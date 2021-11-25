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Дети 90-х на этом выросли: популярные мультфильмы прошлого (часть 2)

Дети 90-х на этом выросли: популярные мультфильмы прошлого (часть 2)

Автор:
25 ноября 2021 01:49
Сообщество : Кино
Метки: 1990   Окно в прошлое   воспоминания   герои   дети   комиксы   любимое   мультфильмы   
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Чип и Дейл, Мыши-рокеры с Марса, Transformers и другие мультфильмы, собиравшие детей у телевизора

В прошлом материале, посвящённым мультфильмам 90-х, мы поговорили о «Человеке – пауке», Людях Икс, Гаргульях, Утиных историях и прочих легендах детского ТВ.

В этот раз продолжим погружение в ностальгию и зайдем сразу с козырей.

Слишком часто беда стучится в двери

Но не трудно в Спасателей поверить

Лишь стоит только их позвать

Друзей не надо долго ждать

Чип Чип Чип Чип и Дейл к вам спешат

×
×

При первых строках этой заветной песни около телевизоров собирались не только дети, но и их родители. Мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь», созданный студией Disney, увлекал юмором, музыкальным сопровождением, героями.

Да о чем тут говорить, если одна из красоток мульта, мышка Гаечка, до сих пор является чуть ли не мультипликационным секс-символом. Да и Рокфор со своей невероятной обаятельностью и тягой к сыру сразу влюблял в себя.

Муха Вжик покорял своим «взрывным» характером и неразборчивым бурчанием. Главные герои, бурундуки Чип и Дейл, которые являлись двигателями сюжетных арок, жгли как не в себя, постоянно балансируя между серьезностью и отрывным весельем. И все эти ребята были участниками единой командой под названием «Спасатели».

Данный мультфильм появился на российском телевидении чуть ли не раньше всей иностранной анимации: черепахи, пауки, Люди Икс были уже после.

В январе 2009 года сериал занял 60 место из 100 возможных в категории лучшая мультипликационная передача.

Если вы не смотрели этот шедевр, срочно, СРОЧНО бросайте все и идите СМОТРИТЕ.

Мыши-рокеры с Марса

Винни, Модо и Тротл жгли в начале 90-х, как только могли. Три мыши байкера были действительно с Марса, и курсировали в космосе на космическом корабле в виде огромного мотоцикла.

Однако враждебная раса плутаркианцев пролетавшая рядом, не особо обрадовалась мышам. Они ведь думали, что уничтожили всю жизнь на Марсе.

В итоге звездоцикл, на котором летели грызуны, был сбит негодяями и упал на Землю.

Примерно с этого момента и начинается война гуманоидных мышей с Лоуренсом Лимбургером - огромным пухлым мужчиной с отвратительным рыбьем лицом, который на самом деле оказывается плутаркианцем.

Мультфильм все еще здорово выглядит, а музыкальное сопровождение - это вообще нечто, постоянные рок-запилы на гитаре. Сериал глуповат и наивен, но все же сделаем скидку на то, что он снимался для детей.

Transformers: Generation 1

Именно с этого мультфильма трансформеры начали штурмовать телевизоры, а заодно и детские сердечки.

Роботы с планеты Кибертрон могли превращаться в различное оружие и технику, разумно мыслить, способные дружить и понимать буквально покорили зрителей.

Также было много игрушек связанных с этой франшизой, но в Россию они приехали в середине 90-х и стоили не дешево. Большинство довольствовалось либо китайскими копиями, либо роботами, не связанными с брендом Hasbro.

Приключения мишек Гамми

Очередной дико популярный сериал от Disney, который вышел в 1989 году, но до России добрался только в 1992.

Сериал про мишек, которые охраняют свою тайную деревню от страшных опасностей и вечно влипают в различные истории.

Кстати, у косолапых даже есть своя магическая книга, которую они постоянно пытаются расшифровать, но получается это очень так себе.

Также мишки литрами пьют специальный сок, который наделяет их магическими свойствами, например повышенной прыгучестью.

В сериале есть и люди, но на первых порах Гамми стараются не привлекать к себе их внимание.

Милый добрый детский сериал. Все еще актуален.

Еноты

Мультфильм, рассказывающий о жителях Вечнозеленого леса, среди которых обитает и главный герой – енот Берт.

Основная загвоздка сериала состоит в том, что главный злодей-богатей-муравьед Сирил Снир с носом, похожим на носок (хотя у кого он тут непохож на носок) вечно покушается на древесину. Или просто хочет использовать лес и его обитателей в своих корыстных целях.

При этом у Сирила есть вполне адекватный сын Седрик, который постоянно помогает еноту Берту преодолеть козни отца.

Добрый и классный мультик, которому надо дать шанс.

Мультфильмов 90-х невероятное множество, но хватает и их ремейков, о которых мы поговорим в следующий раз.

А какие мультики в детстве смотрели вы?

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Метки: 1990   Окно в прошлое   воспоминания   герои   дети   комиксы   любимое   мультфильмы   
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5k
Кирилл 2 часа назад
Я б ещё этих добавил.
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684k
NAZARETH 2 минуты назад
Я ещё эти помню...
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13k
Sergey Nike Полчаса назад
Уличные Акулы и Конан на видеокассетах еще смотрели.
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2k
Vic Twin 3 часа назад
Еще был этот, Вольтрон, защитник Вселенной. Тогда еще была такая фича ответить сектантам. Они ходили по квартирам, караулили во дворах с вопросом "Верите ли вы в Бога". Так вот, надо было вылупить одержимые глаза и фанатично проорать "Я верю в Вальтрона, защитника Вселенной!" После этого сектанты обычно драпали.
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13k
Паша Эмильевич 4 часа назад
Так.. А Скрудж Макдак со своими племянниками и отмороженным пилотом хде? Утиные истории!!!
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14k
Александр 5 часов назад
"Спасатели","Утиные истории", и немного "Мишки Гамми", было мне тогда 20+... Остальные не "зашли"... Может, повзрослел...
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1k
Максим Алтадуков 5 часов назад
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