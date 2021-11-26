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Изображения с искаженной перспективой

Изображения с искаженной перспективой (34 фото)

Автор:
26 ноября 2021 09:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: Одно фото   забавно   кадр   один кадр   перспектива   подборка   фото   
488
34

Все эти фотографии на пару мгновений покажутся вам коллажами, но на самом деле каждая из них — единый и неделимый снимок, созданный с помощью использования хитрых ракурсов и перспективы.

Порой при помощи удачного ракурса, подобранного для фото, можно лихо обмануть человеческое зрение. Иногда для получения оптической иллюзии нужно постараться, а иногда хитрые снимки получаются по чистой случайности. Это не так важно, если в итоге удаётся увидеть фотографию, способную поразить людское воображение! Снимки из нашей сегодняшней подборки как раз из этой категории, ведь глядя на эти цельные кадры создаётся впечатление, что это коллаж. А это вовсе не так! И вы можете убедиться в этом сами.


Раннее утро на озере Макдональд

×
×

А ведь это один снимок

Только тень от указателя и помогает понять, что это один снимок

Не коллаж из фото, а один снимок

Снимок с круизного лайнера

Одна фотография

Это селфи выглядит так, будто мы соединили две фотографии в одну

Проделки ракурса

Этот столб делает снимок похожим на две разные фотографии

Словно коллаж из снимков с разницей в несколько лет.

Снимок из метро как две разные фотографии

Столбы поддерживают горизонт

Удачный ракурс и никакого фотошопа!


Колоритный пейзаж

Чёткая линия делит снимок ровно на две части

Это не две фотографии, а одна

Сделал снимок в тот момент, когда в клубе менялось освещение

Какая-то доля секунды сделала этот снимок необычным.


У меня взрывается мозг от мысли, что это один снимок

Снимок домов в деловом квартале Кэнэри-Уорф, Лондон


Туннель визуально разделил одно фото на два разных

Да, это один снимок. Сможете ли вы разгадать, что здесь запечатлено?

Стена, стена, небо, море и никакой магии (или фотошопа)

Моя жена сделала это фото у реки, и оно выглядит как четыре разных

Балкон наших соседей и их фикус по имени Бен идеально вписались в горизонт

Снимок фотографа Марселя С. Павловски из серии «Квадранты»

На чёрно-белом снимке запечатлены устремляющиеся ввысь небоскрёбы.


4 оттенка синего в Антарктиде

Зебры в саванне во время заката

Парк Галицкого, Краснодар

Четыре цвета, одна картинка. Игра с перспективой

Примерила, так примерила. Превратила фото в ребус

Грандиозный Североморск

Гран-при «Обман зрения 2021

Эта фотография кладбища выглядит как две фотографии, соединённые вместе

Постановочное фото Белы Борсоди, как бы состоящее из четырёх

Эти же объекты, но с немного другого ракурса

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Метки: Одно фото   забавно   кадр   один кадр   перспектива   подборка   фото   
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Шурман 6 минут назад
По мне так это обычная бельгийская улица в городке Генк в Бельгии , у нас таких снимков можно наделать не от ходя от дома :)
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Sergew L 50 минут назад
Класс!
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