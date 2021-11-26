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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х (31 фото)

Автор:
26 ноября 2021 20:03
Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
1499
31
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
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Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
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14  комментариев
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990
Stranger2018 4 часа назад
Судя по авто - это никак не 90-е:
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285
сергей 48 минут назад
Очень интересно Спасибо. Продолжайте.
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−16
Bench uzer 3 часа назад
90-е все выживали как могли. В условиях внезапно нагрянувших свобод...
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4k
tamin 4 часа назад
И все таки хорошо, что 90 больше не будет
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97k
стас 4 часа назад
тот, что по центру Весельчака У напоминает
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BHU1004 4 часа назад
Уникальное фото!
12 взрослых баб и ни одной сиськи!
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