На ночь глядючи с позитивом

FISHKINET
Неожиданный исход одного собеседования Неожиданный исход одного собеседования 50 фотографий, которые вызывают много недоумения и вопросов 50 фотографий, которые вызывают много недоумения и вопросов Какая боль, какая боль: Барбадос vs Гренада - матч, вошедший в историю как самый «абсурдный» Какая боль, какая боль: Барбадос vs Гренада - матч, вошедший в... Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-27 Смешные комментарии из социальных сетей-27 Один день у власти: новоизбранного мэра уволили на следующий день после вступления в должность Один день у власти: новоизбранного мэра уволили на следующий день... 18 крутых фото, сделанные в самый нужный момент 18 крутых фото, сделанные в самый нужный момент Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 50 Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 50 Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки У северянина, обнаружившего пропажу машины, глаза на лоб полезли и только тогда она нашлась У северянина, обнаружившего пропажу машины, глаза на лоб полезли и... 20+ удивительных фактов о нашем удивительном мире 20+ удивительных фактов о нашем удивительном мире "Наезд" на залётного экстремала обошёлся самозванному поборнику порядка недёшево "Наезд" на залётного экстремала обошёлся самозванному поборнику... В Удмуртии накажут медиков, которые отремонтировали дорогу к станции скорой помощи В Удмуртии накажут медиков, которые отремонтировали дорогу к... Подземный народ, клад разбойников и дух Урал-Батыра: что таит в себе Капова пещера Подземный народ, клад разбойников и дух Урал-Батыра: что таит в... Инженер-конструктор из Серпухова бесплатно возвращает животным-инвалидам возможность ходить Инженер-конструктор из Серпухова бесплатно возвращает... Охота на ветеранов: резонансное дело Калининых Охота на ветеранов: резонансное дело Калининых Участников корпоратива во время трагедии на шахте "Листвяжная" исключили из "ЕР" Участников корпоратива во время трагедии на шахте "Листвяжная"... С нашей реальностью точно что-то не то С нашей реальностью точно что-то не то Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные
На ночь глядючи с позитивом

На ночь глядючи с позитивом (31 фото + 3 видео)

Автор:
27 ноября 2021 16:54
Метки: Разное   Юмор   видео   картинки   
3153
31
3
Картинки с юмором и сатирой на выходные.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: Разное   Юмор   видео   картинки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3.9M
Димон 2 часа назад
Всё как всегда, научись уважать своих читателей, и смотри посты которые уже были. Поверь ты не такой уникальный как тебе кажется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
108k
Барон Мюнхгаузен. 2 минуты назад
Так вот твоё истинное лицо....
А ещё они жалуются-жалуются-жалуются...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Кархародон Полчаса назад
Это кошка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Andrei 3 часа назад
Что интересно, перчатки попадают под статью о пропаганде ЛГБТ - оба лося самцы, ибо с рогами, а самки рогов не носят.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
schmubu 3 часа назад

в дУше, или в душЕ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
АнтонПолднев 4 часа назад
Т.е. в среднем по стране нисколько.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Majul 4 часа назад
попОдайся?
Как можно подобные ошибки вообще допускать, позорище
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
kappaneed 5 часов назад
МАША, явно из Питера))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Чистота по сходной цене: современный робот-пылесос, который всем по карману Чистота по сходной цене: современный робот-пылесос, который всем по карману Наливкин снова на коне, точнее, на автобусе: спасает общественный транспорт Уссурийска Наливкин снова на коне, точнее, на автобусе: спасает общественный транспорт Уссурийска КИА "КОПЕХТО", или 20+ героев с альтернативным мышлением, которые понравились бы Задорнову КИА "КОПЕХТО", или 20+ героев с альтернативным мышлением, которые понравились бы Задорнову Сборник автомобильного юмора Сборник автомобильного юмора "Нельзя просто так взять и понять!": история знаменитых киномемов "Нельзя просто так взять и понять!": история знаменитых киномемов Полный провал: 17 казусов и неудач, которым точно не позавидуешь Полный провал: 17 казусов и неудач, которым точно не позавидуешь
Кaleidoscope
так себе
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

259981



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Доктор Албан: где теперь исполнитель самого известного поп-хита 90-х
3
98
Доктор Албан: где теперь исполнитель самого известного поп-хита 90-х
Евгений Лебедев: ел объедки в столовой, спал на вокзалах и мечтал сыграть дерево
2
46
Евгений Лебедев: ел объедки в столовой, спал на вокзалах и мечтал сыграть дерево
Набирающие популярность
Видео с разрезанием свадебного торта заставило переживать всех
1
26
Видео с разрезанием свадебного торта заставило переживать всех
30 фильмов с неожиданными сюжетными поворотами, которые трудно превзойти
8
22
30 фильмов с неожиданными сюжетными поворотами, которые трудно превзойти
Неожиданный исход одного собеседования
Неожиданный исход одного собеседования
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошая новость
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#подборка#кино#СССР#комментарии#дтп#природа#фотографии#в мире
#Юмор#люди#прикол#история#Россия#Жизнь#новости#истории#прикольные#музыка
#интересно#животные#картинки#ватермарк#автомобили#интересное#автомир#приколы#познавательно#аварии

На что жалуетесь?

Вернуться