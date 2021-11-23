Все мальчишки СССР мечтали о нем

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Сначала они хотели велосипед, чтобы рассекать на нем быстрее всех на свете. Но потом им, конечно же, хотелось большего... Например, мопед.
Мотор хоть и слабенький, зато небольшой размер, ему нужно мало топлива, да и эксплуатировать несложно. Хотя... 40 км/ч тоже неплохо. Тот, у кого был мопед сразу становился желанным другом в любой компании. Отмазка вроде "кончился бензин" не работала - все, кто хотели покататься тут же приносили его в бидонах, канистрах и даже банках.
В СССР мопеды появились после ВОВ. Сначала пытались приладить мотор к уже существующим велосипедам. Пытались сделать привод от мотора к переднему колесу, поместив двигатель под руль, потом разместить на заднем багажнике. Также был вариант размещения двигателя под педальной кареткой, а вращение передавалось прижимом резинового барабана к шине заднего колеса.
Но в таком виде у мопеда было слишком много недостатков...
Но в таком виде у мопеда было слишком много недостатков...
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И вот, в середине 50-х, на Харьковском велосипедном заводе начали разрабатывать велосипед под маломощный бензиновый двигатель. Основой этого двигателя Д-4 стал не иностранный прототип, а разработка конструктора-самоучки из села Филиппа Александровича Прибылого. Двигатель Д-4 стал выпускаться в 1956 году.
Конструкция двигателя оказалась удачной, выпускалась 40 с лишним лет, периодически меняясь. Китайцы, говорят, до сих пор выпускают двигатели, сделанные на основе этих самых советских Д-4.
В 1958 году на Харьковском велосипедном заводе стали выпускать первые мопеды "В-901" с мотором Д-4.
Мотовелосипед отличался от велосипедов увеличенными шинами и усиленной рамой. Производство мотовелосипедов было передано на Львовский мотовелосипедный завод (ЛМЗ), где стали выпускать новую модель "В-902".
А уже в 1963 году завод стал выпускать мотовелосипед МВ-042, полностью собственной разработки. Модель была серии "Львовянка", потом у нее было пять модификаций и выпускалась она до 1970 года. После нее стали выпускать уже серию "Верховина".
Новая серия была с другим дизайном, пользовалась активным спросом. За 11 лет выпуска у нее было семь модификаций и это не считая отдельных моделей "Турист" и "Спорт". Лучше всех их прорекламировал Сережа Сыроежкин.
Сложнее всего было мопедам "Рига". Их начали производить в 1958 году на заводе "Красная Звезда" в Риге. Модель назвали "Спиридитис". Двигатель был "Ява" (60 кубов). Но производство пришлось прекратить из-за кучи нареканий.
В 1960 году стали выпускать новую модель "Рига-1" с двигателей в 50 кубов, а на это уже требовались водительские права. Пришлось срочно выпускать вариант с двигателем Д-4, который стали выпускать под названием "Гауя".
Таким образом в Риге выпускалось два класса мопедов: для которых нужны были водительские права (Рига 1, 3, 4) и для которых они были не нужны (Рига 2 (Гауя), 5, 7, 11,12,13 и т.д).
Производство этих мопедов росло и к началу 70-х достигло полумиллиона в год. Экспорт за рубеж, кстати, был маленьким, меньше 10%.
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Метки: авто интересное мопед новости ностальгия фото
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