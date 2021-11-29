Плюс "дечипизация" всей страны: мошенники начали избавлять россиян от чипов. И от денег

Жулики "поймав тренд" начали "дечипизировать" вакцинированных россиян. Об этом заявил главврач Кащенко. Как говорится, если есть спрос - будет и предложение. Как в анекдоте: ты суслика видишь...? Вот, а он есть!
Главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы и главный врач психиатрической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева (ранее — им. Кащенко) Георгий Костюк рассказал о мошенниках, которые утверждают, что помогают избавиться от чипов, якобы вживляемых людям во время вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Life.ru.
По словам Костюка, россиян уверяют в том, что их заражают "цифровыми вирусами". Якобы прививка от коронавируса внедряет в организм такой вирус — и его тоже потом необходимо долго и дорого лечить. В связи с этим некие "предприимчивые граждане" заявили о новой разработке под названием "дечипизатор". Девайс представляет собой небольшое одноразовое устройство, которое нужно приложить к месту введения инъекции. Якобы, после этого, «за совершенно небольшую плату можно уничтожить все «чипы».
Похоже, снова какое-то количество "свободных" денег одураченных россиян перейдет к сверхкреативам с хорошей фантазией.
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Самое главное в разведении баранов - терпение, чтобы дождаться пока отрастет шерсть. А уже потом стричь.
Никому плохого не делает, - а многим эффект плацебо.
Вегетарианцы и гомеопаты! - Ваш выход!!!
"чипованным" один хрен деньги не нужны, с их интеллектом. Можно им до кучи еще продавать панамку от распылемой самолетами "химической пневмонии" и козырек на панамку от 5G!
Мегомметр, латр, в особо сложных случаях 380 Вольт. Сгорание чипа 100%. Метод сертифицирован ассоциацией шашлычников Зимбабве.