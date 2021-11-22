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Студия "Союзмультфильм" показала первый трейлер нового "Ну, погоди!"

Студия "Союзмультфильм" показала первый трейлер нового "Ну, погоди!" (6 фото + 1 видео)

Автор:
22 ноября 2021 08:00
Сообщество : Кино
Метки: Ynews   анимация   обновленная версия   перезапуск   погоди   харламов   шоу бизнес   
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Предвосхищая критику, создатели мультфильма рассказали, что обновленная версия - это не продолжение всеми любимого мультфильма, а "помещение персонажей, их системы взаимоотношений в новую мультвселенную". Но от волны хейта эти пояснения не спасли.

Ранее авторы мультфильма уже показывали, как будут выглядеть персонажи в новой анимации. И уже тогда к образам давно любимых героев зрители отнеслись с изрядной долей скепсиса. А теперь, после выхода в свет трейлера, у нас есть отличная возможность убедиться, сумели на "Союзмультфильме" дотянуться до уровня классического "Ну, погоди!" или нет.


Волка в этой версии перезапуска озвучивает шоумен Гарик Харламов, а Зайца - Дмитрий Хрусталев. Помимо давно известных героев, в мультфильме появились новые персонажи.

Впрочем, эти изменения по мнению пользователей сетей "Ну, погоди!" не спасли. На мультфильм обрушилась ожидаемая волна критики.

В самой анимационной студии считают, что анимация рассчитана на детей, а хейтеры - преимущественно взрослые люди, которые сравнивают новую версию с известной с детства. Тогда как мнение целевой аудитории - зрителей 6-8 лет - пока неизвестно. Премьера мультфильма намечена на декабрь.

А как вам трейлер, уважаемые фишкяне? Понравился?

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Метки: Ynews   анимация   обновленная версия   перезапуск   погоди   харламов   шоу бизнес   
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58  комментариев
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303
Bobik 2 часа назад
13 тыс дизов на официальном трейлере. Это о чём то, да говорит.
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818
korsar 5 минут назад
херабора
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463
Нестеров Антон 7 минут назад
Как сына посмотрит, видно будет интересно нет, а нам такое чюждо, тем кто крутил диафильмы
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11k
Valiko 7 минут назад
Говнище.
Эмоции пластиковые, эффект матрицы убогий и избитый, в трейлере одна бойня.
"Ожидаемая волна критики" - зачем делать парашу, зная, что реакция на неё будет негативной?
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12k
Святослав 14 минут назад
ожидаемо хрень...
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1k
Vadims 18 минут назад
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137
ColuMbot1 20 минут назад
очередной шедевр испохабили!
сперва простоквашено теперь ну погоди.....
рукожопы хреновы
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13k
Broser 23 минуты назад
Плохая новость.
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296
Best surface Полчаса назад
"Аудитория дети 6 лет". Легко словить их на лжи. Если бы они хотели сделать мультик для детей то взяли бы новый какой то сценарий без всякой критики. Но они взяли "Ну погоди!" с мыслью если пройдёт то хорошо а если нет то скажем что для детей.
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22k
Russo Turisto Полчаса назад
Сначала переснимали фильмы, теперь до мультов добрались. В очередной раз доказали что руки растут из жопы и понятие художник-мультипликатор умерло навсегда.
Пысы: как теперь ЭТО развидеть?!

Ссылка m.youtube.com
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1k
Angelpro Полчаса назад
Это какой-то ужас, нет слов.
это мой любимый мульт из детства в 80-х был
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13k
Социум Полчаса назад
Господа из "Союзмультфильма" не любят свою работу, свое дело, поэтому особо и не стараются. Осваивают деньгу. Да и вообще, из каждого утюга говорящие головы вещают, что мы такие умные-умные, хорошие-хорошие, великие-великие. Где новые луноходы, где марсоходы, где новые "петровы и васечкины", где детские фильмы уровня "Гостьи из будущего"? Где, блин, хотя бы один новый автозавод, а не ангар, где собирают чужое? Где то народное достояние, про которое Газпром трындит каждый день? А это достояние по цене от 300 т.р. Знаете, я родился в авиагарнизоне, и там никогда не было горячей воды. Вообще никогда. И сейчас ее там тоже нет, спустя более 40 лет. Почему минобороны тратит деньги на танковые биатлоны и Сирию хренову тучу денег, а на своих ветеранов кладет болт? Пофигизм и показуха! Во всем: от мультфильмов до освоения космоса.
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39k
Олег Полчаса назад
одной картинки достаточно чтоб понять что это карикатура на "Ну, погоди"
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15k
SpoiltNail 40 минут назад
И волк будет на протяжении всего хронометража тупо получать люлей как кот Том?
Для полноты картины ЛГБТ ввели хоть?
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3k
Outcast 41 минуту назад
Вот и пришёл Грефец союзмультфильму.
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12k
Великий Кормчий 50 минут назад
Назвали бы как нибудь по другому, вопросов бы не было.
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34k
Aleksandr 52 минуты назад
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2k
Константин Синицин 55 минут назад
не можешь срать - не мучай жопу...зачем было изгадить простоквашино, ну погоди вот теперь
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2k
Frank Borman 56 минут назад
Прицеп хорошо показывает: римейки, это зло. Не зря пиплы хейтуют эту хрень.
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22
Иа 56 минут назад
Хрень.
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2k
Lovels Travel Час назад
Гадость ((
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