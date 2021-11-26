Аппетита пост: интересные факты о колбасе и сосисках (и не только)

Со временем «Докторская» испортилась: подросла в цене, а ее оригинальный рецепт подвергся изменениям. В 70-х годах над колбасой начались настоящие эксперименты. Ввиду дефицита мяса, в продукт начали пичкать всевозможные добавки – сою, карраген (ирландский мох). Даже ходили слухи, что в нее добавляют туалетную бумагу.



В общем, колбаса, которая должна была содержать все витамины и минералы для полноценного питания, таковой быть перестала. От нее осталось одно название. Бренд «Докторской» не запатентован, поэтому сейчас каждый производитель готовит ее по своему рецепту. И стоит ли говорить, что с настоящей «Докторской» она не имеет ничего общего.