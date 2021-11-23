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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х (31 фото)

Автор:
23 ноября 2021 21:25
Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
1218
31
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
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Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
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Шурум-бурум 3 часа назад
как тс определил, что девушка возле машины проститутка?
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Frank Borman 22 минуты назад
18. Украинцы отмечают вторую годовщину независимости Украины, Львов, сентябрь 1993 год.

Ну, вот и пригодился гороховый суп. Струя газов, пущенная из ануса, поднимает хлопца на 3-4 метра. В случае боя это дает серьезное преимущество хохловоину.
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