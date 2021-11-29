В Курской области пьяный казак на лошади заехал в "Пятёрочку"

Казак продолжал вести себя агрессивно даже после того, как приехали сотрудники полиции. Он отказывался отдавать правоохранителям оружие и намекал, что их ожидают проблемы. В итоге его всё же доставили в отделение полиции, где он дал "гениальное" объяснение своей выходке.





"В объяснении он указал, что лошадь захотела хлеба, поэтому он решил предоставить ей право выбора товара из всего ассортимента", - сообщили в местном МВД.