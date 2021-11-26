Аппетита пост: интересные факты о колбасе и сосисках (и не только)

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Люди иногда делают с мясом странные и удивительные вещи. Так рождаются интересные истории и рецепты. От большинства из которых слюнки текут.
1.
Известная каждому жителю России и СНГ знаменитая «Докторская» колбаса имеет интересную историю. В 1935 году партия дала указание ВНИИ Мясной Промышленности разработать рецептуру диетической (лечебной) колбасы для людей, подорвавших от голода здоровье во время Гражданской войны и «царского деспотизма».
Изначально колбасу хотели назвать «Сталинской», но крепко подумав, создатели все-таки решили не шутить с судьбой - Иосиф Виссарионович мог не оценить такую честь. Поэтому колбасу решили назвать по назначению – «докторской».
Изначально колбасу хотели назвать «Сталинской», но крепко подумав, создатели все-таки решили не шутить с судьбой - Иосиф Виссарионович мог не оценить такую честь. Поэтому колбасу решили назвать по назначению – «докторской».
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Впервые на прилавках советских магазинов «Докторская» появилась 1 мая 1936 года. И этот продукт имел фурор среди рабочих и крестьян – невысокая цена и превосходное качество сделали свое дело.
По-другому, собственно, и быть не могло. Вот рецепт колбасы по ГОСТу: в колбасе содержится 25% говядины высшего сорта, 70% полужирной свинины, 3% куриных яиц, 2% сухого коровьего молока.
По-другому, собственно, и быть не могло. Вот рецепт колбасы по ГОСТу: в колбасе содержится 25% говядины высшего сорта, 70% полужирной свинины, 3% куриных яиц, 2% сухого коровьего молока.
Со временем «Докторская» испортилась: подросла в цене, а ее оригинальный рецепт подвергся изменениям. В 70-х годах над колбасой начались настоящие эксперименты. Ввиду дефицита мяса, в продукт начали пичкать всевозможные добавки – сою, карраген (ирландский мох). Даже ходили слухи, что в нее добавляют туалетную бумагу.
В общем, колбаса, которая должна была содержать все витамины и минералы для полноценного питания, таковой быть перестала. От нее осталось одно название. Бренд «Докторской» не запатентован, поэтому сейчас каждый производитель готовит ее по своему рецепту. И стоит ли говорить, что с настоящей «Докторской» она не имеет ничего общего.
В общем, колбаса, которая должна была содержать все витамины и минералы для полноценного питания, таковой быть перестала. От нее осталось одно название. Бренд «Докторской» не запатентован, поэтому сейчас каждый производитель готовит ее по своему рецепту. И стоит ли говорить, что с настоящей «Докторской» она не имеет ничего общего.
2.
Настоящие нюрнбергские колбаски должны быть размером ровно с мизинец взрослого человека. Обычно, эти сосиски заказывают дюжинами на порцию. Почему эти колбаски такие маленькие? Такова традиция. В XV веке Нюрнберг был крайне опасным местом и хозяевам харчевен приходилось закрывать свои заведения еще до захода солнца. Но чтобы заработать на возвращающихся после трудового дня наемных рабочих и не терять клиентов один ушлый трактирщик придумал безопасный способ торговли. Он стал готовить крошечные колбаски с майораном, которые продавал через замочную скважину.
3.
Колбаса - стратегический продукт древности. Это сейчас у нас есть тушенка или холодильник. В древности же приходилось придумывать различные хитроумные способы, как запастись мясом впрок. Изначально колбаса не имела оболочки – люди просто брали кусок мяса просаливали его и вялили. Набив ими сумки, воины персидских царей и монгольских ханов могли запастись мясом впрок для длительных походов, не отягощая себя продуктовыми обозами.
4.
Первое упоминание о колбасе относится к 589 году до нашей эры. Это были «Ла Чанг» - китайские вяленные колбаски. Их делали из баранины и козлятины.
5.
В южных штатах Америки готовят сосиски из хвоста аллигатора. Говорят, это белое мясо напоминает телятину.
6.
В одной немецкой сети супермаркетов продаются колбаски мужского и женского рода. «Frauen» (женские) – это постные колбаски, которые два раза меньше «Männer» (мужских), а стоят при этом дороже. Говорят, что это маркетинговый ход, намекающий, что мужчина должен есть мяса больше, а женщина меньше, дабы следить за фигурой. Говорят, у сторонников равноправия и прочего феминизма от такой интерпретации просто бомбит.
7.
Одними из самых знаменитых колбасок Баварии являются вайсвурсы. А знаменитыми их сделали немецкие поэты и писатели, которые воспевали их в своих произведениях. Эти колбаски, которые также называют мюнхенскими, от других отличаются своим цветом – они белые. Белизна достигается за счет жирной свинины – ее в вайсвурсах более 30%.
8.
Оказывается, до того, как стать знаменитым актером Ален Делон был колбасником, причем потомственным. Он не имел актерского образования, хотя и снялся более чем в 90 картинах, зато имел образование колбасника, как и его родители. Ален Делон, отучившись год и получив право на работу по профессии, устроился мясную лавку в Лей-ле-Роз. Проработав там несколько месяцев, он перешел в колбасный магазин на улице Сен-Шарль в Париже.
9.
В Австралии есть интересные птицы, которые слывут любителями колбасок. Кукабары заявляются на барбекю-вечеринки и ждут пока им перепадет кусочек-другой мясного угощения. Известна история одной кукабары, которая так часто посещала вечеринки, что ожирела и больше не могла летать. Заботливые прохожие сначала решили, что у птицы сломано крыло и отнесли ее к ветеринарам. Но оказалось, что птица весит на 40% больше обычной кукабары и ее пришлось посадить на диету.
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Метки: интересное история колбаса сосиски факты
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Просто делалось по ГОСТу, а не по ТУ, как сейчас!
Но в современном ГОСТе ничего плохого нет: https://docs.cntd.ru/document/1200092623https://docs.cntd.ru/document/1200092623
Максимум - целлюлоза.
Запах, вкус , и главное насыщение ..Помнится в поездах любил народ покушать курочка яички огурчики ...Но кто то резал колбасу и особенно копченую Запах стоял бесподобный
Сейчас навалом лежат эти яркие колбаски в маркетах и прочих магнитах Смотришь на них и слезы льются ..
Эх народ ,я в своей жизни настоящих продуктов попробовал от души
И уж знаю настоящий вкус !
Сейчас из более менее натурального в моем рационе это мясо покупаемое у частников (они пасутся пока на полях и кушают траву в степях или зерноотходы ) Я по запаху жаренного мяса определяю сразу это А ваши "мироторги" ит.д. Это химия раскрашенная и резина натуральная (иногда приходится покупать )))))
Вот так должно быть ,а не в стойлах когда их колят и травы натуральной не дают ..
Продукция мироторга лучше,чем у других производителей. Но это не говорит о том,что она нормальная. Она просто лучше и на фоне других такой получается.
А свои фермы выдают нормальный продукт исключительно при отсутствии плана рентабельности.