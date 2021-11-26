Изображения с искаженной перспективой

Порой при помощи удачного ракурса, подобранного для фото, можно лихо обмануть человеческое зрение. Иногда для получения оптической иллюзии нужно постараться, а иногда хитрые снимки получаются по чистой случайности. Это не так важно, если в итоге удаётся увидеть фотографию, способную поразить людское воображение! Снимки из нашей сегодняшней подборки как раз из этой категории, ведь глядя на эти цельные кадры создаётся впечатление, что это коллаж. А это вовсе не так! И вы можете убедиться в этом сами.

Раннее утро на озере Макдональд