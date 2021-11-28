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Превратности природы: глобальное потепление сделало альбатросов любителями бара «Голубая устрица»

Превратности природы: глобальное потепление сделало альбатросов любителями бара «Голубая устрица» (11 фото)

Автор:
28 ноября 2021 12:16
Метки: альбатросы   глобальное потепление   животные   климат   птицы   суровая природа   
1884
11

Экологи уже давно бьют тревогу из-за изменения климата и пророчат скорый конец всему живому. К слову, глобальное потепление уже отразилось на птицах. Но есть ли повод для паники?

Ещё в 2019 году ученые изучили свыше 70 тыс. птиц и пришли к выводу, что особи 52 видов уменьшились в размерах примерно на 2,6%.


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Подобная тенденция распространилась также и на другую живность, вроде оленей, грызунов, насекомых и рыб.


Вот только не всех «ужало» из-за возросшей на планете температуры, а некоторым это и вовсе пошло на пользу, как, например, лягушкам.


Однако один момент, связанный с климатическими изменениями всё-таки настораживает.


И коснулся он, как раз, вышеупомянутых птиц. Дело в том, что глобальное потепление сделало альбатросов любителями бара «Голубая устрица».


Из-за повышения температуры воды птицам не хватает пищи, что влияет на рост гормона стресса. Вместе с ними мужских особей одолевают «проблемы», после чего самки их бросают (всё как в жизни людской).


Но есть и другая причина. Всё из-за того же потепления уменьшается количество рыбы. Это вынуждает самцов удалять подальше от своего жилища и подолгу там задерживаться. При этом женские особи не прощают долгого отсутствия и быстро находят замену.


Как говорится, «не дождалась моряка из долгого плавания».


Как итог, вся птичья маскулинность идет на жертвенный алтарь гомосексуальности.


Учитывая скачок толерантности по всему миру и ярую пропаганду ЛГБТ, может на людей также пагубно действует глобальное потепление?


Отсюда потом появляются и священники, отказывающиеся венчать натуралов, как в Швеции.


Да и у нас заявляются на премию МУЗ-ТВ в дамских нарядах или под руку с «кавалером».


Другое объяснение этой содомии просто трудно найти.

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Метки: альбатросы   глобальное потепление   животные   климат   птицы   суровая природа   
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Mixan 19 минут назад
Хорошо ,что эти не могут размножаться ..
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