6.

Певица «Линда» со своим продюсером Максимом Фадеевым дают интервью местной газете. Россия, 1996 год.



В 1993 году Фадееву позвонил Фёдор Бондарчук и предложил послушать девушку, которая искала себе талантливого аранжировщика. В 1993 году начинается сотрудничество Фадеева и певицы Светланы Гейман, которая впоследствии стала известна как Линда. Для работы над первым альбомом певицы в начале 1994 года приглашалась группа «Конвой». Их творческий союз продолжался до 1999 года и был очень успешным. Макс обрел грандиозную популярность в массах, специалистов же восхищало невиданное до этого на отечественной поп-сцене качество музыкального продукта.



Рекордное количество зрителей за всю историю российского шоу-бизнеса — 400 000 зрителей собрал совместный концерт Максима Фадеева и Линды на «Певческом поле» в г. Киеве 1 сентября 1997 года. Позже телетрансляцию этого концерта осуществил украинский телеканал «Интер». «Я отдал этой певице все, что я умел на тот момент, — говорит Максим Фадеев. — А Линда вкладывала все, что она умела, поэтому и получился такой проект». Именно в момент сотрудничества с Линдой Фадеев осознал, что ему интереснее заниматься продюсированием. За время работы с Линдой Максим Фадеев написал и спродюсировал для неё шесть альбомов, из которых один получил статус «платинового» и один — «золотого». Линда девять раз получала титул «Певицы года».