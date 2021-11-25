Дети 90-х на этом выросли: популярные мультфильмы прошлого (часть 2)

В прошлом материале, посвящённым мультфильмам 90-х, мы поговорили о «Человеке – пауке», Людях Икс, Гаргульях, Утиных историях и прочих легендах детского ТВ.

В этот раз продолжим погружение в ностальгию и зайдем сразу с козырей.

Слишком часто беда стучится в двери

Но не трудно в Спасателей поверить

Лишь стоит только их позвать

Друзей не надо долго ждать

Чип Чип Чип Чип и Дейл к вам спешат