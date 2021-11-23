Все мальчишки СССР мечтали о нем

Мотор хоть и слабенький, зато небольшой размер, ему нужно мало топлива, да и эксплуатировать несложно. Хотя... 40 км/ч тоже неплохо. Тот, у кого был мопед сразу становился желанным другом в любой компании. Отмазка вроде "кончился бензин" не работала - все, кто хотели покататься тут же приносили его в бидонах, канистрах и даже банках.