1996
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8 базовых вопросов по семейному праву. Как хорошо вы знаете законы Российской Федерации?
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Может все таки между опекуном и усыновителем? Если 2 человека являются усыновителями, то почему они не могут заключать брак?
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Ещё как можно. Если несколько лет пара проживает без регистрации, то по заявлении и при наличие свидетелей можно тебя без тебя запросто женить. То ли автор дурак, то ли это семейный кодекс из прошлого столетия.