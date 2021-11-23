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Все мальчишки СССР мечтали о нем

Все мальчишки СССР мечтали о нем (14 фото)

Автор:
23 ноября 2021 20:19
Сообщество : RealFishki
Метки: авто   интересное   мопед   новости   ностальгия   фото   
2070
14
Сначала они хотели велосипед, чтобы рассекать на нем быстрее всех на свете. Но потом им, конечно же, хотелось большего... Например, мопед.
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Метки: авто   интересное   мопед   новости   ностальгия   фото   
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20  комментариев
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1k
Сергей Сергеев Час назад
Я не мечтал о мопеде. Пересел с велосипеда сразу на "Восход"
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0
Олег Лукойский 42 секунды назад
Оооо.... мотовел, сколько километров мы проехали на педалях, что бы потом немного прокатится на моторе
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417
Pterocactus 10 минут назад
Я не мечтал. Я с велосипеда пересел на К-750.
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16k
Serega Red 11 минут назад
Самый суперский мопед был Рига 5 ! Немного тюнинговки и был почти что гоночный моцик.
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2k
Ermolai 12 минут назад
О, да! До сих пор помню те чувства страха и восторга, когда мне впервые удалось отпустить сцепление так чтобы мотор не заглох и мощная машина(как мне тогда казалось), управляемая легким движением руки послушно покатилась по дороге. Было мне 12 лет. Незабываемо.
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917
Bonefacius 14 минут назад
В детстве у соседа по деревне был такой мопед, мы над ним еще ржали, километр едет и 3 километра педали крутит) Наверное, от зависти, этот жмот никогда покататься не давал)
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−6
Oleg Полчаса назад
Можно переделать сделать мощнее
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17k
Serg2001 39 минут назад
Меня при весе 40+ «Карпаты» разгоняли по асфальту много за 60 км\ч. По трассе на пересеченке вылетал с трамплинов только так. Адреналин капал отовсюду...)) никогда не жадничал. Катались все, пока действительно бензин не кончался... Эх!...))
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534
Сигизмунд Лазаревич 45 минут назад
лютый овощ. А вот нормальные подростки мечтали об ижах или явах.
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5k
М С 46 минут назад
На последнем фото Верховина. У деда был такой. Дорвался я как-то летом подростком до него. Полный бак бензина мне налили. Целый день рассекал по сельским окрестностям. А на утром встать не смог - спину застудил :)
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6k
Troll 51 минуту назад
Вот о таком я в детстве мечтал.
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4k
Allmaster 57 минут назад
Рига 16, как я на ней рассекал....
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42k
Соломей Час назад
Нио чём.надёргали полуфактов.д4 был самым древним,больше выпустили д5,а ещё больше д6.ни про газовые ничего не сказано,ни про двускоростные,типа рига 16,и про Зиф ни слова
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−6
Oleg Час назад
Всего один цилиндр, но всё равно классный
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