13.

Лидер группы «Сектор Газа» Юрий Хой.



Из интервью:

- Сейчас настолько я знаю, кое-где вы являетесь запрещенной группой?



- Ну да, в родном Воронеже практически под запретом, в Ульяновске, в Муроме я в 93-м вообще отсидел двое суток - за концерт: просто, из начальства кто-то пришел не понравилось - и…



- Из-за твоих матюгов, наверное...



- Я пою так, как мы все разговариваем в жизни, ничего экстраординарного я со сцены не проповедую.



- Ну, а вот пример: про тещу песня - "Замочу, поколочу".., Это ли не призыв к насилию?



-Это песня человека, которому не повезло в жизни с тещей, это образ. Мне вот сразу скажу повезло с тещей, а одному моему знакомому нет, и под впечатлением его ужасных рассказов и демонстрации поз и ударов, которыми он бы разобрался с тещей, я написал эту песню. А заодно и совет и пожелание всем молодым людям, собирающимся жениться: всегда обращайте внимание на то, кто в семье вашей девчонки главный. И если ее мать - как бы вы не любили свою девчонку, лучше расстаться, потому что у нее с детства перед глазами - совершенно неправильная модель устройства семьи, которую она будет при поддержки мамочки, естественно, пытаться внедрить и в вашу с ней жизнь.



- Ну а как быть со всякими гадостями, о которых ты поешь?



- Знаешь, есть такой детский поэт - Григорий Остер? Это автор остроумных стишков о том, чего дети делать не должны, но сделаны они в форме как бы наоборот - призыва к неверным действиям, поступкам. Мало кто из детей всерьез следует советам Остера, и его стихи, несмотря на внешний экстремизм, направлены все-таки на воспитание, а не на то, чтобы испортить ребенка. Также и мы, ведь взрослые - это те же дети, только кое-что у них побольше и пошире… Я имею в виду кругозор.