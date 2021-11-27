На ночь глядючи с позитивом

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Картинки с юмором и сатирой на выходные.
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Авторский пост
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А ещё они жалуются-жалуются-жалуются...
в дУше, или в душЕ?
Как можно подобные ошибки вообще допускать, позорище