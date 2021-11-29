Плюс "дечипизация" всей страны: мошенники начали избавлять россиян от чипов. И от денег

Главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы и главный врач психиатрической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева (ранее — им. Кащенко) Георгий Костюк рассказал о мошенниках, которые утверждают, что помогают избавиться от чипов, якобы вживляемых людям во время вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Life.ru.

По словам Костюка, россиян уверяют в том, что их заражают "цифровыми вирусами". Якобы прививка от коронавируса внедряет в организм такой вирус — и его тоже потом необходимо долго и дорого лечить. В связи с этим некие "предприимчивые граждане" заявили о новой разработке под названием "дечипизатор". Девайс представляет собой небольшое одноразовое устройство, которое нужно приложить к месту введения инъекции. Якобы, после этого, «за совершенно небольшую плату можно уничтожить все «чипы».

Похоже, снова какое-то количество "свободных" денег одураченных россиян перейдет к сверхкреативам с хорошей фантазией.