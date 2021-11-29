В Курской области пьяный казак на лошади заехал в "Пятёрочку"

Говорят,
ряженый наездник размахивал шашкой и требовал хлеба для питомца.
В поселке Карла Либкнехта (Курская область) нетрезвый казак на лошади попытался заехать в сетевой супермаркет. Как сообщают очевидцы, сначала лихой наездник размахивал шашкой у входа в магазин, а затем заехал в его "тамбур", но дальше проехать не смог - его не пустили сотрудники магазина, которые не восприняли всерьёз ни его казацкую удаль, ни угрозы применить шашку.
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Казак продолжал вести себя агрессивно даже после того, как приехали сотрудники полиции. Он отказывался отдавать правоохранителям оружие и намекал, что их ожидают проблемы. В итоге его всё же доставили в отделение полиции, где он дал "гениальное" объяснение своей выходке.
"В объяснении он указал, что лошадь захотела хлеба, поэтому он решил предоставить ей право выбора товара из всего ассортимента", - сообщили в местном МВД.
На мужчину 1978 года рождения завели административный протокол по ст. 19.3 КоАП ("Неисполнение законного требования сотрудников полиции"). Шашку отправили на экспертизу, чтобы определить является ли она холодным оружием. Сейчас удалой казак ожидает суда, ему грозит арест на 15 суток.
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По телеку мечут, и шашек не надо, а тут конь еще бедолага...
А по радио сказали примерно так - Пьяный дебил с шашкой пытался на лошади смеси пони с тяжеловозом заехать в магазин, чтобы лошадь могла выбрать себе сорт хлеба. Я как-то сразу догадался что это казак