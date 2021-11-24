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В болезни и здравии... Тест по основам Семейного кодекса

В болезни и здравии... Тест по основам Семейного кодекса

Автор:
24 ноября 2021 08:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Семейное кодекс   Тесты   правоведение   семейное право   тест   юридические тесты   
1996
1
8 базовых вопросов по семейному праву. Как хорошо вы знаете законы Российской Федерации?
Где может быть заключён брак?
1/8Где может быть заключён брак?

cdn.pixabay.com

Можно ли заключить брак, если один из людей против?
2/8Можно ли заключить брак, если один из людей против?

cdn.pixabay.com

Статья 13 Семейного кодекса гласит, что брачный возраст устанавливается в...
3/8Статья 13 Семейного кодекса гласит, что брачный возраст устанавливается в...

cdn.pixabay.com

Допускается ли заключение брака между усыновителями и усыновлёнными?
4/8Допускается ли заключение брака между усыновителями и усыновлёнными?

cdn.pixabay.com

Могут ли неполнородные брат и сестра заключить брак?
5/8Могут ли неполнородные брат и сестра заключить брак?

cdn.pixabay.com

Может ли признание одного из супругом недееспособности служить основанием для расторжения брака?
6/8Может ли признание одного из супругом недееспособности служить основанием для расторжения брака?

cdn.pixabay.com

В течение какого периода после рождения ребёнка муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака?
7/8В течение какого периода после рождения ребёнка муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака?

cdn.pixabay.com

Может ли суд признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них?
8/8Может ли суд признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них?

cdn.pixabay.com

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Метки: Семейное кодекс   Тесты   правоведение   семейное право   тест   юридические тесты   
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Light_of_freedom 2 часа назад
"Допускается ли заключение брака между усыновителями и усыновителями?"...
Может все таки между опекуном и усыновителем? Если 2 человека являются усыновителями, то почему они не могут заключать брак?
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572
Олег Шишкин 22 минуты назад
А где главный вопрос: зачем мужчине нужен ЗАГС? В чём выгода мужчины идти в ЗАГС? Что мешает женщине жить с любимым мужчиной без ЗАГСа, рожать и воспитывать детей без ЗАГСа? От ЗАГСа любви больше, что ли...
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180
Nаnе First NameLаst 59 минут назад
2/8 Можно ли заключить брак, если один из людей против?
=========
Ещё как можно. Если несколько лет пара проживает без регистрации, то по заявлении и при наличие свидетелей можно тебя без тебя запросто женить. То ли автор дурак, то ли это семейный кодекс из прошлого столетия.
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286
vv1 Nаnе First NameLаst Полчаса назад
Дурак видимо Вы, а не автор.
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А ещё они называли тебя дранной шкурой
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