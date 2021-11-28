Превратности природы: глобальное потепление сделало альбатросов любителями бара «Голубая устрица»

Экологи уже давно бьют тревогу из-за изменения климата и пророчат скорый конец всему живому. К слову, глобальное потепление уже отразилось на птицах. Но есть ли повод для паники?
Ещё в 2019 году ученые изучили свыше 70 тыс. птиц и пришли к выводу, что особи 52 видов уменьшились в размерах примерно на 2,6%.
Подобная тенденция распространилась также и на другую живность, вроде оленей, грызунов, насекомых и рыб.
Вот только не всех «ужало» из-за возросшей на планете температуры, а некоторым это и вовсе пошло на пользу, как, например, лягушкам.
Однако один момент, связанный с климатическими изменениями всё-таки настораживает.
И коснулся он, как раз, вышеупомянутых птиц. Дело в том, что глобальное потепление сделало альбатросов любителями бара «Голубая устрица».
Из-за повышения температуры воды птицам не хватает пищи, что влияет на рост гормона стресса. Вместе с ними мужских особей одолевают «проблемы», после чего самки их бросают (всё как в жизни людской).
Но есть и другая причина. Всё из-за того же потепления уменьшается количество рыбы. Это вынуждает самцов удалять подальше от своего жилища и подолгу там задерживаться. При этом женские особи не прощают долгого отсутствия и быстро находят замену.
Как говорится, «не дождалась моряка из долгого плавания».
Не, ну мы же знаем, что альбатросы птицы морские, а в море женщин не берут, чему тут удивляться?— Техножрец и неминуемое приближение нового года (@xopyc_akcimand) November 24, 2021
Как итог, вся птичья маскулинность идет на жертвенный алтарь гомосексуальности.
Учитывая скачок толерантности по всему миру и ярую пропаганду ЛГБТ, может на людей также пагубно действует глобальное потепление?
Отсюда потом появляются и священники, отказывающиеся венчать натуралов, как в Швеции.
Да и у нас заявляются на премию МУЗ-ТВ в дамских нарядах или под руку с «кавалером».
Другое объяснение этой содомии просто трудно найти.
Источник:
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