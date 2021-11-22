Студия "Союзмультфильм" показала первый трейлер нового "Ну, погоди!"

В самой анимационной студии считают, что анимация рассчитана на детей, а хейтеры - преимущественно взрослые люди, которые сравнивают новую версию с известной с детства. Тогда как мнение целевой аудитории - зрителей 6-8 лет - пока неизвестно. Премьера мультфильма намечена на декабрь.

А как вам трейлер, уважаемые фишкяне? Понравился?