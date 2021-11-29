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В Курской области пьяный казак на лошади заехал в "Пятёрочку"

В Курской области пьяный казак на лошади заехал в "Пятёрочку" (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 ноября 2021 18:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Пятёрочка   видео   задержание   казак   курьёз   лошадь   
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Говорят, ряженый наездник размахивал шашкой и требовал хлеба для питомца.

В поселке Карла Либкнехта (Курская область) нетрезвый казак на лошади попытался заехать в сетевой супермаркет. Как сообщают очевидцы, сначала лихой наездник размахивал шашкой у входа в магазин, а затем заехал в его "тамбур", но дальше проехать не смог - его не пустили сотрудники магазина, которые не восприняли всерьёз ни его казацкую удаль, ни угрозы применить шашку.

Казак продолжал вести себя агрессивно даже после того, как приехали сотрудники полиции. Он отказывался отдавать правоохранителям оружие и намекал, что их ожидают проблемы. В итоге его всё же доставили в отделение полиции, где он дал "гениальное" объяснение своей выходке.


"В объяснении он указал, что лошадь захотела хлеба, поэтому он решил предоставить ей право выбора товара из всего ассортимента", - сообщили в местном МВД.

На мужчину 1978 года рождения завели административный протокол по ст. 19.3 КоАП ("Неисполнение законного требования сотрудников полиции"). Шашку отправили на экспертизу, чтобы определить является ли она холодным оружием. Сейчас удалой казак ожидает суда, ему грозит арест на 15 суток.

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Метки: Пятёрочка   видео   задержание   казак   курьёз   лошадь   
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13  комментариев
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2k
Андрей Евтушенков 52 минуты назад
Казаки- это какой то бред, ещё гусаров не хватало. Дебилы, расформировать!!!
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8k
кот базилий 9 минут назад
Почему так "мило", это же хулиганка .Сажать надо за такие шалости.
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26k
Павел 9 минут назад
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13k
Владислав Грецов 12 минут назад
да уж...полный пэ...
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4k
Allmaster 15 минут назад
Этих циган с иконостасами давно нужно сгинуть. Клоунов еще у нас тут не хвата, ага.
По телеку мечут, и шашек не надо, а тут конь еще бедолага...
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902
Веселый Пук 16 минут назад
Шо за херня такая -казаки? Клоуны ряженые
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23k
Юрьевич Полчаса назад
А они ещё не потребовали при правонарушениях не сообщать, что "казак"?


А по радио сказали примерно так - Пьяный дебил с шашкой пытался на лошади смеси пони с тяжеловозом заехать в магазин, чтобы лошадь могла выбрать себе сорт хлеба.
Я как-то сразу догадался что это казак
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91k
Дед Степан 53 минуты назад
QR - кода небыло у коня
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1k
Нудник Шпилкес 54 минуты назад
ну от казака такое поведение вполне ожидаемо
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2k
RUSSfan Час назад
"Хлеба и зрелищ!" С хлебом-облом, а вот зрелищ там точно хватило)
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