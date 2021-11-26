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31
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
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4.
Задержание рэкетиров, которые пытались обложить «данью» хозяев игровых автоматов. Москва, март 1994 год.
6.
Певица «Линда» со своим продюсером Максимом Фадеевым дают интервью местной газете. Россия, 1996 год.
В 1993 году Фадееву позвонил Фёдор Бондарчук и предложил послушать девушку, которая искала себе талантливого аранжировщика. В 1993 году начинается сотрудничество Фадеева и певицы Светланы Гейман, которая впоследствии стала известна как Линда. Для работы над первым альбомом певицы в начале 1994 года приглашалась группа «Конвой». Их творческий союз продолжался до 1999 года и был очень успешным. Макс обрел грандиозную популярность в массах, специалистов же восхищало невиданное до этого на отечественной поп-сцене качество музыкального продукта.
Рекордное количество зрителей за всю историю российского шоу-бизнеса — 400 000 зрителей собрал совместный концерт Максима Фадеева и Линды на «Певческом поле» в г. Киеве 1 сентября 1997 года. Позже телетрансляцию этого концерта осуществил украинский телеканал «Интер». «Я отдал этой певице все, что я умел на тот момент, — говорит Максим Фадеев. — А Линда вкладывала все, что она умела, поэтому и получился такой проект». Именно в момент сотрудничества с Линдой Фадеев осознал, что ему интереснее заниматься продюсированием. За время работы с Линдой Максим Фадеев написал и спродюсировал для неё шесть альбомов, из которых один получил статус «платинового» и один — «золотого». Линда девять раз получала титул «Певицы года».
В 1993 году Фадееву позвонил Фёдор Бондарчук и предложил послушать девушку, которая искала себе талантливого аранжировщика. В 1993 году начинается сотрудничество Фадеева и певицы Светланы Гейман, которая впоследствии стала известна как Линда. Для работы над первым альбомом певицы в начале 1994 года приглашалась группа «Конвой». Их творческий союз продолжался до 1999 года и был очень успешным. Макс обрел грандиозную популярность в массах, специалистов же восхищало невиданное до этого на отечественной поп-сцене качество музыкального продукта.
Рекордное количество зрителей за всю историю российского шоу-бизнеса — 400 000 зрителей собрал совместный концерт Максима Фадеева и Линды на «Певческом поле» в г. Киеве 1 сентября 1997 года. Позже телетрансляцию этого концерта осуществил украинский телеканал «Интер». «Я отдал этой певице все, что я умел на тот момент, — говорит Максим Фадеев. — А Линда вкладывала все, что она умела, поэтому и получился такой проект». Именно в момент сотрудничества с Линдой Фадеев осознал, что ему интереснее заниматься продюсированием. За время работы с Линдой Максим Фадеев написал и спродюсировал для неё шесть альбомов, из которых один получил статус «платинового» и один — «золотого». Линда девять раз получала титул «Певицы года».
7.
Девушки демонстрируют модную джинсовую одежду в Международном центре моды. Москва, 1992 год.
"Джинсы" снизу особо прикольные :)
"Джинсы" снизу особо прикольные :)
12.
Суровые гаишники 90-х.
Пост ГАИ в Васильевке Запорожской области (Украина), 1990-е. В народе - “летающая тарелка”.
Пост ГАИ в Васильевке Запорожской области (Украина), 1990-е. В народе - “летающая тарелка”.
24.
"Пассажирский самолет бройлер 747 терпит крушение над водами атлантического океана в течение 325 серии. Экипаж лайнера отважно борется за спасению жизни пассажиров. Действующие лица: Не унывающий и мужественный командор. Изобретательный и находчевый второй пилот Дринкинс. Симпатичная и невозмутимая стюардесса."
Татьяна Иванова, Алексей Агопьян и Юрий Стыцковский на съёмках рубрики «Крутое пике» юмористической передачи «Каламбур» (62 выпуск). 1998 год.
Татьяна Иванова, Алексей Агопьян и Юрий Стыцковский на съёмках рубрики «Крутое пике» юмористической передачи «Каламбур» (62 выпуск). 1998 год.
25.
Николай Фоменко с коллегами во время работы на радио. Россия, 1997 год.
Впервые голос Николая Фоменко зазвучит на «Русском» в 1995 году, в передаче «Русские гвозди», а в 1996 -м и в культовых заставках рекламной службы «Русского радио».
Поначалу все шутки, из-за которых телефон рекламной службы знает вся страна, придумывал и Фоменко, и сами создатели радиостанции. Потом их начал сочинять народ, присылая свои собственные любимые поговорки на сайт в Интернете, откуда перлы народного остроумия с благодарностью вылавливались командой радиостанции. ( Крепче за шоферку держись, баран!, Советские поезда – самые поездатые поезда в мире!, Пользуясь случаем – хочу! и т.д.)
Впервые голос Николая Фоменко зазвучит на «Русском» в 1995 году, в передаче «Русские гвозди», а в 1996 -м и в культовых заставках рекламной службы «Русского радио».
Поначалу все шутки, из-за которых телефон рекламной службы знает вся страна, придумывал и Фоменко, и сами создатели радиостанции. Потом их начал сочинять народ, присылая свои собственные любимые поговорки на сайт в Интернете, откуда перлы народного остроумия с благодарностью вылавливались командой радиостанции. ( Крепче за шоферку держись, баран!, Советские поезда – самые поездатые поезда в мире!, Пользуясь случаем – хочу! и т.д.)
26.
Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко даёт интервью перед выступлением в клубе «Баобаб». Россия, Омск, 1998 год.
28.
Певица Ирина Салтыкова на съёмках клипа «Серые глаза». Россия, 1995 год.
В 1994 году состоялся её сольный дебют на концертной эстраде — в Москве в кинотеатре «Варшава», где она исполнила песню «Отпусти меня» на музыку и слова С. Мудрова, которая позже вошла в её дебютный альбом.
1 февраля 1995 года Ирина записала свою первую песню «Серые глаза» на музыку Олега Молчанова, ранее работавшего с Натальей Ветлицкой и написавшего её хит «Playboy», и слова Аркадия Славоросова.
Для записи первого альбома «Серые глаза» и видеоклипа к одноимённой песне певице пришлось заложить драгоценности и квартиру в Москве. Салтыкова сделала ставку на сексуальность, поэтому видео получилось достаточно провокационным для того времени. Сама Ирина говорит: «„Серые глаза“ — это моя визитная карточка». Через две недели, после попадания клипа в телеэфир, Ирина начала получать предложения от звукозаписывающих компаний о покупке альбома. Певица отдала предпочтение студии «Союз», и в середине 1995 года альбом вышел и стал бестселлером, заняв второе место по продажам и уступив лишь альбому Аллы Пугачёвой.
В 1994 году состоялся её сольный дебют на концертной эстраде — в Москве в кинотеатре «Варшава», где она исполнила песню «Отпусти меня» на музыку и слова С. Мудрова, которая позже вошла в её дебютный альбом.
1 февраля 1995 года Ирина записала свою первую песню «Серые глаза» на музыку Олега Молчанова, ранее работавшего с Натальей Ветлицкой и написавшего её хит «Playboy», и слова Аркадия Славоросова.
Для записи первого альбома «Серые глаза» и видеоклипа к одноимённой песне певице пришлось заложить драгоценности и квартиру в Москве. Салтыкова сделала ставку на сексуальность, поэтому видео получилось достаточно провокационным для того времени. Сама Ирина говорит: «„Серые глаза“ — это моя визитная карточка». Через две недели, после попадания клипа в телеэфир, Ирина начала получать предложения от звукозаписывающих компаний о покупке альбома. Певица отдала предпочтение студии «Союз», и в середине 1995 года альбом вышел и стал бестселлером, заняв второе место по продажам и уступив лишь альбому Аллы Пугачёвой.
29.
Бдительный охранник и вкладчики банка «Менатеп» на Триумфальной площади.
Россия, Москва, 1998 год.
Россия, Москва, 1998 год.
Авторский пост
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Метки: Россия интересно люди страна фотографии
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