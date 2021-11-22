Студия "Союзмультфильм" показала первый трейлер нового "Ну, погоди!"

Предвосхищая критику, создатели мультфильма рассказали, что обновленная версия - это не продолжение всеми любимого мультфильма, а "помещение персонажей, их системы взаимоотношений в новую мультвселенную". Но от волны хейта эти пояснения не спасли.
Ранее авторы мультфильма уже показывали, как будут выглядеть персонажи в новой анимации. И уже тогда к образам давно любимых героев зрители отнеслись с изрядной долей скепсиса. А теперь, после выхода в свет трейлера, у нас есть отличная возможность убедиться, сумели на "Союзмультфильме" дотянуться до уровня классического "Ну, погоди!" или нет.
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Волка в этой версии перезапуска озвучивает шоумен Гарик Харламов, а Зайца - Дмитрий Хрусталев. Помимо давно известных героев, в мультфильме появились новые персонажи.
Впрочем, эти изменения по мнению пользователей сетей "Ну, погоди!" не спасли. На мультфильм обрушилась ожидаемая волна критики.
Был культовый качественный мульт для многих поколений. Превратился в проходную однодневку....— Сергей #РХЧП (@SergeyRHCHP) November 21, 2021
интересно, какой бюджет был на это выделен?— ТермоТочка (@pashkaru) November 21, 2021
и какой бюджет на это был потрачен?
5 секунд трейлера, чтобы увидеть уровень говна.
В самой анимационной студии считают, что анимация рассчитана на детей, а хейтеры - преимущественно взрослые люди, которые сравнивают новую версию с известной с детства. Тогда как мнение целевой аудитории - зрителей 6-8 лет - пока неизвестно. Премьера мультфильма намечена на декабрь.
А как вам трейлер, уважаемые фишкяне? Понравился?
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Понравилось27
Эмоции пластиковые, эффект матрицы убогий и избитый, в трейлере одна бойня.
"Ожидаемая волна критики" - зачем делать парашу, зная, что реакция на неё будет негативной?
сперва простоквашено теперь ну погоди.....
рукожопы хреновы
Пысы: как теперь ЭТО развидеть?!
это мой любимый мульт из детства в 80-х был
Для полноты картины ЛГБТ ввели хоть?