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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-26

Смешные комментарии из социальных сетей-26 (34 фото)

Автор:
26 ноября 2021 08:27
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
3316
34
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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
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106  комментариев
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14k
alexis 5 часов назад
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Не покупать а продавать и не пиво а овощи.
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929
Андрей Батаев 2 минуты назад
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Ссылка youtu.be
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1
Вадим Балинский 4 минуты назад
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Очень удобная невеста - рот и то, что на противоположной стороне. А что еще надо?
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1k
Legat 9 минут назад
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Просто не надо указывать национальную принадлежность! "Некая сборная сегодня проиграла сборной..." и т.д.
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673
Duke_kir 9 минут назад
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1k
Legat 12 минут назад
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И что изменилось? Красный кружок исчез?
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8k
Павел 40 минут назад
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Эт как же она сильно головой то ударилась то
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53
!GEN 45 минут назад
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Я в 10, мог уже лекцию прочитать, ещё до компьютеров и интернета...
Узнает КАК, начнёт искать С КЕМ.
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53
!GEN 50 минут назад
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Тогда, и не уточнять что это были люди... Обидно, блин!
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53
!GEN 55 минут назад
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Причём, дранники были - польские...
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