Изображения с искаженной перспективой

Все эти фотографии на пару мгновений покажутся вам коллажами, но на самом деле каждая из них — единый и неделимый снимок, созданный с помощью использования хитрых ракурсов и перспективы.
Порой при помощи удачного ракурса, подобранного для фото, можно лихо обмануть человеческое зрение. Иногда для получения оптической иллюзии нужно постараться, а иногда хитрые снимки получаются по чистой случайности. Это не так важно, если в итоге удаётся увидеть фотографию, способную поразить людское воображение! Снимки из нашей сегодняшней подборки как раз из этой категории, ведь глядя на эти цельные кадры создаётся впечатление, что это коллаж. А это вовсе не так! И вы можете убедиться в этом сами.
Раннее утро на озере Макдональд
А ведь это один снимок
Только тень от указателя и помогает понять, что это один снимок
Не коллаж из фото, а один снимок
Снимок с круизного лайнера
Одна фотография
Это селфи выглядит так, будто мы соединили две фотографии в одну
Проделки ракурса
Этот столб делает снимок похожим на две разные фотографии
Словно коллаж из снимков с разницей в несколько лет.
Снимок из метро как две разные фотографии
Столбы поддерживают горизонт
Удачный ракурс и никакого фотошопа!
Колоритный пейзаж
Чёткая линия делит снимок ровно на две части
Это не две фотографии, а одна
Сделал снимок в тот момент, когда в клубе менялось освещение
Какая-то доля секунды сделала этот снимок необычным.
У меня взрывается мозг от мысли, что это один снимок
Снимок домов в деловом квартале Кэнэри-Уорф, Лондон
Туннель визуально разделил одно фото на два разных
Да, это один снимок. Сможете ли вы разгадать, что здесь запечатлено?
Стена, стена, небо, море и никакой магии (или фотошопа)
Моя жена сделала это фото у реки, и оно выглядит как четыре разных
Балкон наших соседей и их фикус по имени Бен идеально вписались в горизонт
Снимок фотографа Марселя С. Павловски из серии «Квадранты»
На чёрно-белом снимке запечатлены устремляющиеся ввысь небоскрёбы.
4 оттенка синего в Антарктиде
Зебры в саванне во время заката
Парк Галицкого, Краснодар
Четыре цвета, одна картинка. Игра с перспективой
Примерила, так примерила. Превратила фото в ребус
Грандиозный Североморск
Гран-при «Обман зрения 2021
Эта фотография кладбища выглядит как две фотографии, соединённые вместе
Постановочное фото Белы Борсоди, как бы состоящее из четырёх
Эти же объекты, но с немного другого ракурса
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