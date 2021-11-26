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Аппетита пост: интересные факты о колбасе и сосисках (и не только)

Аппетита пост: интересные факты о колбасе и сосисках (и не только) (12 фото)

Автор:
26 ноября 2021 21:13
Метки: интересное   история   колбаса   сосиски   факты   
505
12
Люди иногда делают с мясом странные и удивительные вещи. Так рождаются интересные истории и рецепты. От большинства из которых слюнки текут.

1.

Известная каждому жителю России и СНГ знаменитая «Докторская» колбаса имеет интересную историю. В 1935 году партия дала указание ВНИИ Мясной Промышленности разработать рецептуру диетической (лечебной) колбасы для людей, подорвавших от голода здоровье во время Гражданской войны и «царского деспотизма».

Изначально колбасу хотели назвать «Сталинской», но крепко подумав, создатели все-таки решили не шутить с судьбой - Иосиф Виссарионович мог не оценить такую честь. Поэтому колбасу решили назвать по назначению – «докторской».
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: интересное   история   колбаса   сосиски   факты   
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15  комментариев
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4k
a_komolow 5 часов назад
Раньше всё вкуснее было!
Просто делалось по ГОСТу, а не по ТУ, как сейчас!
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12k
Bill 2 часа назад
Мюнхенские вайсвурсы (белые колбаски)- это бомба! Но только если есть их со специальным соусом. Совсем не таким, как на фотке.
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18k
Luc72 3 часа назад
Какая нахрен туалетная бумага, если она была в острейшем дефиците?
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48k
doker 4 часа назад
Забудьте о сое в колбасе. Это был деликатес.

Максимум - целлюлоза.

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434
Mixan 5 часов назад
Я помню вкус и запах НАСТОЯЩЕЙ колбасы и т.д. ..
Запах, вкус , и главное насыщение ..Помнится в поездах любил народ покушать курочка яички огурчики ...Но кто то резал колбасу и особенно копченую Запах стоял бесподобный
Сейчас навалом лежат эти яркие колбаски в маркетах и прочих магнитах Смотришь на них и слезы льются ..
Эх народ ,я в своей жизни настоящих продуктов попробовал от души
И уж знаю настоящий вкус !
Сейчас из более менее натурального в моем рационе это мясо покупаемое у частников (они пасутся пока на полях и кушают траву в степях или зерноотходы ) Я по запаху жаренного мяса определяю сразу это А ваши "мироторги" ит.д. Это химия раскрашенная и резина натуральная (иногда приходится покупать )))))
Вот так должно быть ,а не в стойлах когда их колят и травы натуральной не дают ..

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