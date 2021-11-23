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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
1.
Певица «Натали» во время круиза по Европе, 1999 год.
Про авторство хита «Ветер с моря дул»:
Каждое лето, начиная с 11 лет, будущая певица Наталья Миняева отдыхала в пионерском лагере «Имени Зои Космодемьянской», где освоила на гитаре первые бардовские и авторские песни и выступала с ними на сцене лагеря. Одной из таких песен была «Ветер с моря дул».
"То ли ребята в пионерлагере её на гитаре играли, то ли я во дворе её услышала. Выступала с ней в родном Дзержинске на каких-то концертах местного значения и людям говорила: „Вы эту песню сразу запомните, её выучить вообще мгновенно можно! Там каждая строчка два раза повторяется".
Со времени выхода альбома Натали «Ветер с моря дул» в 1998 году количество претендентов на авторство песни «Ветер с моря дул» перевалило за полтора десятка, а Александр Розенбаум в интервью утверждал, что слышал её ещё в 60-х. В конечном итоге, своё авторство доказать никто так и не смог, и официально считается, что автор песни неизвестен.
Про авторство хита «Ветер с моря дул»:
Каждое лето, начиная с 11 лет, будущая певица Наталья Миняева отдыхала в пионерском лагере «Имени Зои Космодемьянской», где освоила на гитаре первые бардовские и авторские песни и выступала с ними на сцене лагеря. Одной из таких песен была «Ветер с моря дул».
"То ли ребята в пионерлагере её на гитаре играли, то ли я во дворе её услышала. Выступала с ней в родном Дзержинске на каких-то концертах местного значения и людям говорила: „Вы эту песню сразу запомните, её выучить вообще мгновенно можно! Там каждая строчка два раза повторяется".
Со времени выхода альбома Натали «Ветер с моря дул» в 1998 году количество претендентов на авторство песни «Ветер с моря дул» перевалило за полтора десятка, а Александр Розенбаум в интервью утверждал, что слышал её ещё в 60-х. В конечном итоге, своё авторство доказать никто так и не смог, и официально считается, что автор песни неизвестен.
2.
Билл Клинтон и Борис Ельцин выпивают по случаю 50-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Россия, Кремль, май 1995 год.
Россия, Кремль, май 1995 год.
×
×
3.
Взорванный на Новокузнецкой улице Mercedes–Benz W140 600 SEL Бориса Березовского.
Москва, 7 июня 1994 года.
Москва, 7 июня 1994 года.
4.
Девушки разогревают публику перед вручением втором ежегодной премии «Овация».
Россия, ГЦКЗ «Россия», В ночь с 13 на 14 января 1992 года.
Россия, ГЦКЗ «Россия», В ночь с 13 на 14 января 1992 года.
13.
Лидер группы «Сектор Газа» Юрий Хой.
Из интервью:
- Сейчас настолько я знаю, кое-где вы являетесь запрещенной группой?
- Ну да, в родном Воронеже практически под запретом, в Ульяновске, в Муроме я в 93-м вообще отсидел двое суток - за концерт: просто, из начальства кто-то пришел не понравилось - и…
- Из-за твоих матюгов, наверное...
- Я пою так, как мы все разговариваем в жизни, ничего экстраординарного я со сцены не проповедую.
- Ну, а вот пример: про тещу песня - "Замочу, поколочу".., Это ли не призыв к насилию?
-Это песня человека, которому не повезло в жизни с тещей, это образ. Мне вот сразу скажу повезло с тещей, а одному моему знакомому нет, и под впечатлением его ужасных рассказов и демонстрации поз и ударов, которыми он бы разобрался с тещей, я написал эту песню. А заодно и совет и пожелание всем молодым людям, собирающимся жениться: всегда обращайте внимание на то, кто в семье вашей девчонки главный. И если ее мать - как бы вы не любили свою девчонку, лучше расстаться, потому что у нее с детства перед глазами - совершенно неправильная модель устройства семьи, которую она будет при поддержки мамочки, естественно, пытаться внедрить и в вашу с ней жизнь.
- Ну а как быть со всякими гадостями, о которых ты поешь?
- Знаешь, есть такой детский поэт - Григорий Остер? Это автор остроумных стишков о том, чего дети делать не должны, но сделаны они в форме как бы наоборот - призыва к неверным действиям, поступкам. Мало кто из детей всерьез следует советам Остера, и его стихи, несмотря на внешний экстремизм, направлены все-таки на воспитание, а не на то, чтобы испортить ребенка. Также и мы, ведь взрослые - это те же дети, только кое-что у них побольше и пошире… Я имею в виду кругозор.
Из интервью:
- Сейчас настолько я знаю, кое-где вы являетесь запрещенной группой?
- Ну да, в родном Воронеже практически под запретом, в Ульяновске, в Муроме я в 93-м вообще отсидел двое суток - за концерт: просто, из начальства кто-то пришел не понравилось - и…
- Из-за твоих матюгов, наверное...
- Я пою так, как мы все разговариваем в жизни, ничего экстраординарного я со сцены не проповедую.
- Ну, а вот пример: про тещу песня - "Замочу, поколочу".., Это ли не призыв к насилию?
-Это песня человека, которому не повезло в жизни с тещей, это образ. Мне вот сразу скажу повезло с тещей, а одному моему знакомому нет, и под впечатлением его ужасных рассказов и демонстрации поз и ударов, которыми он бы разобрался с тещей, я написал эту песню. А заодно и совет и пожелание всем молодым людям, собирающимся жениться: всегда обращайте внимание на то, кто в семье вашей девчонки главный. И если ее мать - как бы вы не любили свою девчонку, лучше расстаться, потому что у нее с детства перед глазами - совершенно неправильная модель устройства семьи, которую она будет при поддержки мамочки, естественно, пытаться внедрить и в вашу с ней жизнь.
- Ну а как быть со всякими гадостями, о которых ты поешь?
- Знаешь, есть такой детский поэт - Григорий Остер? Это автор остроумных стишков о том, чего дети делать не должны, но сделаны они в форме как бы наоборот - призыва к неверным действиям, поступкам. Мало кто из детей всерьез следует советам Остера, и его стихи, несмотря на внешний экстремизм, направлены все-таки на воспитание, а не на то, чтобы испортить ребенка. Также и мы, ведь взрослые - это те же дети, только кое-что у них побольше и пошире… Я имею в виду кругозор.
15.
Советник Министерства иностранных дел РФ Валентина Петренко обнимает одного из детей, захваченных в заложники террористами, Минеральные Воды, 27 декабря 1993 год.
В декабре 1993 года в Ростове-на-Дону группа уголовников ворвалась в школу и взяла в заложники группу детей и учительницу, потребовав выкупа. Они потребовали 10 млн долларов США и вертолет для вылета. Валентина Петренко была среди тех, кто вел переговоры с террористами, уговаривая отпустить детей и предложила себя в заложники вместо детей. В итоге требования террористов частично удовлетворили, они вылетели на вертолете в Дагестан, где в дальнейшем были задержаны
Указом Президента Российской Федерации от 27 мая 1994 года Валентина Петренко была награждена орденом «За личное мужество» «за мужество и самоотверженность, проявленные при проведении операции по освобождению заложников»
В декабре 1993 года в Ростове-на-Дону группа уголовников ворвалась в школу и взяла в заложники группу детей и учительницу, потребовав выкупа. Они потребовали 10 млн долларов США и вертолет для вылета. Валентина Петренко была среди тех, кто вел переговоры с террористами, уговаривая отпустить детей и предложила себя в заложники вместо детей. В итоге требования террористов частично удовлетворили, они вылетели на вертолете в Дагестан, где в дальнейшем были задержаны
Указом Президента Российской Федерации от 27 мая 1994 года Валентина Петренко была награждена орденом «За личное мужество» «за мужество и самоотверженность, проявленные при проведении операции по освобождению заложников»
28.
Группа «Иванушки International» с плакатом своей группы. Россия, 1996 год.
Первый концерт группы прошёл в ноябре 1995 года в Москве, в доме на Трёхгорном валу. В тот период коллектив по инициативе Игоря Матвиенко неоднократно бесплатно выступал в московских школах, на выпускных и последних звонках. Перед тем как исполнить свои песни — «Вселенная», «Малина» и «Этажи» — группа обращалась к аудитории с просьбой придумать им название.
Первоначально они выступали под различными псевдонимами («Союз-Апполонов», «Подсолнухи», «Карандаши», «Третий Интернатанцевал», «Дон Хип-Хоп и Санча Дансер», «Мечтать» и другие). Официальной датой основания коллектива считается 10 ноября 1995 года; только спустя полгода появилось окончательное название «Иванушки International» — однажды Герман Витке зашёл в студию и, увидев участников группы, удивлённо сказал: «Что это за Иванушки такие?», поскольку они внешне напоминали героев русских сказок.
Название коллектива отражает идею Игоря Матвиенко совместить лучшие традиции русской народной музыки, советской эстрады и популярные зарубежные танцевальные стили (евродэнс, транс и другие), большое внимание уделяя саунд-дизайну.
Первое время выступали в клубах и казино (гонорар — 500 $). Первый видеоклип — «Вселенная» — не принёс группе особого успеха. Идея снимать второй клип на композицию «Тучи» была рискованной (стиль трип-хоп был нетипичен для отечественной эстрады тех лет), однако коллектив к тому моменту начинал отчаиваться, а Матвиенко подумывал о роспуске «Иванушек» и решился на эксперимент.
После выпуска клипа на группу обрушилась популярность, «Иванушки» стали давать по три выступления в день. Всюду группу сопровождали толпы фанаток. Транспорт, на котором группа уезжала с концерта, «от полноты чувств» нередко переворачивали или покрывали росписями. В адреса жён артистов периодически сыпались угрозы. Однако, по словам Григорьева-Апполонова, никаких оргий с фанатками у них не было. Музыканты оставались верны своим девушкам.
Первый концерт группы прошёл в ноябре 1995 года в Москве, в доме на Трёхгорном валу. В тот период коллектив по инициативе Игоря Матвиенко неоднократно бесплатно выступал в московских школах, на выпускных и последних звонках. Перед тем как исполнить свои песни — «Вселенная», «Малина» и «Этажи» — группа обращалась к аудитории с просьбой придумать им название.
Первоначально они выступали под различными псевдонимами («Союз-Апполонов», «Подсолнухи», «Карандаши», «Третий Интернатанцевал», «Дон Хип-Хоп и Санча Дансер», «Мечтать» и другие). Официальной датой основания коллектива считается 10 ноября 1995 года; только спустя полгода появилось окончательное название «Иванушки International» — однажды Герман Витке зашёл в студию и, увидев участников группы, удивлённо сказал: «Что это за Иванушки такие?», поскольку они внешне напоминали героев русских сказок.
Название коллектива отражает идею Игоря Матвиенко совместить лучшие традиции русской народной музыки, советской эстрады и популярные зарубежные танцевальные стили (евродэнс, транс и другие), большое внимание уделяя саунд-дизайну.
Первое время выступали в клубах и казино (гонорар — 500 $). Первый видеоклип — «Вселенная» — не принёс группе особого успеха. Идея снимать второй клип на композицию «Тучи» была рискованной (стиль трип-хоп был нетипичен для отечественной эстрады тех лет), однако коллектив к тому моменту начинал отчаиваться, а Матвиенко подумывал о роспуске «Иванушек» и решился на эксперимент.
После выпуска клипа на группу обрушилась популярность, «Иванушки» стали давать по три выступления в день. Всюду группу сопровождали толпы фанаток. Транспорт, на котором группа уезжала с концерта, «от полноты чувств» нередко переворачивали или покрывали росписями. В адреса жён артистов периодически сыпались угрозы. Однако, по словам Григорьева-Апполонова, никаких оргий с фанатками у них не было. Музыканты оставались верны своим девушкам.
30.
Мисс СССР Юлия Лемигова, позирует в купальнике во время записи конкурса Мисс Вселенная 1991 в Лас-Вегасе, штат Невада.
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Метки: Россия интересно люди страна фотографии
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