если есть спрос - будет и предложение. Как в анекдоте: ты суслика видишь...? Вот, а он есть!

Главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы и главный врач психиатрической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева (ранее — им. Кащенко) Георгий Костюк рассказал о мошенниках, которые утверждают, что помогают избавиться от чипов, якобы вживляемых людям во время вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Life.ru.

По словам Костюка, россиян уверяют в том, что их заражают "цифровыми вирусами". Якобы прививка от коронавируса внедряет в организм такой вирус — и его тоже потом необходимо долго и дорого лечить. В связи с этим некие "предприимчивые граждане" заявили о новой разработке под названием "дечипизатор". Девайс представляет собой небольшое одноразовое устройство, которое нужно приложить к месту введения инъекции. Якобы, после этого, «за совершенно небольшую плату можно уничтожить все «чипы».

Похоже, снова какое-то количество "свободных" денег одураченных россиян перейдет к сверхкреативам с хорошей фантазией.


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Метки: Кащенко   жулики   короновирус   мошенники   пандемия   чипы   
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21  комментарий
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3k
RomaXz 2 часа назад
Я, конечно, против мошенников, но, иногда они полезны. Может быть, люди с интеллектом хлебушка хоть чему-то научатся.
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21k
pssst 18 минут назад
Британцы тут объявили, что бустер надо делать теперь уже каждые 3 месяца. Так что уколотые скоро запаникуют. Особенно те, кто прививался не из-за веры в вакцинацию, а в надежде получить какие-то привилегии перед антиваксерами.
Самое главное в разведении баранов - терпение, чтобы дождаться пока отрастет шерсть. А уже потом стричь.
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10k
Star Link 18 минут назад
Где мона купить, друг интересуется?
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14k
Андрей Ватрушкин 20 минут назад
Защиты много не бывает, дайте нам два, плиз.
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360
Алекs 21 минуту назад
Лох не мамонт. Лох не вымрет
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14k
Андрей Ватрушкин 24 минуты назад
Кактусы от излучения, фольга для защи ты мозга уже не актуальны.
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12k
Великий Кормчий Час назад
Нормальное дело. (Бизнес).
Никому плохого не делает, - а многим эффект плацебо.
Вегетарианцы и гомеопаты! - Ваш выход!!!
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29k
MatveiVainrub Час назад
Шедевральный шедевр .
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9k
Alex Djeff Час назад
Что за устройство? Друг спрашивает.)
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11k
Majul Час назад
Шикарная новость )
"чипованным" один хрен деньги не нужны, с их интеллектом. Можно им до кучи еще продавать панамку от распылемой самолетами "химической пневмонии" и козырек на панамку от 5G!
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3k
Барсук Час назад
Всё верно, только так

Ссылка www.youtube.com
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4k
Core Час назад
Вот это правильный развод, идиотам деньги не нужны
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506
Снежный Барс 2 часа назад
Спрос рождает предложение. Кто знает может вся эта ситуация с короной одно большое мошенничество
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5k
Андрей Крылов 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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36
Брюс Всемогущий 2 часа назад
Пользуясь случаем, дечипизирую недорого.
Мегомметр, латр, в особо сложных случаях 380 Вольт. Сгорание чипа 100%. Метод сертифицирован ассоциацией шашлычников Зимбабве.
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5k
молотый Либентроп 2 часа назад
Автор этого поста ссылается на комментарий именно того человека, который и должен комментировать поступки людей, о которых идёт речь.
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